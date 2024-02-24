交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2980 1...297329742975297629772978297929802981298229832984298529862987...3399 新评论 Uladzimir Izerski 2023.03.29 19:07 #29791 mytarmailS #:...没有车马 国防部必须考虑到道路的地形、之字形和起伏。 但我不知道只有我一个人看到大家都只顾着看后视镜。 Uladzimir Izerski 2023.03.29 19:08 #29792 mytarmailS #: 所以 SOT 报告不是 FA？ FA 有滞后性。不是每个人都有排名 Ilya Filatov 2023.03.29 19:12 #29793 mytarmailS #: 所以 COT 报告不是 FA 报告？ 在我看来，COT 报告是垃圾。因为市场订单的流向是无法事先得知的，而正是这种流向决定了价格变动的顺序和幅度。 [删除] 2023.03.29 19:13 #29794 请版主禁止乌拉齐米尔-伊泽斯基（Uladzimir Izerski）灌水，并剥夺他 30% 的奖金，瑞纳已经开了先例。 Uladzimir Izerski 2023.01.14www.mql5.com Профиль трейдера Uladzimir Izerski 2023.03.29 19:14 #29795 Ilya Filatov #:在我看来，COT 报告是垃圾。因为市场订单的流向无法事先得知，而正是这种流向决定了价格变动的顺序和幅度。 很明显。 那你就得赔钱了。 mytarmailS 2023.03.29 19:14 #29796 Uladzimir Izerski #:滞后的 FA。不是每个人都有资格获得军衔。 好吧 因此，这意味着有不同的FA 滞后的FA和非滞后的FA, 也许还有滞后的FA. 好吧，你定义的无滞后FA是什么？ Uladzimir Izerski 2023.03.29 19:17 #29797 Maxim Dmitrievsky #: 请版主禁止Uladzimir Izerski 灌水，并剥夺他 30% 的奖金，瑞纳的先例已经发生。 请冷静下来。 如果可能的话，请回答我的问题，如果您有公民能力的话。 mytarmailS 2023.03.29 21:07 #29798 如果您能对糖化期进行动态管理，就能获得良好的糖化 TS。 此外，还可以尝试预测哪些时期的糖衣炮弹在未来会有利可图。 尝试健身函数的不同变化 Aleksei Kuznetsov 2023.03.29 21:32 #29799 mytarmailS #:如果在动态中控制糖化时间，就能获得良好的糖化温度。此外，您还可以尝试预测哪些糖化期将在未来有利可图。尝试不同的拟合函数 看来，每 1 笔交易的平均利润非常小，仅为 0,01000 / 400 = 0,00002 - 该策略只是通过价差来实现，而价差不会最小化，因此会被淘汰。 mytarmailS 2023.03.29 21:34 #29800 Forester #:看起来每 1 笔交易的平均利润非常小 0,01000 / 400 = 0,00002 - 该策略只是通过点差，这将不会是最小的吧将被带走 点差已考虑在内 1...297329742975297629772978297929802981298229832984298529862987...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
...没有车马
国防部必须考虑到道路的地形、之字形和起伏。
但我不知道只有我一个人看到大家都只顾着看后视镜。
所以 SOT 报告不是 FA？
FA 有滞后性。不是每个人都有排名
所以 COT 报告不是 FA 报告？
在我看来，COT 报告是垃圾。因为市场订单的流向是无法事先得知的，而正是这种流向决定了价格变动的顺序和幅度。
在我看来，COT 报告是垃圾。因为市场订单的流向无法事先得知，而正是这种流向决定了价格变动的顺序和幅度。
很明显。
那你就得赔钱了。
滞后的 FA。不是每个人都有资格获得军衔。
好吧
因此，这意味着有不同的FA
滞后的FA和非滞后的FA, 也许还有滞后的FA.
好吧，你定义的无滞后FA是什么？
请版主禁止Uladzimir Izerski 灌水，并剥夺他 30% 的奖金，瑞纳的先例已经发生。
请冷静下来。
如果可能的话，请回答我的问题，如果您有公民能力的话。
如果您能对糖化期进行动态管理，就能获得良好的糖化 TS。
此外，还可以尝试预测哪些时期的糖衣炮弹在未来会有利可图。
尝试健身函数的不同变化
如果在动态中控制糖化时间，就能获得良好的糖化温度。
此外，您还可以尝试预测哪些糖化期将在未来有利可图。
尝试不同的拟合函数
看来，每 1 笔交易的平均利润非常小，仅为 0,01000 / 400 = 0,00002 - 该策略只是通过价差来实现，而价差不会最小化，因此会被淘汰。
看起来每 1 笔交易的平均利润非常小 0,01000 / 400 = 0,00002 - 该策略只是通过点差，这将不会是最小的吧将被带走
点差已考虑在内