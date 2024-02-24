交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2548

Rorschach#:

我已经读过这些书了。

一个更具体的问题，既然你举了一个关于过滤器的例子，那么从屏幕上看什么内核长度h和g？

它在那里说。

Roman#:

它说。


这是不一样的，我对过滤器的核心感兴趣。

 
Rorschach#:

这是不一样的，我对过滤器的核心感兴趣。

最有可能的是，主窗口的长度并没有起到任何作用。
需要什么范围的信号就处理什么。
因为他们写的是，他们只取信号，不指定长度。
输出是N+1的分解。

让我补充一下我自己的推理。
知道每组细节系数是前一组的两倍，
，我们可以假设窗口长度应该是偶数。

我在某个地方看到，长度应该等于二的幂。
我不知道这是否有意义。

 

找到了一个 清晰的例子，似乎他们对整个信号的长度都采取了小波，并不费力，只是要花很长的时间来计算。

 
Rorschach#:

我找到了一个清晰的例子，看起来他们对信号的整个长度进行了小波处理，而且不费吹灰之力，这将需要很长的时间来计算。

注意N=256
即二度

，如果是奇数，就会有寄生的细节系数。

 
Aleksey Nikolayev#:

Shapelet检索就像对行段进行聚类。可能对心电图等信号有用，但不确定对价格研究是否有用。

顺便问一下，你是否能够解决LGBM模型的应用问题？如果接受过R语言培训，你可以尝试使用San Sanych的库)

那么lightgbm的问题是什么？

 
Vladimir Perervenko#:

lightgbm有什么问题？

这个问题是关于在mql中使用python训练的lgbm模型。

 
Aleksey Nikolayev#:

这似乎是一个在mql中使用python训练的lgbm模型的问题。

你为什么需要这些麻烦呢？在R中训练它，并通过 mt-R 库在mql专家中使用它。试试法斯特图书馆。这是AutoML的4个木制模型。尽管你可以单独使用每一个。

祝好运

 
Vladimir Perervenko#:

为什么要费这么大劲。用R语言训练，并使用µl专家中的 mt-R 库。试试法斯特图书馆。这是AutoML的4个木制模型。尽管你可以单独使用每一个。

祝好运

这正是我对马克西姆的建议。但只是作为一个笑话，因为他出于某种原因不能忍受R）。

 
Aleksey Nikolayev#:

这正是我对马克西姆的建议。但只是作为一个笑话，因为出于某种原因，他无法忍受R)

可能是因为他知道python。
每个人都会适应他所知道的语言。
我，是一个C的粉丝。而且从另一种语言转移所有的东西是非常困难的。
特别是来自你不太了解的语言。
我在Matlab中遇到了专有问题，我想把它移植到C语言，也就是mql。
但不掌握matlab就会使任务更加困难。

