mytarmailS #:

交易在哪里开启？

是在ovpen上，还是在cloze上，还是在下一根蜡烛上？

原则上，这并不重要，这完全取决于 TF 和止损值。

甚至试着进入。

Uladzimir Izerski #:

特别是为了这个主题，现在花了半个小时，仅使用 OHLC，粗略地勾画了一个箭头指标。

指标本身在哪里？如果是专门为这个分支...

 
Aleksei Stepanenko #:

指标本身在哪里？如果是专门针对分支的...

我只能显示工作结果。指标太胖了）。

顺便说一句，你有机会，但你拒绝了。很遗憾。

也许机器学习的结果会更准确。但我太懒了，懒得去管它。我在等待一个明智的建议。
 
您能否根据您的指标在 MT5 上对来自 MQ 的报价做一个 5 万条的样本？

只需记录每个条形图的同步日期，例如，"1"-向上箭头，"-1"-向下箭头，"0"-无箭头？

我将尝试训练自己猜测箭头的外观，甚至是方向。让我们看看 MO 或我的预测器有什么用.....。

 
Uladzimir Izerski #:

甚至试着进去。

这是一篇高质量的好文章

高于概述，但又不泄露秘密

Machine learning for Trading: Adventures in Feature Selection
Machine learning for Trading: Adventures in Feature Selection
  • 2016.03.04
  • Kris Longmore
  • robotwealth.com
Back when I originally wrote this article, there was a commonly held idea that a newly-hyped approach to predictive modeling known as machine learning could discern predictive patterns in market data. A quick search on SSRN will turn up dozens of examples of heroic attempts at this very thing, many of which have been downloaded thousands of...
 
Aleksey Vyazmikin #:

到目前为止，这只是一个非常粗糙的版本。

我们将拭目以待未来的发展。

mytarmailS#:

希望是在演示版上，否则用它来交易阿拉伯茶就有点麻烦了。

СанСаныч Фоменко #:

于是，就有了各种各样的 "某物 "与 "某物 "的变体。我不反对这样做，胡编乱造。

你能公布一个这样的预测指标吗？

也许是欧元兑美元和英镑兑美元的 RSI 指标读数的差异？

 
Uladzimir Izerski #:

指示器会太油腻）。

弗拉基米尔，如果你有什么想法，我很高兴。那么，它与分支有什么关系？神经网络还是为其获取数据？

