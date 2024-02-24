交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1410 1...140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417...3399 新评论 Vasily Perepelkin 2019.03.17 11:15 #14091 马克西姆-德米特里耶夫斯基。然后爬到一个角落里，不要再吃了。https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY Aleksei Kuznetsov 2019.03.17 11:33 #14092 瓦西里-佩雷佩尔金。https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY 这段视频的截图来自于某次业务培训--房间里没有一个男人））））。为什么会这样呢？显然，女士们的本能是去那里找一个有钱的男性。但是没有运气，舞台上只有一个人，他在拿他们的钱。 Aleksey Vyazmikin 2019.03.17 11:36 #14093 埃利布留斯。某次业务培训的截图--房间里没有一个男人））））。那是什么意思？也许是关于如何找到一个好丈夫的培训？或者他们来见他们的偶像......。 一般来说，舞台附近有一个人，但从观众或组织者那里并不清楚。 [删除] 2019.03.17 11:41 #14094 箱子里的受害者 Aleksei Kuznetsov 2019.03.17 12:02 #14095 阿列克谢-维亚兹米 金。也许这是一个关于如何找到一个好丈夫的培训课程？或者他们是来见他们的偶像......。 一般来说，舞台附近有一个人，但从观众，或组织者那里并不清楚。录音师。 Aleksey Vyazmikin 2019.03.17 12:06 #14096 elibrarius。探测仪。我明白了。客观地说，是的，女性更感性，因此更容易受到催眠和NLP的影响。 但我不明白，这是否证明心理学作为一门科学，只对人有害？ 你认为这些培训没有真正帮助任何人吗--我怀疑。 Vasily Perepelkin 2019.03.17 12:06 #14097 elibrarius。这段视频的截图来自于某次业务培训--房间里没有一个男人））））。这是为什么呢？显然，女士们的本能是去那里找一个富有的男性。但是没有运气，舞台上只有一个人，他在拿他们的钱。市场是一个人群，而男人的人群的行为就像一个独立的女人，本能、直觉和固执（就像我们的马克西姆），如果你了解女人，那么你就了解市场，并通过交易获利，或者将这种技能应用到其他领域，例如政治。 Alexander_K 2019.03.17 12:08 #14098 :)))这条线完全不正常了......巫师不在你身上。 [删除] 2019.03.17 12:13 #14099 有两件事永远不会导致成功--区分金融BP和被心理训练冲昏头脑。 Aleksey Nikolayev 2019.03.17 12:20 #14100 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 有两件事永远不会导致成功--区分BP和参与心理培训。所以ARMA是可以的，但ARIMA就太多了) 我同意，在一般情况下，我尝试用AR来做）。 1...140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
然后爬到一个角落里，不要再吃了。
https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY
这段视频的截图来自于某次业务培训--房间里没有一个男人））））。为什么会这样呢？显然，女士们的本能是去那里找一个有钱的男性。但是没有运气，舞台上只有一个人，他在拿他们的钱。
某次业务培训的截图--房间里没有一个男人））））。那是什么意思？
也许是关于如何找到一个好丈夫的培训？或者他们来见他们的偶像......。
一般来说，舞台附近有一个人，但从观众或组织者那里并不清楚。
录音师。
探测仪。
我明白了。客观地说，是的，女性更感性，因此更容易受到催眠和NLP的影响。
但我不明白，这是否证明心理学作为一门科学，只对人有害？
你认为这些培训没有真正帮助任何人吗--我怀疑。
市场是一个人群，而男人的人群的行为就像一个独立的女人，本能、直觉和固执（就像我们的马克西姆），如果你了解女人，那么你就了解市场，并通过交易获利，或者将这种技能应用到其他领域，例如政治。
有两件事永远不会导致成功--区分BP和参与心理培训。
所以ARMA是可以的，但ARIMA就太多了)
我同意，在一般情况下，我尝试用AR来做）。