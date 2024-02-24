交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2767 1...276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774...3399 新评论 [删除] 2022.09.29 06:18 #27661 Maxim Kuznetsov #:在过去的六个小时里，每个人都在反对美元。这是晚间的回调吗？ 这是对关键消息的反应吗？ 这只是波动，还是美联储前一天决定不加息？ 没有人能够仅凭单一金融工具的报价就能回答这个问题。从单个报价/贴水的角度来看，所有选项都是平等的。PS/ 关于窗口和参考点：从 10 年期债券持有者的角度来看，今天 XAU 上涨 5000 便士简直是垃圾，不值一提。一定有人损失了他们的存款。 这是一个有点漫无边际的感叹号。要么分析基本面，要么分析市场反应。手动交易时往往两者兼顾。模式有时不是从信息方面，而是从其重要性和对市场的影响方面来预测一些基本面事件。但大多数交易者和人一样，都是非理性的，会受到情绪的影响。他们无法集中精力。因此很容易受到风险事件的影响 😀这就是他们试图将责任转嫁给机器人的原因，因为随着时间的推移，他们已经向自己证明，没有办法依靠自己。在情绪特别激动的时候，他们喜欢争辩，却没有实际行动来支持。心理学家会说，这是因为他们自己缺乏安全感。但事实上，这个人是被愚弄了，被引诱去做他不理解的事情，被外力变成了奴隶、僵尸......。 mytarmailS 2022.09.29 06:47 #27662 阿门 Valeriy Yastremskiy 2022.09.29 08:55 #27663 Maxim Kuznetsov #:在过去的六个小时里，每个人都在反对美元。这是晚间的回调吗？ 这是对关键消息的反应吗？ 这只是波动，还是美联储前一天决定不加息？ 没有人能够仅凭单一金融工具的报价就能回答这个问题。从单个报价/贴水的角度来看，所有选项都是平等的。PS/ 关于窗口和参考点：从 10 年期债券持有者的角度来看，今天 XAU 上涨 5000 便士简直是垃圾，不值一提。一定有人损失了他们的存款。 这不是分析，根本不是分析))))。 JeeyCi 2022.09.29 09:14 #27664 Maxim Kuznetsov #: ..а нету обоснованной теории по которой что-то измерить, и почему 10, почему именно этих свечей, 为什么是现在，预期是什么，GPT-5 究竟起了什么作用。 就连最基本的 "评估实验结果 "也是如此。实验成功与否？ 来衡量--...而证明有效性则完全是另一回事......通过p 值 证明假设 - ... 但贝叶斯方法中的统计显著性是无法证明的（只有在统计方法中才能证明）--不通过统计来证明贝叶斯方法的有效性，你就能写出一篇文章（你的论坛上根本没有文章，只有阅读材料--而且有很多呐喊者要求写文章（就像学校里的作文一样，文化水平和结论质量都比学校里低）===让他们在阅读中进一步努力吧）......贝叶斯只能提供概率决策但概率 != 你的假设的统计意义......你有吗（假设）？p.s...要让自动编码器发挥作用--是的，它应该包含所有可能的类别，而不仅仅是猫和狗，这样它就不能定义鳄鱼....。- 因此，"滑动窗口 "问题非常模糊.... 还有时间问题 SanSanych Fomenko#: 根据我的计算，窗口大小在 700 到 2000 bar 之间。提前一格预测需要35 秒。如果采用钝超调，即把窗口从 700 增大到 1800，然后选择最佳窗口，则需要 420 秒。需要优化的地方很多，但需要其他计算机和加载所有内核的能力。 Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте расстояние Махаланобиса вместо евклидового. Попробуйте использовать локальную регрессию, поскольку она позволяет сравнивать значимость 2022.09.17www.mql5.com понимает описание торговых условий частей-алгоритмов на естественном языке. попытался бы получить схожий результат с помощью более простых в реализации алгоритмов. те с фильтрацие по хорошим состояниям с точки зрения алгоритма JeeyCi 2022.09.29 09:35 #27665 Maxim Kuznetsov #:XAU 今天上涨 5000 便士完全是胡说八道，......。 不是胡说八道，而是跑到安全....媒体报道的原因 Maxim Kuznetsov 2022.09.29 12:06 #27666 JeeyCi #:不是废话，而是奔着安全去的.....媒体报道的原因 将 "媒体中的理由"（twitter、facebook）转化为贸易解决方案是 DL 和 NN 的专长，他们为此而生，并为此获得资金....。但我们负担不起:-( mytarmailS 2022.09.29 12:07 #27667 小止损，大收获... 不需要其他任何东西，但需要 726 条规则，这些规则已经挖掘了两天，而且这还只是卖出的规则 ) Maxim Kuznetsov 2022.09.29 12:16 #27668 mytarmailS #: 小站，大外卖不需要别的，只需要 726 条开采了两天的规则 ) 从网站的角度来看，图表的放大图片:-) ) 世界上的一切都是相对的，同时你也不能隐藏任何东西。 PS/ 726 条规则无法被挖掘 - 这是欧元区的细分。 mytarmailS 2022.09.29 12:25 #27669 Maxim Kuznetsov #: 浅色 - 从网站角度放大的图表图片 :-)世间万物都是相对的，同时也没有什么是可以隐藏的 由于某种原因，旧图片被粘住了，放大后所有图片都是正确的。 马克西姆-库兹涅佐夫＃： PS/ 726规则无法开采 - 这是欧洲会议的细分 是的，当然..... 过境的mashas还告诉我））） Maxim Kuznetsov 2022.09.29 12:36 #27670 mytarmailS #:不知什么原因，它粘贴了旧图片，我放大后发现所有图片都是正确的。是的，当然是 mashes 的交叉点，请告诉我))))。 为什么不说--可以还原成马什基。但根据所显示的屏幕，这正是它，欧元会议的细分。有这样的策略，而且有相当多的策略，总的原则是在关键时刻考虑昨天的交易时段，并在此基础上进行交易。当美国交易时段结束时高于欧洲交易时段的高点时，欧元兑美元的上涨趋势就开始了（趋势的铁定定义）。 但如果 2 天的挖矿和 CPU 烟雾缭绕到最后只剩下可数的马沙，那就有点可惜了 1...276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在过去的六个小时里，每个人都在反对美元。
这是晚间的回调吗？ 这是对关键消息的反应吗？ 这只是波动，还是美联储前一天决定不加息？
没有人能够仅凭单一金融工具的报价就能回答这个问题。从单个报价/贴水的角度来看，所有选项都是平等的。
PS/ 关于窗口和参考点：从 10 年期债券持有者的角度来看，今天 XAU 上涨 5000 便士简直是垃圾，不值一提。一定有人损失了他们的存款。
这不是分析，根本不是分析))))。
Maxim Kuznetsov #:
..а нету обоснованной теории по которой что-то измерить, и почему 10, почему именно этих свечей,
为什么是现在，预期是什么，GPT-5 究竟起了什么作用。
就连最基本的 "评估实验结果 "也是如此。实验成功与否？
来衡量--...
而证明有效性则完全是另一回事......通过p 值 证明假设 - ...
但贝叶斯方法中的统计显著性是无法证明的（只有在统计方法中才能证明）--不通过统计来证明贝叶斯方法的有效性，你就能写出一篇文章（你的论坛上根本没有文章，只有阅读材料--而且有很多呐喊者要求写文章（就像学校里的作文一样，文化水平和结论质量都比学校里低）===让他们在阅读中进一步努力吧）......
贝叶斯只能提供概率决策
但概率 != 你的假设的统计意义......你有吗（假设）？
p.s...
要让自动编码器发挥作用--是的，它应该包含所有可能的类别，而不仅仅是猫和狗，这样它就不能定义鳄鱼....。- 因此，"滑动窗口 "问题非常模糊....
还有时间问题
根据我的计算，窗口大小在 700 到 2000 bar 之间。提前一格预测需要35 秒。如果采用钝超调，即把窗口从 700 增大到 1800，然后选择最佳窗口，则需要 420 秒。需要优化的地方很多，但需要其他计算机和加载所有内核的能力。
不是胡说八道，而是跑到安全....媒体报道的原因
将 "媒体中的理由"（twitter、facebook）转化为贸易解决方案是 DL 和 NN 的专长，他们为此而生，并为此获得资金....。但我们负担不起:-(
小止损，大收获...
不需要其他任何东西，但需要 726 条规则，这些规则已经挖掘了两天，而且这还只是卖出的规则 )
PS/ 726 条规则无法被挖掘 - 这是欧元区的细分。
是的，当然..... 过境的mashas还告诉我）））
为什么不说--可以还原成马什基。但根据所显示的屏幕，这正是它，欧元会议的细分。有这样的策略，而且有相当多的策略，总的原则是在关键时刻考虑昨天的交易时段，并在此基础上进行交易。当美国交易时段结束时高于欧洲交易时段的高点时，欧元兑美元的上涨趋势就开始了（趋势的铁定定义）。
但如果 2 天的挖矿和 CPU 烟雾缭绕到最后只剩下可数的马沙，那就有点可惜了