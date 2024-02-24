交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2980

mytarmailS #:

...没有车马

国防部必须考虑到道路的地形、之字形和起伏。

但我不知道只有我一个人看到大家都只顾着看后视镜。

 
mytarmailS #:
所以 SOT 报告不是 FA？

FA 有滞后性。不是每个人都有排名

 
mytarmailS #:
所以 COT 报告不是 FA 报告？

在我看来，COT 报告是垃圾。因为市场订单的流向是无法事先得知的，而正是这种流向决定了价格变动的顺序和幅度。

Ilya Filatov #:

在我看来，COT 报告是垃圾。因为市场订单的流向无法事先得知，而正是这种流向决定了价格变动的顺序和幅度。

很明显。

那你就得赔钱了。

 
Uladzimir Izerski #:

滞后的 FA。不是每个人都有资格获得军衔。

好吧

因此，这意味着有不同的FA

滞后的FA和非滞后的FA, 也许还有滞后的FA.

好吧，你定义的无滞后FA是什么？

 
Maxim Dmitrievsky #:
请版主禁止Uladzimir Izerski 灌水，并剥夺他 30% 的奖金，瑞纳的先例已经发生。

请冷静下来。

如果可能的话，请回答我的问题，如果您有公民能力的话。

 

如果您能对糖化期进行动态管理，就能获得良好的糖化 TS。



此外，还可以尝试预测哪些时期的糖衣炮弹在未来会有利可图。


尝试健身函数的不同变化


 
mytarmailS #:

如果在动态中控制糖化时间，就能获得良好的糖化温度。



此外，您还可以尝试预测哪些糖化期将在未来有利可图。


尝试不同的拟合函数


看来，每 1 笔交易的平均利润非常小，仅为 0,01000 / 400 = 0,00002 - 该策略只是通过价差来实现，而价差不会最小化，因此会被淘汰。

 
Forester #:

看起来每 1 笔交易的平均利润非常小 0,01000 / 400 = 0,00002 - 该策略只是通过点差，这将不会是最小的吧将被带走

点差已考虑在内

