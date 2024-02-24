交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2776 1...276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783...3399 新评论 Uladzimir Izerski 2022.10.05 18:21 #27751 mytarmailS #:交易在哪里开启？是在ovpen上，还是在cloze上，还是在下一根蜡烛上？ 我还没有做科学研究。） 我还没有做科学研究。） 附注 原则上，这并不重要，这完全取决于 TF 和止损值。 甚至试着进入。 Aleksei Stepanenko 2022.10.05 19:37 #27752 Uladzimir Izerski #:特别是为了这个主题，现在花了半个小时，仅使用 OHLC，粗略地勾画了一个箭头指标。 指标本身在哪里？如果是专门为这个分支... Uladzimir Izerski 2022.10.05 19:44 #27753 Aleksei Stepanenko #:指标本身在哪里？如果是专门针对分支的... 我只能显示工作结果。指标太胖了）。 顺便说一句，你有机会，但你拒绝了。很遗憾。 Uladzimir Izerski 2022.10.05 20:09 #27754 也许机器学习的结果会更准确。但我太懒了，懒得去管它。我在等待一个明智的建议。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.05 20:23 #27755 Uladzimir Izerski #: 也许机器学习的结果会更准确。但我太懒了，懒得去管它。我在等待一个明智的建议。 您能否根据您的指标在 MT5 上对来自 MQ 的报价做一个 5 万条的样本？ 只需记录每个条形图的同步日期，例如，"1"-向上箭头，"-1"-向下箭头，"0"-无箭头？ 我将尝试训练自己猜测箭头的外观，甚至是方向。让我们看看 MO 或我的预测器有什么用.....。 mytarmailS 2022.10.05 20:25 #27756 Uladzimir Izerski #:甚至试着进去。 我希望是在演示版上，因为在这种情况下进行交易实在是有点困难。 mytarmailS 2022.10.05 20:27 #27757 这是一篇高质量的好文章。 高于概述，但又不泄露秘密 Machine learning for Trading: Adventures in Feature Selection 2016.03.04Kris Longmorerobotwealth.com Back when I originally wrote this article, there was a commonly held idea that a newly-hyped approach to predictive modeling known as machine learning could discern predictive patterns in market data. A quick search on SSRN will turn up dozens of examples of heroic attempts at this very thing, many of which have been downloaded thousands of... Uladzimir Izerski 2022.10.05 20:36 #27758 Aleksey Vyazmikin #:您能否根据您的指标在 MT5 上对来自 MQ 的报价做一个 5 万条的样本？只需记录每个柱状图的同步日期，比方说，"1"-向上箭头，"-1"-向下箭头，"0"-无箭头？我会尝试训练自己猜测箭头的外观，甚至是方向。让我们看看 MO 或我的预测器有什么用.....。 到目前为止，这只是一个非常粗糙的版本。 我们将拭目以待未来的发展。 mytarmailS#: 希望是在演示版上，否则用它来交易阿拉伯茶就有点麻烦了。 如果你有把握，用什么交易都无所谓。 Evgeni Gavrilovi 2022.10.05 20:37 #27759 СанСаныч Фоменко #: 于是，就有了各种各样的 "某物 "与 "某物 "的变体。我不反对这样做，胡编乱造。 你能公布一个这样的预测指标吗？ 也许是欧元兑美元和英镑兑美元的 RSI 指标读数的差异？ Aleksei Stepanenko 2022.10.05 21:06 #27760 Uladzimir Izerski #:指示器会太油腻）。 弗拉基米尔，如果你有什么想法，我很高兴。那么，它与分支有什么关系？神经网络还是为其获取数据？ 1...276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
交易在哪里开启？
是在ovpen上，还是在cloze上，还是在下一根蜡烛上？
我还没有做科学研究。）
我还没有做科学研究。）
附注
原则上，这并不重要，这完全取决于 TF 和止损值。
甚至试着进入。
特别是为了这个主题，现在花了半个小时，仅使用 OHLC，粗略地勾画了一个箭头指标。
指标本身在哪里？如果是专门为这个分支...
指标本身在哪里？如果是专门针对分支的...
我只能显示工作结果。指标太胖了）。
顺便说一句，你有机会，但你拒绝了。很遗憾。
也许机器学习的结果会更准确。但我太懒了，懒得去管它。我在等待一个明智的建议。
您能否根据您的指标在 MT5 上对来自 MQ 的报价做一个 5 万条的样本？
只需记录每个条形图的同步日期，例如，"1"-向上箭头，"-1"-向下箭头，"0"-无箭头？
我将尝试训练自己猜测箭头的外观，甚至是方向。让我们看看 MO 或我的预测器有什么用.....。
甚至试着进去。
我希望是在演示版上，因为在这种情况下进行交易实在是有点困难。
这是一篇高质量的好文章。
高于概述，但又不泄露秘密
您能否根据您的指标在 MT5 上对来自 MQ 的报价做一个 5 万条的样本？
只需记录每个柱状图的同步日期，比方说，"1"-向上箭头，"-1"-向下箭头，"0"-无箭头？
我会尝试训练自己猜测箭头的外观，甚至是方向。让我们看看 MO 或我的预测器有什么用.....。
到目前为止，这只是一个非常粗糙的版本。
我们将拭目以待未来的发展。
希望是在演示版上，否则用它来交易阿拉伯茶就有点麻烦了。
如果你有把握，用什么交易都无所谓。
СанСаныч Фоменко #:
于是，就有了各种各样的 "某物 "与 "某物 "的变体。我不反对这样做，胡编乱造。
你能公布一个这样的预测指标吗？
也许是欧元兑美元和英镑兑美元的 RSI 指标读数的差异？
指示器会太油腻）。
弗拉基米尔，如果你有什么想法，我很高兴。那么，它与分支有什么关系？神经网络还是为其获取数据？