Uladzimir Izerski#:

以下是文章中的几句引言。

"人工智能的特殊性在于，该技术没有能力驾驭新的、非标准的情况 如果市场上出现异常情况，模型不太可能提出最佳的出路。大流行病是这方面的一个典型例子。经济合作与发展组织（OECD）引用英格兰银行 的一项调查，在此期间，约35%的银行经历了基于机器学习的人工智能模型的负面影响。

银行与此有什么关系 - 他们需要ML来确定客户在贷款的'做与不做'阶段的信用度...

而一种货币对另一种货币的汇率--即使在大流行的情况下，也会是活生生的+/-来回......而如果进出口交易减少，从而导致NFI（如果国内不再特别需要货币来偿还外国伙伴）--那么投机就只能是药品，或者恐怖袭击和罢工以及储备（或谣言）的来回转移......

在正常的学习范围内，这样的情况在历史上已经发生过了--所有的数据挖掘都是基于这样一个事实：历史会重演，只是在新一轮的进化中会有新的参数...。所以不要采取绝对参数，要采取相对参数...

银行不能ML监测客户对 "接受或不接受 "贷款的偏好...许多人一生中只贷款一次，用于购买公寓...。

尽管公平地说，数据挖掘不仅仅是机器学习...但在它之前还有定性的统计分析和神经网络中全面的MetaLearning，以使模型适应当前的现实情况......而即使在这种情况下，足够可靠的预测也只能在某一点上实现，而不是在很长一段时间内......。

银行不可能拥有所有的信息来加载到他们的模型中.........他们将人工智能用于报价预测以外的目的（他们不这样做）......他们只需要以方便的利率进行贷款和借款......

p.s. 学校用ML做职业指导，比银行用ML来确定向某一客户贷款的可能性更准确...- 而他们没有什么可做的--以任何条件贷款，否则他们自己就会失去工作，没有工资（不是AI的错，而是根据他们与客户关系管理的条款对他们的服务的需求）...

但随着国际贸易在逆境中的削弱（大流行病），他们出现流动性短缺是可以理解的......。但历史上也有过流动性短缺的时刻（只是参数不是大流行）--这并不新鲜--唯一的问题是哪个模型，估计的是什么，训练样本的范围是什么，以及其解释的结论如何被该银行的活人所指导......

p.p.s.

经合组织关于英格兰银行的信息可能只是猜测，或者是收集木材的伐木工手中的黑公关...2008年的危机并不是凭空出现的，其前提条件在两年前就已经显现。而在2008年（我认为）事实上--对雷曼兄弟的倒下进行QE的投机，甚至可能是为了同样的钱......顺便说一下，银行是金融危机的'罪魁祸首'（尽管因果关系没有被取消--MBS也不是凭空出现的，而是出于需求！......)- 现在，显然，他们正在责备人工智能--至少它不会回答...这里有多少 海盗与评论中的气候条件有关 -- 也许有人仍然在宇宙中冲浪，寻找这种信号的有效性？

有人在没有库的情况下探究过小波吗？小波的定义是无穷大，那我们应该取什么长度？
 
Rorschach#:
有没有人在没有库的情况下拼凑出小波？小波的定义是无穷大，那么我们应该取什么长度？

我还没有研究过分解本身，不知道答案。
但在这个例子中，从框图中可以清楚地看到，窗口10是指定的。
可能定义为无穷大，没有起到作用。
并采取尽可能有效地解决问题的长度。

Roman#:

我还没有研究过分解的本身，我不知道答案。
但框图中的例子显示，窗口被设置为10。
可能定义为无穷大，并没有起到作用。
并采取尽可能有效地解决问题的长度。


从理论上讲，窗口的长度应该是不同的。

 
Rorschach#:

窗口的长度应该是不同的

说实话，我不太明白这个问题。
也许这就是它的意义所在？

Rorschach#:

理想情况下，窗口的长度应该是不同的

最好的解决办法是参考教科书。

小波与傅里叶相同。有经典的傅里叶，有窗口傅里叶，还有小波，在窗口傅里叶中使用的不是矩形窗口，而是一种特殊的窗口--小波。对于金融报价，由于商数的随机性，傅立叶并不适合。
 
sibirqk#:
小波与傅里叶相同。有经典的傅里叶，有窗口傅里叶，还有小波，其中使用的不是窗口傅里叶中的矩形窗口，而是一种特殊的窗口--小波--。对于金融报价，由于商数的随机性，傅立叶并不适合。

据说小波对整个可用的价格历史（而不是一个有限的窗口）有很好的经济代表性。

Shapelets更常用于时间序列，但即使如此，这种方法也不是那么受欢迎。
 
Maxim Dmitrievsky#:
Shapelets更常被用于时间序列，但即使是这种方法也不是很流行。

搜索shaplets让我想起了系列片段的聚类。可能对心电图等信号有用，但不太确定它们对价格研究是否有用。

顺便问一下，你是否已经设法解决了LGBM模型的应用？如果受过R语言培训，你可以尝试使用San Sanych的库)

