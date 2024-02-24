交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2397 1...239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2021.05.09 09:40 #23961 mytarmailS: 我不明白你的想法和滑动窗口中AMO的不断重新训练有什么不同...你把当前的最后N张图片，按时间排序，根据它们进行预测，这该怎么做呢？你只是愚蠢地在滑动窗口中重新训练，就像上面的AMO一样，有什么好处呢？ 问题是，滑动窗口的长度不应该由一个固定的N值来设定，而 应该从最大化其长度来确定， 只要它不包含过时的例子。 这类似于所谓的变化点 检测问题 mytarmailS 2021.05.09 09:59 #23962 Aleksey Nikolayev: 这个想法是，滑动窗口的长度不应该给定一个固定的N值，而是 应该从最大化其长度来确定， 只要它不包含过时的例子。这类似于所谓的变化点 检测问题 N - 我指的是对应方的数量，而不是窗口大小 但这种方法是行不通的，至少对一维数据是行不通的。 除非你把非常长的部分作为图像，但在这种情况下，"尺寸诅咒"。 Aleksey Nikolayev 2021.05.09 10:12 #23963 mytarmailS: N - 我指的是例子的数量，而不是窗口的大小。 我也是。尽管在所讨论的抽象水平上，具体指的是什么并不重要--日历时间、小节数、模式数或其他东西。在我看来，任何表示时间顺序的方式都会出现非平稳性。 mytarmailS 2021.05.09 10:27 #23964 Aleksey Nikolayev: 我也是。 啊，所以我是哑巴。 Aleksey Nikolayev: 任何表示时间顺序的方式都会显示出非平稳性。 我同意... 在我看来，我们只是找错了地方...。 在我看来，市场不是一个时间序列，如果你把它看成一个BP，它将永远是非平稳的。 我正试图建立一个关于水平的模型。 mytarmailS 2021.05.09 10:55 #23965 也许有人对我的价格运动模型感兴趣...... 一个用于销售水平的例子。 寻找买单 积累区，这是大多数参与者认为从这个区域增长的地方...( 使用AMO自动搜索的区域 ) 1) 一个买入区 2）价格对购买没有反应，并自信地通过这个区域（有人已经卖给了市场上所有的买家，并正在向下推。） 3）许多买家通过卖出平仓，从而加强了下跌趋势，但许多人继续买入，并祈祷价格回到 他们的进入点（我想每个人都记得自己）。因此，出现了一个想象中的销售区域，只要价格到了这个区域，买家就会积极地关闭他们不成功的购买......。 这就是可以理解、解释的模式，一切都符合常识......。 如果你接受这个模型，那么就会明白为什么BP的预测方法在原则上对市场数据不起作用，也不可能起作用。 模型的质量，模型的质量将工作...MO在模型中的作用可能是预测限价订单区... 下面是一些真实数据的例子，这些区域是自动建立的 该算法只看到前100个价格 Aleksey Vyazmikin 2021.05.12 19:20 #23966 mytarmailS: 也许有人对我的价格运动模型感兴趣......一个用于销售水平的例子。寻找买单 积累区，这是大多数参与者认为从这个区域增长的地方...( 使用AMO自动搜索的区域) 区的起点和终点是如何定义的--具有一定宽度的不同类别还是什么？ [删除] 2021.05.14 15:21 #23967 我给自己定的目标是彻底学习python，这本书有1700页，我还需要一个星期。然后，新的决议将随之而来 :) Fast235 2021.05.14 15:27 #23968 Maxim Dmitrievsky: 我设定的目标是彻底学习python，这是一本1700页的书，我还需要一个星期。然后，新的储备将到来 :) 1700页，要读懂它，你必须去西藏，坐在岩石上。 这是件很勇敢的事，你会因为这本书而使自己更加黑暗，你的妻子会把你踢出去的。 Evgeni Gavrilovi 2021.05.14 15:56 #23969 Maxim Dmitrievsky: 我设定的目标是彻底学习python，有一本1700页的书，我还需要一个星期。将有更多的研究结果 :) 书名？) [删除] 2021.05.14 15:58 #23970 Evgeni Gavrilovi: 书名？) "学习Python"，Mark Lutz著，第5版，2卷。 1...239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不明白你的想法和滑动窗口中AMO的不断重新训练有什么不同...
你把当前的最后N张图片，按时间排序，根据它们进行预测，这该怎么做呢？
你只是愚蠢地在滑动窗口中重新训练，就像上面的AMO一样，有什么好处呢？
问题是，滑动窗口的长度不应该由一个固定的N值来设定，而 应该从最大化其长度来确定， 只要它不包含过时的例子。
这类似于所谓的变化点 检测问题
这个想法是，滑动窗口的长度不应该给定一个固定的N值，而是 应该从最大化其长度来确定， 只要它不包含过时的例子。
这类似于所谓的变化点 检测问题
N - 我指的是对应方的数量，而不是窗口大小
但这种方法是行不通的，至少对一维数据是行不通的。
除非你把非常长的部分作为图像，但在这种情况下，"尺寸诅咒"。
N - 我指的是例子的数量，而不是窗口的大小。
我也是。尽管在所讨论的抽象水平上，具体指的是什么并不重要--日历时间、小节数、模式数或其他东西。在我看来，任何表示时间顺序的方式都会出现非平稳性。
我也是。
啊，所以我是哑巴。
任何表示时间顺序的方式都会显示出非平稳性。
我同意...
在我看来，我们只是找错了地方...。
在我看来，市场不是一个时间序列，如果你把它看成一个BP，它将永远是非平稳的。
我正试图建立一个关于水平的模型。
也许有人对我的价格运动模型感兴趣......
一个用于销售水平的例子。
寻找买单 积累区，这是大多数参与者认为从这个区域增长的地方...( 使用AMO自动搜索的区域 )
1) 一个买入区
2）价格对购买没有反应，并自信地通过这个区域（有人已经卖给了市场上所有的买家，并正在向下推。）
3）许多买家通过卖出平仓，从而加强了下跌趋势，但许多人继续买入，并祈祷价格回到 他们的进入点（我想每个人都记得自己）。因此，出现了一个想象中的销售区域，只要价格到了这个区域，买家就会积极地关闭他们不成功的购买......。
这就是可以理解、解释的模式，一切都符合常识......。
如果你接受这个模型，那么就会明白为什么BP的预测方法在原则上对市场数据不起作用，也不可能起作用。
模型的质量，模型的质量将工作...MO在模型中的作用可能是预测限价订单区...
下面是一些真实数据的例子，这些区域是自动建立的
该算法只看到前100个价格
也许有人对我的价格运动模型感兴趣......
一个用于销售水平的例子。
寻找买单 积累区，这是大多数参与者认为从这个区域增长的地方...( 使用AMO自动搜索的区域)
区的起点和终点是如何定义的--具有一定宽度的不同类别还是什么？
我设定的目标是彻底学习python，这是一本1700页的书，我还需要一个星期。然后，新的储备将到来 :)
1700页，要读懂它，你必须去西藏，坐在岩石上。
这是件很勇敢的事，你会因为这本书而使自己更加黑暗，你的妻子会把你踢出去的。
我设定的目标是彻底学习python，有一本1700页的书，我还需要一个星期。将有更多的研究结果 :)
书名？)
书名？)
"学习Python"，Mark Lutz著，第5版，2卷。