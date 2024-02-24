交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2547 1...254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554...3399 新评论 [删除] 2022.01.23 08:04 #25461 Aleksey Nikolayev#: Shapelet检索就像对行段进行聚类。可能对心电图等信号有用，但不确定对价格研究是否有用。顺便问一下，你是否能够解决LGBM模型的应用问题？如果接受过R语言培训，你可以尝试使用桑桑尼奇的库）。 这个问题很具体。我有macbook m1，想在没有虚拟化的情况下训练模型，但catbust还没有为这个架构提供。但是有一个额外的cli版本，可以将模型保存为cpp或if/else格式。或者将python代码解析成μl的一个。事实证明，现在使用katbust的虚拟桌面更方便（一年来他们承诺为m1提供版本）。 mytarmailS 2022.01.23 08:25 #25462 Aleksey Nikolayev#: Shapelet检索就像对行段进行聚类。可能对心电图等信号有用，但不确定对价格研究是否有用。顺便问一下，你是否能够解决LGBM模型的应用问题？如果接受过R语言培训，你可以尝试使用桑桑尼奇的库）。 什么是桑尼奇图书馆？ Aleksey Nikolayev 2022.01.23 08:26 #25463 Maxim Dmitrievsky#: 这个问题很具体。我有macbook m1，我想在没有虚拟化的情况下训练模型，但是catbust还不能用于这个架构，而lgbm可以。但是有一个额外的cli版本，可以将模型保存为cpp或if/else格式。或者将python代码解析成μl的一个。事实证明，目前使用Windows虚拟桌面和catbust更方便（他们已经承诺为m1提供一年的版本）。 也许是为了测试？可能是在win VPS上进行交易，最好不要超过那里的纯mql。所以，我必须做if/else或者等待mql中承诺的ONNX) Aleksey Nikolayev 2022.01.23 08:33 #25464 mytarmailS#: 什么是桑尼库？ 是这个。但由于某些原因，它看起来像是你写的（可能与elibrarius混淆了）。 mytarmailS 2022.01.23 08:41 #25465 Aleksey Nikolayev#: 这一个。但由于某些原因，似乎你写的是它（我可能把它和elibrarius混淆了）。 啊，这不是他的酒，他只是一个普通用户......也许你感到困惑，也许你不感到困惑......我写过关于与mt5的联系，但那是不同的圣经，最新的圣经https://github.com/Kinzel/mt5R Aleksey Nikolayev 2022.01.23 09:05 #25466 mytarmailS#: 啊，所以这不是他的，bibla他只是一个普通用户...... 也许你感到困惑，也许你不感到困惑......我写过关于与mt5连接的文章，但那是另一本圣经，最新的一本。 https://github.com/Kinzel/mt5R 是谁的作者并不重要。最主要的是，它是有效的（在评论中给出了更正）。R会话在那里被初始化，只要你需要就可以使用它，如果你需要在内存中保留大量的模型（而不是在每次计算时加载/卸载它），这很有用。C#正式以类似的方式整合了R。 [删除] 2022.01.23 09:44 #25467 Aleksey Nikolayev#: 这是为了测试，对吗？交易可能是在win VPS上，在那里最好不要超过纯mql。所以，我必须使用if/else或者等待mql中承诺的ONNX）。 或者用mql重写模型代码，但然后用c++保存，以简化它。降低了复杂性。 Aleksey Nikolayev 2022.01.23 09:58 #25468 Maxim Dmitrievsky#: 或者用mql重写模型代码，但随后用c++保存以简化它。不必要的改变 如果VPS不是metaquote，那么就有可能尝试将c++编译成dll。不过在实践中，还没有测试过这种方法。 Rorschach 2022.01.23 10:01 #25469 Roman#: 说实话，我不太明白这个问题。 这就是它的目的吗？ 我已经读过很多书了。 更具体的问题是，既然你举了一个关于过滤器的例子，那么从屏幕上看什么内核长度h和g？ Roman 2022.01.23 10:15 #25470 sibirqk#: 小波与傅里叶相同。有经典的傅里叶，有窗口傅里叶，还有小波，其中使用的不是窗口傅里叶中的矩形窗口，而是一种特殊的窗口--小波--。对于金融报价，由于商数的随机性，傅立叶并不适合。 谈到这本书，我们也许应该从基础知识开始，即小波是由变换的类型来区分的。 连续小波变换。 离散小波变换。 离散变换，又分为两个小节。 在网上搜索什么是连续的和离散的，了解它，并将它与我们的主题世界联系起来，了解哪种类型适合我们。 这可能是我们应该开始研究小波的地方。 1...254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Shapelet检索就像对行段进行聚类。可能对心电图等信号有用，但不确定对价格研究是否有用。
顺便问一下，你是否能够解决LGBM模型的应用问题？如果接受过R语言培训，你可以尝试使用桑桑尼奇的库）。
Shapelet检索就像对行段进行聚类。可能对心电图等信号有用，但不确定对价格研究是否有用。
顺便问一下，你是否能够解决LGBM模型的应用问题？如果接受过R语言培训，你可以尝试使用桑桑尼奇的库）。
这个问题很具体。我有macbook m1，我想在没有虚拟化的情况下训练模型，但是catbust还不能用于这个架构，而lgbm可以。但是有一个额外的cli版本，可以将模型保存为cpp或if/else格式。或者将python代码解析成μl的一个。事实证明，目前使用Windows虚拟桌面和catbust更方便（他们已经承诺为m1提供一年的版本）。
也许是为了测试？可能是在win VPS上进行交易，最好不要超过那里的纯mql。所以，我必须做if/else或者等待mql中承诺的ONNX)
什么是桑尼库？
是这个。但由于某些原因，它看起来像是你写的（可能与elibrarius混淆了）。
这一个。但由于某些原因，似乎你写的是它（我可能把它和elibrarius混淆了）。
啊，所以这不是他的，bibla他只是一个普通用户......
是谁的作者并不重要。最主要的是，它是有效的（在评论中给出了更正）。R会话在那里被初始化，只要你需要就可以使用它，如果你需要在内存中保留大量的模型（而不是在每次计算时加载/卸载它），这很有用。C#正式以类似的方式整合了R。
这是为了测试，对吗？交易可能是在win VPS上，在那里最好不要超过纯mql。所以，我必须使用if/else或者等待mql中承诺的ONNX）。
或者用mql重写模型代码，但随后用c++保存以简化它。不必要的改变
如果VPS不是metaquote，那么就有可能尝试将c++编译成dll。不过在实践中，还没有测试过这种方法。
说实话，我不太明白这个问题。
这就是它的目的吗？
我已经读过很多书了。
更具体的问题是，既然你举了一个关于过滤器的例子，那么从屏幕上看什么内核长度h和g？
小波与傅里叶相同。有经典的傅里叶，有窗口傅里叶，还有小波，其中使用的不是窗口傅里叶中的矩形窗口，而是一种特殊的窗口--小波--。对于金融报价，由于商数的随机性，傅立叶并不适合。
谈到这本书，我们也许应该从基础知识开始，即小波是由变换的类型来区分的。
连续小波变换。
离散小波变换。
离散变换，又分为两个小节。
在网上搜索什么是连续的和离散的，了解它
，并将它与我们的主题世界联系起来，了解哪种类型适合我们。
这可能是我们应该开始研究小波的地方。