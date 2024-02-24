交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2975 1...296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2023.03.20 09:48 #29741 mytarmailS #: 有必要去救一个明显溺水却乐于自杀的人吗？ 当你向他伸出援助之手时，他拒绝了，与你争吵，不试图做任何事情来靠自己脱身，而是主宰自己的条件，比如： "要么你自己救我，在我最喜欢的音乐声中把我举过头顶抬出水面，要么你就别救我。 然后你根本不想救我。 坐在岸上--英雄--这是你的选择。 我已经跟你说得够多了，重点是什么，为什么解决了这个问题就能提高模型的稳定性。 如果我不会用，你吹嘘你知道一个 R 软件包可以解决这样那样的问题又有什么用呢？ Aleksei Kuznetsov 2023.03.20 09:58 #29742 Aleksey Vyazmikin #:到目前为止，这些尝试都没有成功，你想试试吗？ 不，您自己试试吧（在进行下一步计算时，您需要时间），语言是相通的。 Aleksey Vyazmikin#: 您给出了最简单的方法--是的，这并不难。 其他人也有同样简单的本质。我在文中介绍了几种选择--跳过重复和考虑重复后重新计算基础量子大小。还有一种方法是不按数量拆分，而是按范围拆分，并将这些方法结合起来。 Aleksey Vyazmikin 2023.03.20 10:14 #29743 Forester #:不，你自己试试（在进行下一步计算时，这需要时间），语言是相似的。其他语言的本质也很简单。我在文中介绍了几种选择--跳过双倍值和在考虑双倍值的情况下重新计算基本量子大小。还有一种方法是不按数字分割，而是按范围分割，并将这些方法结合起来。 问题不在于机械执行，而在于如何计算非比例网格。据我所知，那里已经构建了概率密度分布，而且已经量化了。 我没有太多空闲时间，我更愿意把时间花在编码我知道如何做的事情上。也许，如果这是最后一项任务，我就会坐下来一连几天埋头苦干，但现在我更愿意转向这个项目的其他方向。好在量化表可以卸载。 Aleksei Kuznetsov 2023.03.20 10:38 #29744 Aleksey Vyazmikin #:这里构建了概率密度分布，而且已经量化、 什么量化方法？ mytarmailS 2023.03.20 10:47 #29745 Aleksey Vyazmikin #:如果我不能使用它呢？你已经被告知该怎么做，你已经得到了一个软件包。你要做的就是打开谷歌。这很复杂。输入软件包的名字这并不简单。打开教程。不可能完成的任务...复制三行示例代码。好吧，你也许应该找专业人士帮忙，至少要找一打专业人士...当你说这些的时候，你得到的回复是--我需要它，但我不会做，帮我做吧，把准备好的代码公布在这里，因为我需要它....。我不会自己做，因为我做不到，为什么我做不到，因为我做不到...... Aleksey Vyazmikin 2023.03.20 11:11 #29746 Forester #:都在那一页上。 GreedyLogSum 方法--举个例子，你可以看到网格并不均匀。我猜是通过近似采样度量构建对数正态分布，然后在此基础上以某种方式制作网格。我看不懂公式。 下面 是详细公式。 Aleksey Vyazmikin 2023.03.20 11:37 #29747 mytarmailS #:有人告诉你该怎么做，给了你一个包裹。 你能说话，但我不确定你能听见。 是的，决策树的想法可以作为建立量子表的可行思路。谢谢你的想法！ 即使我找到了一个未知的软件包，甚至创建了一棵树。 接下来，我需要处理 R 中的循环，保存树。 以什么格式保存呢？可能是规则形式，这意味着我需要制作一个解析器，将这些规则转换成所需的格式。 对我来说，将指标/条件相似的列组合在一起，用均匀 0.5% 间隔的直方图来解决问题不是更容易吗？ 一般来说，我最初问的是量子截断样本的特征指标。在这个方向上没有想法，或者你不想思考--告诉我。 否则，我们就习惯于在这里作秀--这就是为什么这个主题是垃圾。 Aleksei Kuznetsov 2023.03.20 15:20 #29748 Aleksey Vyazmikin #: 以 GreedyLogSum 方法为例，你可以看到网格并不均匀。我认为对数正态分布是由样本指标通过近似方法构建的，而网格则是在此基础上以某种方式形成的。我不知道如何阅读公式。下面 是详细公式。 这个简单的函数也会按数值做出不均匀的网格。Uniform 就是均匀。 贪心求和 在每个邮筒内最大化以下表达式的贪婪近似值： ∑ i = 1 n log ( w e i g h t ) , w h e ei=1∑nlog(weight),其中- n n - 邮筒中不同对象的数量。- - w e i g h t weight- 数据桶中对象的 重复 次数。 它与重复/重复次数有关。一切都差不多。我没有找到这个函数（快速浏览了一下），所以不能确定......我在前面描述了重复核算的变体，我想这是其中之一或类似的东西。 Aleksey Vyazmikin 2023.03.20 16:17 #29749 Forester #:这个简单的函数也会使网格的数值不均匀。Uniform 就是 Uniform。它与重复/重复次数有关。一切都差不多。我找不到这个函数（通过快速浏览），所以不能确定......我之前描述过重复记录的核算选项，我认为有一个或类似的选项。 我认为这只是在重复值的情况下考虑权重的问题，即出现一些大块，网格就会在这部分上被压缩。 我想你应该能想出办法来！ Aleksei Kuznetsov 2023.03.20 18:29 #29750 Aleksey Vyazmikin #:我认为这只是在重复值的情况下计算权重的问题，即出现一些体积，网格就会在该段上收缩。我想你应该可以解决这个问题！ 也许吧，但我没看到鱼在那里。我更喜欢探索浮动数据。 1...296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有必要去救一个明显溺水却乐于自杀的人吗？
坐在岸上--英雄--这是你的选择。
我已经跟你说得够多了，重点是什么，为什么解决了这个问题就能提高模型的稳定性。
如果我不会用，你吹嘘你知道一个 R 软件包可以解决这样那样的问题又有什么用呢？
到目前为止，这些尝试都没有成功，你想试试吗？
不，您自己试试吧（在进行下一步计算时，您需要时间），语言是相通的。
您给出了最简单的方法--是的，这并不难。
其他人也有同样简单的本质。我在文中介绍了几种选择--跳过重复和考虑重复后重新计算基础量子大小。还有一种方法是不按数量拆分，而是按范围拆分，并将这些方法结合起来。
问题不在于机械执行，而在于如何计算非比例网格。据我所知，那里已经构建了概率密度分布，而且已经量化了。
我没有太多空闲时间，我更愿意把时间花在编码我知道如何做的事情上。也许，如果这是最后一项任务，我就会坐下来一连几天埋头苦干，但现在我更愿意转向这个项目的其他方向。好在量化表可以卸载。
这里构建了概率密度分布，而且已经量化、
什么量化方法？
如果我不能使用它呢？
都在那一页上。
GreedyLogSum 方法--举个例子，你可以看到网格并不均匀。我猜是通过近似采样度量构建对数正态分布，然后在此基础上以某种方式制作网格。我看不懂公式。
下面 是详细公式。
你能说话，但我不确定你能听见。
是的，决策树的想法可以作为建立量子表的可行思路。谢谢你的想法！
即使我找到了一个未知的软件包，甚至创建了一棵树。
接下来，我需要处理 R 中的循环，保存树。
以什么格式保存呢？可能是规则形式，这意味着我需要制作一个解析器，将这些规则转换成所需的格式。
对我来说，将指标/条件相似的列组合在一起，用均匀 0.5% 间隔的直方图来解决问题不是更容易吗？
一般来说，我最初问的是量子截断样本的特征指标。在这个方向上没有想法，或者你不想思考--告诉我。
否则，我们就习惯于在这里作秀--这就是为什么这个主题是垃圾。
这个简单的函数也会按数值做出不均匀的网格。Uniform 就是均匀。
∑ i = 1 n log ( w e i g h t ) , w h e ei=1∑nlog(weight),其中
- n n - 邮筒中不同对象的数量。
- - w e i g h t weight- 数据桶中对象的 重复 次数。
它与重复/重复次数有关。一切都差不多。我没有找到这个函数（快速浏览了一下），所以不能确定......我在前面描述了重复核算的变体，我想这是其中之一或类似的东西。
我认为这只是在重复值的情况下考虑权重的问题，即出现一些大块，网格就会在这部分上被压缩。
我想你应该能想出办法来！
也许吧，但我没看到鱼在那里。我更喜欢探索浮动数据。