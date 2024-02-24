交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 333

马克西姆-德米特里耶夫斯基

RNN是概率，回归是输入 :)

可能错过了什么。我再读一遍。

昨天想通了在神经元上做什么。我决定教它寻找两个MAs的交点。制作一个训练样本非常容易。我可能明天就会去做。我将同时检查其能力）。

尤里-阿索连科

在2个或更多不同时期的回归的角落里一次性训练）。你需要让NS为每次回归改变矢量长度，这样它就能适应周期并找到它们。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

在2个或更多不同时期的回归的角落里一次训练，沉没吧 )

MA是为了看到各种可能性，需要多少层，什么数据是足够的，对不必要的额外数据的反应，对不完整的数据等。不用于交易。

真正的东西在后面。

 
尤里-阿索连科

如果我申请硕士，就不是这样。

你需要分别建立两次不同时期的三个MAs--由Hai、由Loi和由opener，并开始跨越它们....。

在我看来，这种模式在实际条件下会更加稳定和健全。

如果没有神经元，我无法使用这种策略，很可能。

雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

这不是一个市场分析 工具，它只是一个美容产品...想一想这种情况的荒谬性，你只是给出了某一时期的平均价格......对于非静止的BP......只有静止的BP他们才有预测的能力......
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

MAs所包含的有用信息量可以忽略不计，它根本不是一个市场分析 工具，而只是为了美容。如果你想一想这种荒谬的情况，你只是把某个时期的平均价格发送给VS......对于非静止的VS......只有对静止的VS才有预测能力......。
我们的业务是建议....
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

那是肯定的...LRMA更少，它肯定比滑行好。
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

如果我应用MAs，不是这样的。

你需要单独建立...

MAs在这里不是用来交易的，只是一个简单实现的实验，你可以通过神经网络的属性看到很多东西。
马克西姆-德米特里耶夫斯基

MA实际上是同一条回归线。你不应该这样想。这不是一个糟糕的工具。
为机器人添加了新的功能：D

现在我想让逻辑核心变得更复杂一些，增加更多的输入

在图表上，一半是回溯测试，一半是前进 :)


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

而我有相反的意见--魔法师是唯一有意义的指标，是真正有信息量的......也是唯一一个从统计学中来的，与固定的......。

假人，或者说信封是衡量波动性的一个不可缺少的工具，....，比布林线更好。

IMHO


但你是个专家，你应该更清楚....

