马克西姆-德米特里耶夫斯基

然后爬到一个角落里，不要再吃了。

瓦西里-佩雷佩尔金

埃利布留斯

某次业务培训的截图--房间里没有一个男人））））。那是什么意思？

也许是关于如何找到一个好丈夫的培训？或者他们来见他们的偶像......。

一般来说，舞台附近有一个人，但从观众或组织者那里并不清楚。

箱子里的受害者
 
阿列克谢-维亚兹米 金。

也许这是一个关于如何找到一个好丈夫的培训课程？或者他们是来见他们的偶像......。

一般来说，舞台附近有一个人，但从观众，或组织者那里并不清楚

录音师。

 
elibrarius

探测仪。

我明白了。客观地说，是的，女性更感性，因此更容易受到催眠和NLP的影响。

但我不明白，这是否证明心理学作为一门科学，只对人有害？

你认为这些培训没有真正帮助任何人吗--我怀疑。

 
elibrarius

市场是一个人群，而男人的人群的行为就像一个独立的女人，本能、直觉和固执（就像我们的马克西姆），如果你了解女人，那么你就了解市场，并通过交易获利，或者将这种技能应用到其他领域，例如政治。

 
:)))这条线完全不正常了......巫师不在你身上。
有两件事永远不会导致成功--区分金融BP和被心理训练冲昏头脑。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
有两件事永远不会导致成功--区分BP和参与心理培训。

所以ARMA是可以的，但ARIMA就太多了)

我同意，在一般情况下，我尝试用AR来做）。

