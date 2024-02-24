交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 327 1...320321322323324325326327328329330331332333334...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2017.05.08 14:52 #3261 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 以后有可能与mt-check SciLab连接吗？这就是我正在做的事情。当然，DLL将不得不写。顺便说一下，SciLab的图形用户界面和语法与R非常接近。现在我正在翻阅R神经包和它们的描述。我认为，一切都比科学实验室复杂得多，也不那么透明。在昨天刚刚开始的SciLab中，如果我有一个训练阵列，我已经可以做一个神经元c。在实例中，有一个正弦的预测，提前3步。这是初级的，所有的代码，已经训练过了。x = 0:0.02:20; P = sin(x); T = 2.*sin(x - 0.2); plot(x,P,x,T); // Create and train a network to preduct T from P Delay = 3; [w,b,y,ee] = ann_ADALINE_predict(P,T,0.2,1,Delay); figure(); plot(T); plot(y,'r');w和b是受训神经元的参数。 Dr. Trader 2017.05.08 16:35 #3262 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你有一篇关于R和如何训练简单的神经网络的好文章吗，有例子吗？Atacha有一个Renat的神经元，但你也可以把它作为一个简单的例子。SanSanych Fomenko有一篇好文章 -https://www.mql5.com/ru/articles/1165 他在那里展示了如何使用R的一个GUI，在那里你可以处理数据和训练不同的模型。在标签Log上进行所有操作后，你可以看到相应的代码，然后自己去修改和执行，学习R语言的编程。我从mt5中提取了eurusd和gbpusd的m30条形历史，其新功能是将条形历史导出到csv。然后R训练神经元，它的权重被保存在文件中，这些权重应该被插入到mql5 Expert Advisor中。我在2017年1月训练了神经元，它在其他时期不会有好的交易。 EA可以在eurusd或gbpusd上运行。 eurusd和gbpusd的交易都同样出色，用神经元交易是平庸的，可能需要更多神经元。此外，在mql代码中还有另一个权重数组的注释，它们只对eurusd进行了训练，分别用这些权重的利润一般会是宇宙级的。训练神经元时只在eurusd上进行交易。我研究了3个月，只用了其中的一个，在中间，它清楚地显示了利润在上升。 Случайные леса предсказывают тренды 2014.09.29СанСаныч Фоменкоwww.mql5.com В статье описано использование пакета Rattle для автоматического поиска паттернов, способных предсказывать "лонги" и "шорты" для валютных пар рынка Форекс. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам. 附加的文件： nnet_example.zip 1926 kb [删除] 2017.05.08 16:38 #3263 尤里-阿索连科。这就是我正在做的事情。当然，DLL将不得不写。顺便说一下，SciLab的图形用户界面和语法与R非常接近。现在我正在翻阅R神经包和它们的描述。我认为，一切都比科学实验室复杂得多，也不那么透明。在昨天刚刚开始的SciLab中，如果我有一个训练阵列，我已经可以做一个神经元c。在实例中，有一个正弦的预测，提前3步。这是初级的，所有的代码，已经训练过了。w和b是受训神经元的参数。是的，很酷......我已经有了R，但是......只用了一点点，如果sylab对某些特定的任务更好，那么也许可以用它......但是我还没有......。如果你回到时间序列预测 的话题上--终于到了视频的结尾，你觉得...他们从回归分析开始，然后到复杂的模型，如Arima和Garch，最后的口号是：去他妈的这些模型，回归分析做得更好 :) )顺便说一下，这是一个非常称职的讲座，至少对我来说，它澄清了很多。我还掌握了算术和垃圾的本质，并发现我的直觉想法得到了一些证实。"这背后没有科学，最后我们得出的理解是，就回归方法而言，不需要科学" [删除] 2017.05.08 16:56 #3264 交易员博士。Atacha有一个Renat的神经元，但你也可以把它作为一个简单的例子。SanSanych Fomenko在https://www.mql5.com/ru/articles/1165，有一篇好文章。 它展示了如何使用R的一个GUI，在那里你可以处理数据和训练不同的模型。所有操作结束后在日志选项卡中你可以看到相应的代码，然后自己修改和执行，学习R语言的编程。我从mt5中提取了eurusd和gbpusd的m30条形历史，其新功能是将条形历史导出到csv。然后R训练神经元，它的权重被保存在文件中，这些权重应该被插入到mql5 Expert Advisor中。我在2017年1月训练了神经元，它在其他时期不会有好的交易。 EA可以在eurusd或gbpusd上运行。 eurusd和gbpusd的交易都同样出色，用神经元交易是平庸的，可能需要更多神经元。在mql代码中，其他的权重数组已经被注释掉了，它只对eurusd进行了训练，所以使用这些权重的利润会更大。训练神经元时只在eurusd上进行交易。3个月，其中只训练了一个，在中间，你可以清楚地看到利润在那里上升。 很好，谢谢 :)然而，我的模型，现在在测试中更好......但尚未在战斗条件下测试。顺便说一下，我读了SanSanych的这篇文章，甚至开始做一些事情，但后来放弃了，没有时间 Yuriy Asaulenko 2017.05.08 16:59 #3265 马克西姆-德米特里耶夫斯基。是的，很好......虽然我已经有了R......只用了一点点，如果它对某些特定的任务更好，那么也许我可以用它......但我还没有......。如果你回到时间序列预测 的话题上--终于到了视频的结尾，你觉得...他们从回归分析开始，然后到复杂的模型，如Arima和Garch，最后的口号是：去他妈的这些模型，回归分析做得更好 :) )顺便说一下，这是一个非常称职的讲座，至少对我来说，它澄清了很多。我也得到了阿里马和加西亚的精髓，并发现我的一些直觉想法得到了证实。我不知道你在科学实验室的什么地方（以及在什么地方）看到了特异性？这只是一个普通的网络。顺便说一下，现在有几十个不同的网络，用于不同的任务。一个例子是预测性的。也有分类网络。回归是伟大的，当然了。但如果你使用回归法交易，每分钟都必须建立一个新的模型。正如讲座中所说，预测间隔越长，误差就越大，间隔越长，预测就会和模型一起崩溃。使用讲座中描述的方法实时重建是不可能的。 [删除] 2017.05.08 17:01 #3266 尤里-阿索连科。我不知道你在SciLab哪里（以及在什么地方）看到了特殊性？一个普通的网络。顺便说一下，有几十个不同的网络用于不同的任务。例如，有一个预测性的。有分类网络。回归是伟大的，当然了。但如果你使用回归法交易，你将不得不每分钟都建立一个新的模型。预测间隔越长，误差就越大，间隔越长，预测就会和模型一起变成碎片。使用讲座中描述的方法实时重建是不可能的。 不是具体细节，而是有些事情在那里做比在R中更方便、更快捷，就像你写的那样 Yuriy Asaulenko 2017.05.08 17:15 #3267 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 不是具体问题，而是有些事情在那里做比在R中更容易、更快，就像你写的那样是的，更方便，而且实施起来更快。但我不明白"如果ssilab对某些特定任务更好，...".神经元学和非洲神经元学，唯一的问题是在哪里更容易、更快、更便宜地获得结果。Zy。我见过神经元学教你学习乘法表的例子。说它有7×7，好吧，它的结果是48.7左右。我看到一个神经元学习乘法表的例子，例如7 x 7。 [删除] 2017.05.08 17:19 #3268 尤里-阿索连科。是的，更方便，而且实施起来更快。但我不明白"如果ssilab对某些特定任务更好，...".神经元学和非洲神经元学，唯一的问题是在哪里更容易、更快、更低成本地获得成果。Zy。我见过神经元学教你学习乘法表的例子。说它有7×7，好吧，它的结果是48.7左右。我还看到一个神经元学习乘法表的例子。 所以，学习NS比较方便，但在R中，比如说，有一个dataminer，而且已经有了与MT结合的方法。 Yuriy Asaulenko 2017.05.08 17:37 #3269 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我的意思是，这对教授NS来说更方便，但在R中，有一个数据分析器，而且已经有了与MT结合的方法科学实验室的数据挖掘也在那里，包括优化和遗传学。是的，没有DLL，它必须要写。但有一个C/C++的API，连接起来不是问题，但当然要花一些时间。然而，我有写DLL的技能，但没有与神经网络打交道的技能，而且我不认为所有的事情都能马上自己完成。虽然我的电脑上同时有R和SciLab，而且我都在用它们工作，但R的使用频率要低得多--R更适合其主题领域--统计计算的R项目。 СанСаныч Фоменко 2017.05.08 17:38 #3270 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我的意思是，这对学习NS更方便，但在R中，比方说，有一个dataminer，而且已经有一种方法可以与MT结合起来了你为什么要挑剔网络？他们不工作，就是这样，这只是一个过去时代的时尚，可能是第一个机器学习包，是有的。还有更多有前途的：随机森林、各种阿达。而一般来说，caret shell包，它有几百个包，包括网格，你可以在它们之间做自动选择。PS。严重的网格，可能在这里 和这里 工作。作者在论坛上，削足适履，链接到MT4/5终端 ...辽宁省你怎么能认真地将R与skylab进行比较呢？某种质朴的包装，不在任何排名中...辽宁省而且这根本不是关于模型，而是关于数据挖掘。你找到了与目标变量相关的预测因子，你就会有收获。其他都是智力游戏。 1...320321322323324325326327328329330331332333334...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
以后有可能与mt-check SciLab连接吗？
这就是我正在做的事情。当然，DLL将不得不写。
顺便说一下，SciLab的图形用户界面和语法与R非常接近。
现在我正在翻阅R神经包和它们的描述。我认为，一切都比科学实验室复杂得多，也不那么透明。在昨天刚刚开始的SciLab中，如果我有一个训练阵列，我已经可以做一个神经元c。
在实例中，有一个正弦的预测，提前3步。
这是初级的，所有的代码，已经训练过了。
w和b是受训神经元的参数。
你有一篇关于R和如何训练简单的神经网络的好文章吗，有例子吗？
Atacha有一个Renat的神经元，但你也可以把它作为一个简单的例子。
SanSanych Fomenko有一篇好文章 -https://www.mql5.com/ru/articles/1165
他在那里展示了如何使用R的一个GUI，在那里你可以处理数据和训练不同的模型。在标签Log上进行所有操作后，你可以看到相应的代码，然后自己去修改和执行，学习R语言的编程。
我从mt5中提取了eurusd和gbpusd的m30条形历史，其新功能是将条形历史导出到csv。
然后R训练神经元，它的权重被保存在文件中，这些权重应该被插入到mql5 Expert Advisor中。我在2017年1月训练了神经元，它在其他时期不会有好的交易。
EA可以在eurusd或gbpusd上运行。
eurusd和gbpusd的交易都同样出色，用神经元交易是平庸的，可能需要更多神经元。此外，在mql代码中还有另一个权重数组的注释，它们只对eurusd进行了训练，分别用这些权重的利润一般会是宇宙级的。
训练神经元时只在eurusd上进行交易。我研究了3个月，只用了其中的一个，在中间，它清楚地显示了利润在上升。
是的，很酷......我已经有了R，但是......只用了一点点，如果sylab对某些特定的任务更好，那么也许可以用它......但是我还没有......。
如果你回到时间序列预测 的话题上--终于到了视频的结尾，你觉得...他们从回归分析开始，然后到复杂的模型，如Arima和Garch，最后的口号是：去他妈的这些模型，回归分析做得更好 :) )顺便说一下，这是一个非常称职的讲座，至少对我来说，它澄清了很多。我还掌握了算术和垃圾的本质，并发现我的直觉想法得到了一些证实。
"这背后没有科学，最后我们得出的理解是，就回归方法而言，不需要科学"
很好，谢谢 :)然而，我的模型，现在在测试中更好......但尚未在战斗条件下测试。
顺便说一下，我读了SanSanych的这篇文章，甚至开始做一些事情，但后来放弃了，没有时间
我不知道你在科学实验室的什么地方（以及在什么地方）看到了特异性？这只是一个普通的网络。顺便说一下，现在有几十个不同的网络，用于不同的任务。一个例子是预测性的。也有分类网络。
回归是伟大的，当然了。但如果你使用回归法交易，每分钟都必须建立一个新的模型。正如讲座中所说，预测间隔越长，误差就越大，间隔越长，预测就会和模型一起崩溃。使用讲座中描述的方法实时重建是不可能的。
不是具体细节，而是有些事情在那里做比在R中更方便、更快捷，就像你写的那样
是的，更方便，而且实施起来更快。但我不明白"如果ssilab对某些特定任务更好，...".神经元学和非洲神经元学，唯一的问题是在哪里更容易、更快、更便宜地获得结果。
我见过神经元学教你学习乘法表的例子。说它有7×7，好吧，它的结果是48.7左右。
所以，学习NS比较方便，但在R中，比如说，有一个dataminer，而且已经有了与MT结合的方法。
科学实验室的数据挖掘也在那里，包括优化和遗传学。是的，没有DLL，它必须要写。但有一个C/C++的API，连接起来不是问题，但当然要花一些时间。然而，我有写DLL的技能，但没有与神经网络打交道的技能，而且我不认为所有的事情都能马上自己完成。
虽然我的电脑上同时有R和SciLab，而且我都在用它们工作，但R的使用频率要低得多--R更适合其主题领域--统计计算的R项目。
你为什么要挑剔网络？他们不工作，就是这样，这只是一个过去时代的时尚，可能是第一个机器学习包，是有的。
还有更多有前途的：随机森林、各种阿达。而一般来说，caret shell包，它有几百个包，包括网格，你可以在它们之间做自动选择。
严重的网格，可能在这里 和这里 工作。作者在论坛上，削足适履，链接到MT4/5终端 ...
你怎么能认真地将R与skylab进行比较呢？某种质朴的包装，不在任何排名中...
而且这根本不是关于模型，而是关于数据挖掘。你找到了与目标变量相关的预测因子，你就会有收获。
其他都是智力游戏。