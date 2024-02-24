交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2547

Aleksey Nikolayev#:

Shapelet检索就像对行段进行聚类。可能对心电图等信号有用，但不确定对价格研究是否有用。

顺便问一下，你是否能够解决LGBM模型的应用问题？如果接受过R语言培训，你可以尝试使用桑桑尼奇的库）。

这个问题很具体。我有macbook m1，想在没有虚拟化的情况下训练模型，但catbust还没有为这个架构提供。但是有一个额外的cli版本，可以将模型保存为cpp或if/else格式。或者将python代码解析成μl的一个。事实证明，现在使用katbust的虚拟桌面更方便（一年来他们承诺为m1提供版本）。
 
什么是桑尼奇图书馆？
 
Maxim Dmitrievsky#:
这个问题很具体。我有macbook m1，我想在没有虚拟化的情况下训练模型，但是catbust还不能用于这个架构，而lgbm可以。但是有一个额外的cli版本，可以将模型保存为cpp或if/else格式。或者将python代码解析成μl的一个。事实证明，目前使用Windows虚拟桌面和catbust更方便（他们已经承诺为m1提供一年的版本）。

也许是为了测试？可能是在win VPS上进行交易，最好不要超过那里的纯mql。所以，我必须做if/else或者等待mql中承诺的ONNX)

 
mytarmailS#:
什么是桑尼库？

是这个。但由于某些原因，它看起来像是你写的（可能与elibrarius混淆了）。

 
Aleksey Nikolayev#:

这一个。但由于某些原因，似乎你写的是它（我可能把它和elibrarius混淆了）。

啊，这不是他的酒，他只是一个普通用户......

也许你感到困惑，也许你不感到困惑......我写过关于与mt5的联系，但那是不同的圣经，最新的圣经

 
mytarmailS#:
啊，所以这不是他的，bibla他只是一个普通用户......

也许你感到困惑，也许你不感到困惑......我写过关于与mt5连接的文章，但那是另一本圣经，最新的一本。

是谁的作者并不重要。最主要的是，它是有效的（在评论中给出了更正）。R会话在那里被初始化，只要你需要就可以使用它，如果你需要在内存中保留大量的模型（而不是在每次计算时加载/卸载它），这很有用。C#正式以类似的方式整合了R。

Aleksey Nikolayev#:

这是为了测试，对吗？交易可能是在win VPS上，在那里最好不要超过纯mql。所以，我必须使用if/else或者等待mql中承诺的ONNX）。

或者用mql重写模型代码，但然后用c++保存，以简化它。降低了复杂性。
 
Maxim Dmitrievsky#:
或者用mql重写模型代码，但随后用c++保存以简化它。不必要的改变

如果VPS不是metaquote，那么就有可能尝试将c++编译成dll。不过在实践中，还没有测试过这种方法。

 
Roman#:

说实话，我不太明白这个问题。
这就是它的目的吗？

我已经读过很多书了。

更具体的问题是，既然你举了一个关于过滤器的例子，那么从屏幕上看什么内核长度h和g？

 
sibirqk#:
小波与傅里叶相同。有经典的傅里叶，有窗口傅里叶，还有小波，其中使用的不是窗口傅里叶中的矩形窗口，而是一种特殊的窗口--小波--。对于金融报价，由于商数的随机性，傅立叶并不适合。

谈到这本书，我们也许应该从基础知识开始，即小波是由变换的类型来区分的。
连续小波变换。
离散小波变换。
离散变换，又分为两个小节。

在网上搜索什么是连续的和离散的，了解它
，并将它与我们的主题世界联系起来，了解哪种类型适合我们。
这可能是我们应该开始研究小波的地方。

v3

