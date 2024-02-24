交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2995

Rashid Umarov #:

我引用了

我无法从你的引文中，也无法从文章本身中找出任何梦幻或幻想的东西。

 
mytarmailS #:

我无法从你的引述中，也无法从文章本身中找出任何梦幻或幻想的东西。

请查看 hubra 上的语言排名。


 
Rashid Umarov #:

查看 hubra 上的语言排名

你说得对...

但 Python 是通用语言，而 R 是统计和 MO 语言、

你没有客观地比较它们、

你必须将 Python 在统计和 MO 方面的优势与 R 进行比较、

而不是 Python 适用于所有领域，R 只适用于统计...


找到那些每天都在使用 Python 和 R 处理数据的人，问问他们：如果只能选择一种语言，他们会选择哪一种？

你一定会大吃一惊...


我还能说什么呢，即使是在这个主题里，用 R 语言写作的人也比用 Python 写的人多，而且有多少人从一开始就用 R 语言写作，他们在这里已经不是很久了，甚至这个主题的创建者也用 R 语言写作....。


我不想让这变成一场关于哪种 Jap 更好的争论，但我想已经太晚了...

 
Rashid Umarov #:

查看 hubra 上的语言排名


在哪些人中排名？

Python 是一种通用语言，主要用户是网站开发人员。

R（以前还有其他语言）是目前统计领域唯一的专业语言，由包括微软在内的专业团队提供支持。它的所有软件包（包括 MO 软件包）都有出色的文档。说到文档，R 的好处在于任何软件包都包含一个链接，可以链接到它所实现算法的说明。

 
Rashid Umarov #:

查看 hubra 上的语言排名


对您来说，HABR 是语言排名的基准？

很惊讶...

 
СанСаныч Фоменко #:

谁的排名？

Python 是一种通用语言，主要用户是网站开发人员。

R（以前还有其他语言）是目前统计领域唯一的专业语言，由包括微软在内的专业团队提供支持。所有软件包都有出色的文档。

我想补充一个版本动物园。接触过它的人都会知道它是怎么回事。

没有必要再去比较。你需要同时使用这两种软件。

[删除]  
Vladimir Perervenko #:

对您来说，HABR 是决定语言排名的基准吗？

很惊讶...

Kaggle 才是基准？

Python and R. Are the users that different?
Python and R. Are the users that different?
https://ai-code-translator.vercel.app/
这里是转换器）
 

在我们的业务中，最重要的是漂亮地交易...))


 
mytarmailS #:

233和32，相差七倍多....


就是这样....

如果我是你，我会感到羞愧。

通过考虑图书馆的代码进行比较。

