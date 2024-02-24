交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3058 1...305130523053305430553056305730583059306030613062306330643065...3399 新评论 mytarmailS 2023.05.06 12:07 #30571 Aleksey Vyazmikin #:不对，也不对。每个版本都会创建一个单独的目录，因此版本混淆和文件混淆的说法看起来很奇怪。Rtools - 这是干什么用的？ 那就没什么好说的了。 为什么要问该怎么做，却不去做，还要争论不休？ 谷歌帮助，我又没请技术支持。 Aleksey Vyazmikin 2023.05.06 12:18 #30572 mytarmailS #:那就没什么好说的了。为什么只问该怎么做，却不去做，还要争论不休呢？ 我有两个选择--要么承认 R 开发人员是傻瓜，不知道如何支持并行工作版本；要么承认软件包/库在某些版本上无法正常工作。我选择了第二种方案，因为这些库是由用户编写的，他们很难提供与所有版本的兼容性。 事实上，我们可以看到一切运行正常，所以是软件包版本与语言本身的版本不兼容。 让我们言归正传。如果我们将其加载到 MT5 中，我就能告诉您这些数据是否与真实数据相似。 Maxim Kuznetsov 2023.05.06 12:38 #30573 难道你们不应该像巴黎科学院一样，禁止考虑永动机模型，即从 HCS 中 "获利 "的算法吗？ 论坛上唯一合理的主题又浪费了 7 页纸。 Aleksei Kuznetsov 2023.05.06 12:41 #30574 Aleksey Vyazmikin #:我有两个选择：要么承认 R 开发人员是傻瓜，不知道如何支持并行工作版本；要么承认软件包/库在某些版本上无法正常工作。我选择了第二种方案，因为这些库是由用户编写的，他们很难确保与所有版本兼容。事实上，我们可以看到一切工作正常，所以是软件包版本与语言本身的版本不兼容。让我们言归正传。如果我们将其加载到 MT5 中，我就能告诉您这些数据是否与真实数据相似。 当然不相似。随机数据很容易达到 100 和 -100。而欧元兑美元则保持在 1-1.5 左右。国家对其货币的影响不包括在随机数中。 [删除] 2023.05.06 12:54 #30575 薛定谔的亚历山大在泊松流中很容易在 SB 上进行交易，但在外汇上却做不到，因为长尾阻碍了他的交易。后来，他也能进行外汇交易了，却神秘地失踪了。显然，他的女婿禁止披露。 mytarmailS 2023.05.06 12:56 #30576 Maxim Kuznetsov #:难道你们不应该像巴黎科学院一样，禁止考虑永动机模型，即从 HCS 中 "获利 "的算法吗？唯一合理的论坛主题又浪费了 7 页。 谁说要从 HSC 中获利了？ Forester#: 当然没有。随机汇率很容易升至 100 和 -100。例如，欧元兑美元的波动范围约为 1-1.5。国家对其货币的影响不包括在随机数中。 是的，考虑到数据在进入模型之前每 n 个蜡烛都会进行归一化处理，这一点非常重要。 Aleksey Vyazmikin 2023.05.06 13:15 #30577 Forester #: 当然不是。随机汇率很容易达到 100 和 -100。例如，欧元兑美元的波动范围约为 1-1.5。随机数中不包括国家对其货币的影响。 我知道有一个生成股票报价的软件包。无需考虑货币对，也可以考虑股票。然后，即使欧元兑美元的点数范围也相当大。 但是，如果这个工具不能生成类似的报价，您就需要一个能生成报价的工具。 首先要做的是收集不同金融工具蜡烛图组合的统计数据，并根据这种分布形成某种随机。您可以将其变得更加复杂--添加 ZZ 结构的统计数据--以限制一个方向的趋势。总的来说，这是值得考虑的。 Lilita Bogachkova 2023.05.06 13:21 #30578 人工智能问题：哪些货币对最适合组合成指数，以创建 尽可能随机的价格图表？ - 要创建尽可能随机的价格图表，可以将相互关联度不高的货币对组合成指数。以下是一些可以考虑的货币对： 欧元/美元和澳元/日元 美元/加元和英镑/瑞士法郎 新西兰元/美元和欧元/日元 澳元/美元和美元/瑞士法郎 英镑/美元和美元/日元 这些货币对有不同的基本面和技术面因素影响其价格。因此，如果将这些货币对组合成一个指数，就可以得到一个更随机的价格图表。不过，值得注意的是，货币市场可能非常难以预测，因此不存在完全随机的价格图表。 自定义金融工具 - 高级用户 - 交易操作 - MetaTrader 5 帮助 pow("EURUSD",0.16)*pow("AUDJPY",0.16)*pow("USDCAD",0.16)*pow("GBPCHF",0.16)*pow("NZDUSD",0.16)*pow("EURJPY",0.17) [删除] 2023.05.06 13:24 #30579 Lilita Bogachkova #:人工智能问题：有哪些货币对最适合组合成指数，以创建 尽可能随机的价格图表？ -要创建尽可能随机的价格图表，可以将相互关联度不高的货币对组合成指数。以下是一些可以考虑的货币对： 欧元/美元和澳元/日元 美元/加元和英镑/瑞士法郎 新西兰元/美元和欧元/日元 澳元/美元和美元/瑞士法郎 英镑/美元和美元/日元 这些货币对有不同的基本面和技术面因素影响其价格。因此，如果将这些货币对组合成一个指数，就可以得到一个更随机的价格图表。不过，值得注意的是，货币市场可能非常难以预测，因此不存在完全随机的价格图表。自定义金融工具 - 高级用户 - 交易操作 - MetaTrader 5 帮助 最好是尽可能蓬松（反持久）。 Lilita Bogachkova 2023.05.06 13:26 #30580 Maxim Dmitrievsky #: 最好是尽可能厚实（反持续）。 如果您想创建最不一致的价格图表，最好选择价格走势随机性和不确定性较高的货币对。这类货币对包括 美元/日元和欧元/英镑 美元/瑞士法郎和澳元/加元 新西兰元/美元和欧元/日元 英镑/美元和美元/加元 澳元/美元和美元/新加坡元 这些货币对的相关性往往较低，其价格走势之间的相关性较弱。这意味着一个货币对的走势不会对另一个货币对产生重大影响，这可能会导致价格图表更加厚重和不连贯。然而，值得记住的是，反一致性并不能保证在金融市场中取得成功，交易者应始终谨慎地研究每种货币对，并考虑到风险和潜在收益。 ))) 1...305130523053305430553056305730583059306030613062306330643065...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不对，也不对。每个版本都会创建一个单独的目录，因此版本混淆和文件混淆的说法看起来很奇怪。Rtools - 这是干什么用的？
那就没什么好说的了。
为什么要问该怎么做，却不去做，还要争论不休？
谷歌帮助，我又没请技术支持。
那就没什么好说的了。
为什么只问该怎么做，却不去做，还要争论不休呢？
我有两个选择--要么承认 R 开发人员是傻瓜，不知道如何支持并行工作版本；要么承认软件包/库在某些版本上无法正常工作。我选择了第二种方案，因为这些库是由用户编写的，他们很难提供与所有版本的兼容性。
事实上，我们可以看到一切运行正常，所以是软件包版本与语言本身的版本不兼容。
让我们言归正传。如果我们将其加载到 MT5 中，我就能告诉您这些数据是否与真实数据相似。
难道你们不应该像巴黎科学院一样，禁止考虑永动机模型，即从 HCS 中 "获利 "的算法吗？
论坛上唯一合理的主题又浪费了 7 页纸。
谁说要从 HSC 中获利了？
当然没有。随机汇率很容易升至 100 和 -100。例如，欧元兑美元的波动范围约为 1-1.5。国家对其货币的影响不包括在随机数中。
是的，考虑到数据在进入模型之前每 n 个蜡烛都会进行归一化处理，这一点非常重要。
当然不是。随机汇率很容易达到 100 和 -100。例如，欧元兑美元的波动范围约为 1-1.5。随机数中不包括国家对其货币的影响。
我知道有一个生成股票报价的软件包。无需考虑货币对，也可以考虑股票。然后，即使欧元兑美元的点数范围也相当大。
但是，如果这个工具不能生成类似的报价，您就需要一个能生成报价的工具。
首先要做的是收集不同金融工具蜡烛图组合的统计数据，并根据这种分布形成某种随机。您可以将其变得更加复杂--添加 ZZ 结构的统计数据--以限制一个方向的趋势。总的来说，这是值得考虑的。
人工智能问题：哪些货币对最适合组合成指数，以创建 尽可能随机的价格图表？
要创建尽可能随机的价格图表，可以将相互关联度不高的货币对组合成指数。以下是一些可以考虑的货币对：
这些货币对有不同的基本面和技术面因素影响其价格。因此，如果将这些货币对组合成一个指数，就可以得到一个更随机的价格图表。不过，值得注意的是，货币市场可能非常难以预测，因此不存在完全随机的价格图表。
自定义金融工具 - 高级用户 - 交易操作 - MetaTrader 5 帮助
最好是尽可能厚实（反持续）。
如果您想创建最不一致的价格图表，最好选择价格走势随机性和不确定性较高的货币对。这类货币对包括
这些货币对的相关性往往较低，其价格走势之间的相关性较弱。这意味着一个货币对的走势不会对另一个货币对产生重大影响，这可能会导致价格图表更加厚重和不连贯。然而，值得记住的是，反一致性并不能保证在金融市场中取得成功，交易者应始终谨慎地研究每种货币对，并考虑到风险和潜在收益。
