交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2986

Aleksey Nikolayev 2023.04.01 12:58 #29851

Aleksey Vyazmikin #:就是这样--越早采取主动，就越早开始寻找漏洞修复方法。您觉得这种模式的优势是什么？它们是否比其他模型表现得更好？它们在理论上是否更能抵御输入数据的变化？

实施简单，易于再训练/自学习，只需添加新行和删除旧行即可。

这种方法也有很多缺点，例如，它不能很好地处理大量属性。但作为初步评估特征有用性的一种方法，它还是不错的。

我们之所以对树的局部类似方法感兴趣，是因为它们更适合不连续的模式，而 KNN 和 LWLR 则更适合连续的模式。可以说，我们需要一套更完整的工具。

Aleksey Vyazmikin 2023.04.01 13:31 #29852

Rashid Umarov #:为什么不呢？我们应该很快就会公布这样一个例子。

那太好了！

Aleksey Vyazmikin 2023.04.01 13:34 #29853

Aleksey Nikolayev #:只需添加新行文和删除旧行文，就能轻松实现和重新培训/自学。它也有一些缺点--例如，它不能很好地处理大量属性。但作为对属性的有用性进行初步评估的一种方法，它还是相当不错的。我们之所以对树的局部类似方法感兴趣，是因为它们更适合不连续的模式，而 KNN 和 LWLR 则更适合连续的模式。可以说，我们需要一套更完整的工具。

到目前为止，我们想到的是使用这些模型来代替预测器。在这种情况下，模型不应包含大量实例，而应包含一些聚类区域。一打这样的模型可能会给出一些....

Alexandr Sokolov 2023.04.01 19:02 #29854

请帮助寻找俄文版的《经济学中的时间序列谱分析》一书，作者：K. Granger 和 M. Hatanaka

我在俄语空间找到的唯一信息是圣彼得堡出售此书的公告，但正如您在乌克兰所了解的那样，在当前事件的背景下，我现在无法发送此书*

你们都是论坛这个分支中的聪明人，可能你们中的一些人已经读过此书 - 也许有人有此书的俄文 PDF 版？:)

Renat Akhtyamov 2023.04.01 19:34 #29855

Alexandr Sokolov #: 请帮助寻找俄文版的《经济学中的时间序列谱分析》一书，作者：K. Granger 和 M. Hatanaka 我在俄语空间找到的唯一信息是圣彼得堡出售此书的公告，但正如您在乌克兰所了解的那样，在当前事件的背景下，我现在无法发送此书 * 你们都是论坛这个分支中的聪明人，可能你们中的一些人已经读过此书 - 也许有人有此书的俄文 PDF 版？:)

我找不到这本书，但是......:

"时间序列的频谱分析》免费下载。数字图书馆。LibCats 图书搜索

Alexandr Sokolov 2023.04.01 19:46 #29856

Renat Akhtyamov #:我找不到这本书

我需要这本书--我的老师向我推荐了这本书

不过还是谢谢你的链接，我不知道这个网站。

Renat Akhtyamov 2023.04.01 20:27 #29857

Aleksey Nikolayev 2023.04.01 20:40 #29859

这是一个经过严格删减的版本，甚至没有完整的目录。你最好还是去Google Books。

或者点击这里 查看完整版，但需要付费（或通过某些大学免费获取）。

不过，从目录来看，这本书相当难懂。

Renat Akhtyamov 2023.04.01 20:42 #29860

Aleksey Nikolayev #:即使没有完整的目录，也是经过严格删减的版本。我宁愿选择谷歌图书。或完整版，但要花钱（或通过某些大学免费获取），请点击这里。但从目录上看，这本书相当难懂。

积分是一段时间内的累积总数。

公式很简单，不要被它们吓倒。

DSP 在正确的人手里是个好东西：
就是这样--越早采取主动，就越早开始寻找漏洞修复方法。
您觉得这种模式的优势是什么？它们是否比其他模型表现得更好？它们在理论上是否更能抵御输入数据的变化？
实施简单，易于再训练/自学习，只需添加新行和删除旧行即可。
这种方法也有很多缺点，例如，它不能很好地处理大量属性。但作为初步评估特征有用性的一种方法，它还是不错的。
我们之所以对树的局部类似方法感兴趣，是因为它们更适合不连续的模式，而 KNN 和 LWLR 则更适合连续的模式。可以说，我们需要一套更完整的工具。
为什么不呢？我们应该很快就会公布这样一个例子。
那太好了！
到目前为止，我们想到的是使用这些模型来代替预测器。在这种情况下，模型不应包含大量实例，而应包含一些聚类区域。一打这样的模型可能会给出一些....
我在俄语空间找到的唯一信息是圣彼得堡出售此书的公告，但正如您在乌克兰所了解的那样，在当前事件的背景下，我现在无法发送此书
* 你们都是论坛这个分支中的聪明人，可能你们中的一些人已经读过此书 - 也许有人有此书的俄文 PDF 版？:)
我找不到这本书，但是......:
"时间序列的频谱分析》免费下载。数字图书馆。LibCats 图书搜索
我需要这本书--我的老师向我推荐了这本书
不过还是谢谢你的链接，我不知道这个网站。
我已经找到一本了。
经济时间序列的谱分析 : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : 免费下载、借阅及流媒体 : 互联网档案馆
这是一个经过严格删减的版本，甚至没有完整的目录。你最好还是去Google Books。
或者点击这里 查看完整版，但需要付费（或通过某些大学免费获取）。
不过，从目录来看，这本书相当难懂。
积分是一段时间内的累积总数。
公式很简单，不要被它们吓倒。
DSP 在正确的人手里是个好东西：