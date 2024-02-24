交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2999 1...299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2023.04.05 12:51 #29981 Maxim Dmitrievsky #: 你是在故意扭曲每一篇文章吗？这是自我吹嘘吗？请不要破坏人们对 r-users 已经很坏的看法。或者告诉我，你为谁工作？问题是关于 tsos 的。或者说是怨恨。 好吧，这是那篇文章的副本。C.O.C.在哪儿？罗夏#:我要为 Matlab 说句话。用了 Matlab 之后，Python 就显得笨拙而不方便了。就像 Windows 之后的 Linux，一切似乎都能正常工作，但总有一些恼人的小 bug。大家最喜欢的（讽刺）python 光谱分析很难找到。但我们必须承认， python 已经成为机器学习的工业标准，它就是未来。 在谷歌上搜索 scipy.org 和其他一些库， 可以找到很多 。这里坐着的大多是非专业的程序员，所以听他们的争论实在是太浪费了。俗话说："为一个糟糕的舞者干杯":)祝你好运 mytarmailS 2023.04.05 12:57 #29982 mytarmailS 测试 这些想法的结果？ Matlab、python、R。这些只是创造产品的工具。重点是产品，而不是技术一旦创建了产品，还需要用 mql 重写。 [删除] 2023.04.05 12:59 #29983 СанСаныч Фоменко #:嗯，是的，这是那篇文章的副本。DSP 在哪里？scipy.org和谷歌上的一堆其他库，有很多。 坐在这里的大多是非专业程序员，所以听他们的争论真是浪费。俗话说："为一个糟糕的舞者干杯"。）祝你好运！ 也祝你好运，你在这个库和帖子中搜索 tsos 时会用到它的:) [删除] 2023.04.05 13:21 #29984 mytarmailS #: Matlab、Python、R。这些只是创造产品的工具。关键是产品，而不是技术一旦创建了产品，还需要用 mql 重写。 会有文章吗？）我可以写一些新方法，但我有点不好意思分享，我可以先自己睡一觉。这就是讨论 onnx 的原因，因为有时为了方便，有必要转用机器人。以后我可以把已经训练好的 onnx 格式打折，用于测试。 mytarmailS 2023.04.05 13:55 #29985 Maxim Dmitrievsky #: 会有文章吗？） 我不知道，这不是我能决定的。 贸易是我的首要任务。 mytarmailS 2023.04.05 16:17 #29986 群组中 AMO 的概率 Maxim Kuznetsov 2023.04.05 16:45 #29987 他们会认为这是理所当然的，并做出滑稽 的 反应。 虽然从逻辑上讲，三者（DL/ML、DSP 和 NN）应该协同工作。第一个从历史分析中确定什么是噪音/信号，第二个实时消除噪音，第三个及时突出信号。否则，就必须使用实时交易员来代替其中之一。 nevar 2023.04.05 16:51 #29988 Aleksey Vyazmikin # : 有人尝试过对时间序列进行卷积吗？ https:// boostedml.com/2020/04/1-d-convolutional-neural-networks-for-time-series-basic-intuition.html [删除] 2023.04.05 16:57 #29989 Maxim Kuznetsov #:用 DSP " 戏弄顽固的 ML-guys:-) "戏弄一下它们，它们就会被引导并做出有趣的反应虽然从逻辑上讲，三者（DL/ML、DSP 和 NN）应该协同工作。第一个从历史分析中确定什么是噪音/信号，第二个实时消除噪音，第三个及时突出信号。否则，就必须使用实时交易员来代替其中之一。 跳过与 tsos 忠实信徒的部分对话，再次表达来自粉红小马世界的幻想是不道德的：) Maxim Kuznetsov 2023.04.05 17:11 #29990 Maxim Dmitrievsky #:跳过与 tsos 忠实信徒的部分对话，然后再次表达来自粉红小马世界的幻想是不道德的 :) 在这个话题中，并非只有你个人喜欢的思想。 伦理学家对 "tsos "一词感到恼火？ 啸 1...299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你是在故意扭曲每一篇文章吗？这是自我吹嘘吗？请不要破坏人们对 r-users 已经很坏的看法。或者告诉我，你为谁工作？问题是关于 tsos 的。或者说是怨恨。
好吧，这是那篇文章的副本。C.O.C.在哪儿？
我要为 Matlab 说句话。用了 Matlab 之后，Python 就显得笨拙而不方便了。就像 Windows 之后的 Linux，一切似乎都能正常工作，但总有一些恼人的小 bug。大家最喜欢的（讽刺）python 光谱分析很难找到。
但我们必须承认， python 已经成为机器学习的工业标准，它就是未来。
嗯，是的，这是那篇文章的副本。DSP 在哪里？scipy.org和谷歌上的一堆其他库，有很多
Matlab、Python、R。这些只是创造产品的工具。
会有文章吗？）
我不知道，这不是我能决定的。
贸易是我的首要任务。
群组中 AMO 的概率
他们会认为这是理所当然的，并做出滑稽 的 反应。
虽然从逻辑上讲，三者（DL/ML、DSP 和 NN）应该协同工作。第一个从历史分析中确定什么是噪音/信号，第二个实时消除噪音，第三个及时突出信号。否则，就必须使用实时交易员来代替其中之一。
有人尝试过对时间序列进行卷积吗？
用 DSP " 戏弄顽固的 ML-guys:-) "戏弄一下它们，它们就会被引导并做出有趣的反应
跳过与 tsos 忠实信徒的部分对话，再次表达来自粉红小马世界的幻想是不道德的：)
在这个话题中，并非只有你个人喜欢的思想。
伦理学家对 "tsos "一词感到恼火？
啸