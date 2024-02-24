交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2451

Alexei Tarabanov#:

这一切都在我们面前。

你是什么意思？

 

我的孙女正在学习波斯语和汉语。她还要求日本人，以便她可以监视他们。

 
当然很酷，但没有前瞻性（父母的错），对她来说，学习编程语言会更好，这也能培养思维能力......

翻译现在非常好，在10年内，我认为我们可以把芯片植入大脑，有很多好东西，包括所有语言的翻译，他们已经学会了如何与大脑连接，这只是一个时间问题......

因此，学习大量的语言就像梦想成为飞行员、卡车司机、出租车司机，没有注意到特斯拉已经在完全自动驾驶的情况下从你身边驶过......很快，许多工作将永远消失，你必须考虑到这一点......

 
你与Python的名字是一样的
 
Maxim Dmitrievsky#:
一半的神经元激活是针对第一类的，一半是针对另一类的。基于这种原始的逻辑。如果是倾斜的，那么也许是班级的平衡性不好。而极端的数值似乎会导致梯度的爆炸或消逝

马克斯，不要急于下结论。

你帖子中的 "可能 "一词表明，你还没有考虑过这个问题的表述，对吗？

一般的神经网络，特别是MLP是一个非常灵活的东西，同样的一组特征可以被同一个网络以同样的方式划分，但在不同的神经元权重值....。对吗？- 那么问题来了，在这些权重集的变体中，哪个更稳健？

而对于第二个回复我帖子的人，我认为没有必要再保持对话--这毫无意义。

Alexei Tarabanov#:

Zhi, shi都是用i拼写的。

也有例外的情况。;)

 
不要搞胡闹。你已经正确地回答了，你应该在测试中选择一个模型。而且在交叉验证或估值转发方面更有优势。

虽然经验是通过实践获得的...学习）然后你就会来参加测试。

 
在测试中...？一个测试与一个函数的导数相同，可以是同一条曲线，在同一点相切，但与两个不同的函数相切。

我不想冒犯这个话题中的任何一位老前辈，但这么多年过去了，你应该知道这些基本知识。

