交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 324 1...317318319320321322323324325326327328329330331...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2017.05.07 22:06 #3231 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 而在遗传优化过程中，当结果开始进入动荡期，这意味着什么？:) 随着时间的推移，图表应该有所改善 也许你需要减少或反过来增加这个步骤。所以你要么失手，要么无法出坑。我不知道这在MT中到底是如何组织的。 [删除] 2017.05.07 22:15 #3232 尤里-阿索连科。 也许有必要降低或提高音调。也就是说，要么失手，要么无法出坑。纠正一下，我不知道在MT是如何组织的。 在运行过程中，它开始出现在不同的时间段......这很奇怪......尽管如此，它在5分钟内达到100%的一个月:)，交易数量达到近200笔。这并不完全是一枚硬币。我注意到这样一个奇怪的现象。我还注意到一个奇怪的现象，正向的1/4总是比1/2差，我想这是因为用于回测的历史记录越来越少，而且它重新训练的次数也不多，但这只是一种猜测而已。 Renat Akhtyamov 2017.05.07 22:21 #3233 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 在不同的时间段，它开始发生......奇怪......尽管如此，5分钟内100%的交易:)，交易数量几乎是200。这并不完全是一枚硬币 你在M1上的表现如何？ [删除] 2017.05.07 22:22 #3234 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 在M1上，你是如何取得进展的？ 现在正在云端运行，完成后我会拍一张截图 Yuriy Asaulenko 2017.05.07 22:32 #3235 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我有一种感觉，我将与一个交易员作弊。 我有一种感觉，我将与一个骗子作弊......然而，我在5分钟图表上得到了100%的一个月:)我可能有大约相同的-10-16%/月。只是我不从库房算起，而是从交易量 算起--我认为这样更能反映现实。你必须把它算在肩膀上。顺便说一下，我不使用遗传学。我对自动优化的态度是谨慎的。 [删除] 2017.05.07 22:33 #3236 尤里-阿索连科。我可能有大约相同的-10-16%/月。只是我不从库房算起，而是从交易量 算起--我认为这样更能反映现实。你必须把它算在肩膀上。顺便说一下，我不使用遗传学。一般来说，我对自动优化持谨慎态度。 什么类型的NS？ Yuriy Asaulenko 2017.05.07 22:41 #3237 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 还有NS？ 什么样的NS？ 还没有NS。逻辑，但已经复杂到我无法再应付。进一步的并发症是直接进入精神病院）。这就只剩下数据挖掘了。没有什么选择）。 [删除] 2017.05.07 22:45 #3238 尤里-阿索连科。 还没有NS。逻辑，但已经很复杂了，我已经应付不过来了。进一步复杂化是通往疯人院的直接道路）。这给我留下了数据挖掘。没有太多的选择）。 这就是为什么我学了NS，因为我无法应付成吨的代码与逻辑））像让它自己来。 [删除] 2017.05.07 23:02 #3239 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 在M1上，你是怎么做的？ 在M1上，也是类似的情况。1.我们需要为更高频率的交易调整逻辑，追踪在这里是不够的。2.买入和卖出订单为准，在不同的运行中，什么可能表明过度训练，对于分钟2周的训练是太多... Renat Akhtyamov 2017.05.07 23:05 #3240 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 在会议记录上也有类似的内容，但。1.我们需要为更高频率的交易调整逻辑，追踪在这里是不够的。2.买入或卖出指令在不同的运行中占上风，这也可能表明过度训练。是的。 我从来没有想过这个问题，但这很好。 1...317318319320321322323324325326327328329330331...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而在遗传优化过程中，当结果开始进入动荡期，这意味着什么？:) 随着时间的推移，图表应该有所改善
也许有必要降低或提高音调。也就是说，要么失手，要么无法出坑。纠正一下，我不知道在MT是如何组织的。
在运行过程中，它开始出现在不同的时间段......这很奇怪......尽管如此，它在5分钟内达到100%的一个月:)，交易数量达到近200笔。这并不完全是一枚硬币。我注意到这样一个奇怪的现象。
我还注意到一个奇怪的现象，正向的1/4总是比1/2差，我想这是因为用于回测的历史记录越来越少，而且它重新训练的次数也不多，但这只是一种猜测而已。
在不同的时间段，它开始发生......奇怪......尽管如此，5分钟内100%的交易:)，交易数量几乎是200。这并不完全是一枚硬币
在M1上，你是如何取得进展的？
现在正在云端运行，完成后我会拍一张截图
我有一种感觉，我将与一个交易员作弊。 我有一种感觉，我将与一个骗子作弊......然而，我在5分钟图表上得到了100%的一个月:)
我可能有大约相同的-10-16%/月。只是我不从库房算起，而是从交易量 算起--我认为这样更能反映现实。你必须把它算在肩膀上。
顺便说一下，我不使用遗传学。我对自动优化的态度是谨慎的。
我可能有大约相同的-10-16%/月。只是我不从库房算起，而是从交易量 算起--我认为这样更能反映现实。你必须把它算在肩膀上。
顺便说一下，我不使用遗传学。一般来说，我对自动优化持谨慎态度。
什么类型的NS？
还有NS？ 什么样的NS？
还没有NS。逻辑，但已经很复杂了，我已经应付不过来了。进一步复杂化是通往疯人院的直接道路）。这给我留下了数据挖掘。没有太多的选择）。
这就是为什么我学了NS，因为我无法应付成吨的代码与逻辑））像让它自己来。
在M1上，你是怎么做的？
在M1上，也是类似的情况。
1.我们需要为更高频率的交易调整逻辑，追踪在这里是不够的。
2.买入和卖出订单为准，在不同的运行中，什么可能表明过度训练，对于分钟2周的训练是太多...
在会议记录上也有类似的内容，但。
1.我们需要为更高频率的交易调整逻辑，追踪在这里是不够的。
2.买入或卖出指令在不同的运行中占上风，这也可能表明过度训练。
是的。
我从来没有想过这个问题，但这很好。