交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2548

Roman 2022.01.23 10:37 #25471

Rorschach#: 我已经读过这些书了。一个更具体的问题，既然你举了一个关于过滤器的例子，那么从屏幕上看什么内核长度h和g？

它在那里说。

Rorschach 2022.01.23 10:40 #25472

Roman#: 它说。

这是不一样的，我对过滤器的核心感兴趣。

Roman 2022.01.23 10:54 #25473

Rorschach#: 这是不一样的，我对过滤器的核心感兴趣。

最有可能的是，主窗口的长度并没有起到任何作用。

需要什么范围的信号就处理什么。

因为他们写的是，他们只取信号，不指定长度。

输出是N+1的分解。

让我补充一下我自己的推理。

知道每组细节系数是前一组的两倍，，我们可以假设窗口长度应该是偶数。

up

我在某个地方看到，长度应该等于二的幂。

我不知道这是否有意义。

Rorschach 2022.01.23 16:27 #25474

找到了一个 清晰的例子，似乎他们对整个信号的长度都采取了小波，并不费力，只是要花很长的时间来计算。

Roman 2022.01.23 17:04 #25475

Rorschach#: 我找到了一个清晰的例子，看起来他们对信号的整个长度进行了小波处理，而且不费吹灰之力，这将需要很长的时间来计算。

注意N=256

即二度，如果是奇数，就会有寄生的细节系数。

Vladimir Perervenko 2022.01.23 19:33 #25476

Aleksey Nikolayev#: Shapelet检索就像对行段进行聚类。可能对心电图等信号有用，但不确定对价格研究是否有用。顺便问一下，你是否能够解决LGBM模型的应用问题？如果接受过R语言培训，你可以尝试使用San Sanych的库)

那么lightgbm的问题是什么？

Aleksey Nikolayev 2022.01.23 19:44 #25477

Vladimir Perervenko#: lightgbm有什么问题？

这个问题是关于在mql中使用python训练的lgbm模型。

Vladimir Perervenko 2022.01.23 20:51 #25478

Aleksey Nikolayev#: 这似乎是一个在mql中使用python训练的lgbm模型的问题。

你为什么需要这些麻烦呢？在R中训练它，并通过 mt-R 库在mql专家中使用它。试试法斯特图书馆。这是AutoML的4个木制模型。尽管你可以单独使用每一个。

祝好运

Aleksey Nikolayev 2022.01.23 21:15 #25479

Vladimir Perervenko#: 为什么要费这么大劲。用R语言训练，并使用µl专家中的 mt-R 库。试试法斯特图书馆。这是AutoML的4个木制模型。尽管你可以单独使用每一个。祝好运

这正是我对马克西姆的建议。但只是作为一个笑话，因为他出于某种原因不能忍受R）。

Roman 2022.01.23 21:31 #25480

Aleksey Nikolayev#: 这正是我对马克西姆的建议。但只是作为一个笑话，因为出于某种原因，他无法忍受R)

可能是因为他知道python。

每个人都会适应他所知道的语言。

我，是一个C的粉丝。而且从另一种语言转移所有的东西是非常困难的。

特别是来自你不太了解的语言。

我在Matlab中遇到了专有问题，我想把它移植到C语言，也就是mql。

但不掌握matlab就会使任务更加困难。
一个更具体的问题，既然你举了一个关于过滤器的例子，那么从屏幕上看什么内核长度h和g？
它在那里说。
这是不一样的，我对过滤器的核心感兴趣。
最有可能的是，主窗口的长度并没有起到任何作用。
需要什么范围的信号就处理什么。
因为他们写的是，他们只取信号，不指定长度。
输出是N+1的分解。
让我补充一下我自己的推理。
知道每组细节系数是前一组的两倍，
，我们可以假设窗口长度应该是偶数。
up
我在某个地方看到，长度应该等于二的幂。
我不知道这是否有意义。
找到了一个 清晰的例子，似乎他们对整个信号的长度都采取了小波，并不费力，只是要花很长的时间来计算。
注意N=256
即二度
，如果是奇数，就会有寄生的细节系数。
Shapelet检索就像对行段进行聚类。可能对心电图等信号有用，但不确定对价格研究是否有用。
顺便问一下，你是否能够解决LGBM模型的应用问题？如果接受过R语言培训，你可以尝试使用San Sanych的库)
那么lightgbm的问题是什么？
这个问题是关于在mql中使用python训练的lgbm模型。
你为什么需要这些麻烦呢？在R中训练它，并通过 mt-R 库在mql专家中使用它。试试法斯特图书馆。这是AutoML的4个木制模型。尽管你可以单独使用每一个。
为什么要费这么大劲。用R语言训练，并使用µl专家中的 mt-R 库。试试法斯特图书馆。这是AutoML的4个木制模型。尽管你可以单独使用每一个。
这正是我对马克西姆的建议。但只是作为一个笑话，因为他出于某种原因不能忍受R）。
可能是因为他知道python。
每个人都会适应他所知道的语言。
我，是一个C的粉丝。而且从另一种语言转移所有的东西是非常困难的。
特别是来自你不太了解的语言。
我在Matlab中遇到了专有问题，我想把它移植到C语言，也就是mql。
但不掌握matlab就会使任务更加困难。