交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2447

elibrarius:

你吃什么样的蘑菇？

大集的任何脉冲都会产生波浪现象。调制是适用的。
 
mytarmailS:

这是不可能的。

如果你挖得更深一点，可能会成功。

 
Rorschach:

如果你挖得更深一点，可能会成功。

比如说
 

看看这个条目。提出了相当现实的观点!


 
mytarmailS#:
比如说

傅里叶/小波


我的方法

如果我的 "视力 "比别人好，我就能找到东西吗？

 
Rorschach#:

傅里叶/小波


我的方法

如果我的 "视力 "比别人好，我就能找到东西吗？

我不这么认为，因为要想获得好的收益，就需要看到未来，或者至少是其成功的概率很高。否则，即使你有一个超级平滑的橄榄球，也没有什么用。
 
Rorschach#:

傅里叶/小波

我的方法

如果我的 "视力 "比别人好，我就能找到东西吗？

无论你如何 "看 "光谱，在当前模式之后的后续价格走势中，光谱或其他方面都没有重复性。因此，我们应该使模式复杂化，例如增加其大小并面对 "维度的诅咒"（阅读wiki），或者解决TF的不变性问题，即能够转换数据，以便在工作日和分钟内获得相同的模式，顺便说一下，ach ach信号在这里可能有用...
还有相当多的其他方法，我一下子就去了
 
体积聚类分析是其中一种方式。M1和D1的数据是一样的，或者说模式是一样的。而这使得这种分析具有优势....
 

为了寻找模式，你必须首先掌握至少最基本的数据转换方法。

大脑不假思索地做了，但算法必须要做

================

一，一个模式，但有多少自由度，我甚至没有删除趋势，旋转它等.....。

现在你明白把最后的N个值输入AMO并等待奇迹的发生是多么愚蠢了吗？

虽然我这样做了，但我忏悔，因为这是最简单的方法，而且不需要思考，结果也是可以预见的......。

Mihail Marchukajtes#:

看看这个条目。所提出的观点相当现实!


离婚了。"馅饼推销员" -- 从19:30开始看 -- 这就是他自己说的。

那么，所谓的 "有效市场 "的废话--他根本不知道它是怎么回事。他不明白这种谬论（"有效市场 " 理论）本身就是一种贿赂的工具。他没有理解这一点。

