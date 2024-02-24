交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2999

Maxim Dmitrievsky #:
你是在故意扭曲每一篇文章吗？这是自我吹嘘吗？请不要破坏人们对 r-users 已经很坏的看法。或者告诉我，你为谁工作？问题是关于 tsos 的。或者说是怨恨。

罗夏#:

我要为 Matlab 说句话。用了 Matlab 之后，Python 就显得笨拙而不方便了。就像 Windows 之后的 Linux，一切似乎都能正常工作，但总有一些恼人的小 bug。大家最喜欢的（讽刺）python 光谱分析很难找到。

但我们必须承认， python 已经成为机器学习的工业标准，它就是未来。

谷歌上搜索 scipy.org 和其他一些库， 可以找到很多
这里坐着的大多是非专业的程序员，所以听他们的争论实在是太浪费了。俗话说："为一个糟糕的舞者干杯":)




mytarmailS 测试 这些想法的结果
Matlab、python、R。这些只是创造产品的工具。
重点是产品，而不是技术

一旦创建了产品，还需要用 mql 重写。
СанСаныч Фоменко #:

也祝你好运，你在这个库和帖子中搜索 tsos 时会用到它的:)
mytarmailS #:
Matlab、Python、R。这些只是创造产品的工具。
关键是产品，而不是技术

一旦创建了产品，还需要用 mql 重写。
会有文章吗？）我可以写一些新方法，但我有点不好意思分享，我可以先自己睡一觉。
这就是讨论 onnx 的原因，因为有时为了方便，有必要转用机器人。以后我可以把已经训练好的 onnx 格式打折，用于测试。
 
Maxim Dmitrievsky #:
会有文章吗？）

我不知道，这不是我能决定的。

贸易是我的首要任务。

 

群组中 AMO 的概率

 

他们会认为这是理所当然的，并做出滑稽 反应。

虽然从逻辑上讲，三者（DL/ML、DSP 和 NN）应该协同工作。第一个从历史分析中确定什么是噪音/信号，第二个实时消除噪音，第三个及时突出信号。否则，就必须使用实时交易员来代替其中之一。

 
Aleksey Vyazmikin # :
有人尝试过对时间序列进行卷积吗？
https:// boostedml.com/2020/04/1-d-convolutional-neural-networks-for-time-series-basic-intuition.html
Maxim Kuznetsov #:

DSP " 戏弄顽固的 ML-guys:-) "戏弄一下它们，它们就会被引导并做出有趣的反应

虽然从逻辑上讲，三者（DL/ML、DSP 和 NN）应该协同工作。第一个从历史分析中确定什么是噪音/信号，第二个实时消除噪音，第三个及时突出信号。否则，就必须使用实时交易员来代替其中之一。

跳过与 tsos 忠实信徒的部分对话，再次表达来自粉红小马世界的幻想是不道德的：)

 
Maxim Dmitrievsky #:

跳过与 tsos 忠实信徒的部分对话，然后再次表达来自粉红小马世界的幻想是不道德的 :)

在这个话题中，并非只有你个人喜欢的思想。

伦理学家对 "tsos "一词感到恼火？

