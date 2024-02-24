交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 324

马克西姆-德米特里耶夫斯基


而在遗传优化过程中，当结果开始进入动荡期，这意味着什么？:) 随着时间的推移，图表应该有所改善

也许你需要减少或反过来增加这个步骤。所以你要么失手，要么无法出坑。我不知道这在MT中到底是如何组织的。
尤里-阿索连科
也许有必要降低或提高音调。也就是说，要么失手,要么无法出坑。纠正一下,我不知道在MT是如何组织的。


在运行过程中，它开始出现在不同的时间段......这很奇怪......尽管如此，它在5分钟内达到100%的一个月:)，交易数量达到近200笔。这并不完全是一枚硬币。我注意到这样一个奇怪的现象。


我还注意到一个奇怪的现象，正向的1/4总是比1/2差，我想这是因为用于回测的历史记录越来越少，而且它重新训练的次数也不多，但这只是一种猜测而已。


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基


在不同的时间段,它开始发生......奇怪......尽管如此,5分钟内100%的交易:),交易数量几乎是200。这并不完全是一枚硬币

你在M1上的表现如何？
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫
在M1上,你是如何取得进展的?

现在正在云端运行，完成后我会拍一张截图
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基


我有一种感觉，我将与一个交易员作弊。 我有一种感觉，我将与一个骗子作弊......然而，我在5分钟图表上得到了100%的一个月:)

我可能有大约相同的-10-16%/月。只是我不从库房算起，而是从交易量 算起--我认为这样更能反映现实。你必须把它算在肩膀上。

顺便说一下，我不使用遗传学。我对自动优化的态度是谨慎的。

尤里-阿索连科

我可能有大约相同的-10-16%/月。只是我不从库房算起，而是从交易量 算起--我认为这样更能反映现实。你必须把它算在肩膀上。

顺便说一下，我不使用遗传学。一般来说，我对自动优化持谨慎态度。


什么类型的NS？
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

还有NS? 什么样的NS?
还没有NS。逻辑，但已经复杂到我无法再应付。进一步的并发症是直接进入精神病院）。这就只剩下数据挖掘了。没有什么选择）。
尤里-阿索连科
还没有NS。逻辑,但已经很复杂了,我已经应付不过来了。进一步复杂化是通往疯人院的直接道路)。这给我留下了数据挖掘。没有太多的选择)。

这就是为什么我学了NS，因为我无法应付成吨的代码与逻辑））像让它自己来。
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫
在M1上,你是怎么做的?


在M1上，也是类似的情况。

1.我们需要为更高频率的交易调整逻辑，追踪在这里是不够的。

2.买入和卖出订单为准，在不同的运行中，什么可能表明过度训练，对于分钟2周的训练是太多...

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基


在会议记录上也有类似的内容，但。

1.我们需要为更高频率的交易调整逻辑，追踪在这里是不够的。

2.买入或卖出指令在不同的运行中占上风，这也可能表明过度训练。

是的。

我从来没有想过这个问题，但这很好。

