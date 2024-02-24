交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2995 1...298829892990299129922993299429952996299729982999300030013002...3399 新评论 mytarmailS 2023.04.04 17:41 #29941 Rashid Umarov #:我引用了 我无法从你的引文中，也无法从文章本身中找出任何梦幻或幻想的东西。 Rashid Umarov 2023.04.04 17:47 #29942 mytarmailS #:我无法从你的引述中，也无法从文章本身中找出任何梦幻或幻想的东西。 请查看 hubra 上的语言排名。 mytarmailS 2023.04.04 18:00 #29943 Rashid Umarov #:查看 hubra 上的语言排名 你说得对... 但 Python 是通用语言，而 R 是统计和 MO 语言、 你没有客观地比较它们、 你必须将 Python 在统计和 MO 方面的优势与 R 进行比较、 而不是 Python 适用于所有领域，R 只适用于统计... 找到那些每天都在使用 Python 和 R 处理数据的人，问问他们：如果只能选择一种语言，他们会选择哪一种？ 你一定会大吃一惊... 我还能说什么呢，即使是在这个主题里，用 R 语言写作的人也比用 Python 写的人多，而且有多少人从一开始就用 R 语言写作，他们在这里已经不是很久了，甚至这个主题的创建者也用 R 语言写作....。 我不想让这变成一场关于哪种 Jap 更好的争论，但我想已经太晚了... СанСаныч Фоменко 2023.04.04 18:03 #29944 Rashid Umarov #:查看 hubra 上的语言排名 在哪些人中排名？ Python 是一种通用语言，主要用户是网站开发人员。 R（以前还有其他语言）是目前统计领域唯一的专业语言，由包括微软在内的专业团队提供支持。它的所有软件包（包括 MO 软件包）都有出色的文档。说到文档，R 的好处在于任何软件包都包含一个链接，可以链接到它所实现算法的说明。 Vladimir Perervenko 2023.04.04 18:06 #29945 Rashid Umarov #:查看 hubra 上的语言排名 对您来说，HABR 是语言排名的基准？ 很惊讶... Vladimir Perervenko 2023.04.04 18:08 #29946 СанСаныч Фоменко #:谁的排名？Python 是一种通用语言，主要用户是网站开发人员。R（以前还有其他语言）是目前统计领域唯一的专业语言，由包括微软在内的专业团队提供支持。所有软件包都有出色的文档。 我想补充一个版本动物园。接触过它的人都会知道它是怎么回事。 没有必要再去比较。你需要同时使用这两种软件。 [删除] 2023.04.04 18:16 #29947 Vladimir Perervenko #:对您来说，HABR 是决定语言排名的基准吗？很惊讶... Kaggle 才是基准？ Python and R. Are the users that different? www.kaggle.com Explore and run machine learning code with Kaggle Notebooks | Using data from 2020 Kaggle Machine Learning & Data Science Survey Valeriy Yastremskiy 2023.04.04 18:16 #29948 https://ai-code-translator.vercel.app/这里是转换器） mytarmailS 2023.04.04 18:51 #29949 在我们的业务中，最重要的是漂亮地交易...)) Aleksey Vyazmikin 2023.04.04 19:16 #29950 mytarmailS #:233和32，相差七倍多....就是这样....如果我是你，我会感到羞愧。 通过考虑图书馆的代码进行比较。 1...298829892990299129922993299429952996299729982999300030013002...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我引用了
我无法从你的引文中，也无法从文章本身中找出任何梦幻或幻想的东西。
我无法从你的引述中，也无法从文章本身中找出任何梦幻或幻想的东西。
请查看 hubra 上的语言排名。
查看 hubra 上的语言排名
你说得对...
但 Python 是通用语言，而 R 是统计和 MO 语言、
你没有客观地比较它们、
你必须将 Python 在统计和 MO 方面的优势与 R 进行比较、
而不是 Python 适用于所有领域，R 只适用于统计...
找到那些每天都在使用 Python 和 R 处理数据的人，问问他们：如果只能选择一种语言，他们会选择哪一种？
你一定会大吃一惊...
我还能说什么呢，即使是在这个主题里，用 R 语言写作的人也比用 Python 写的人多，而且有多少人从一开始就用 R 语言写作，他们在这里已经不是很久了，甚至这个主题的创建者也用 R 语言写作....。
我不想让这变成一场关于哪种 Jap 更好的争论，但我想已经太晚了...
查看 hubra 上的语言排名
在哪些人中排名？
Python 是一种通用语言，主要用户是网站开发人员。
R（以前还有其他语言）是目前统计领域唯一的专业语言，由包括微软在内的专业团队提供支持。它的所有软件包（包括 MO 软件包）都有出色的文档。说到文档，R 的好处在于任何软件包都包含一个链接，可以链接到它所实现算法的说明。
查看 hubra 上的语言排名
对您来说，HABR 是语言排名的基准？
很惊讶...
谁的排名？
Python 是一种通用语言，主要用户是网站开发人员。
R（以前还有其他语言）是目前统计领域唯一的专业语言，由包括微软在内的专业团队提供支持。所有软件包都有出色的文档。
我想补充一个版本动物园。接触过它的人都会知道它是怎么回事。
没有必要再去比较。你需要同时使用这两种软件。
对您来说，HABR 是决定语言排名的基准吗？
很惊讶...
Kaggle 才是基准？
在我们的业务中，最重要的是漂亮地交易...))
233和32，相差七倍多....
就是这样....
如果我是你，我会感到羞愧。
通过考虑图书馆的代码进行比较。