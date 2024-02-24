交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2390 1...238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397...3399 新评论 [删除] 2021.04.09 17:30 #23891 Aleksey Vyazmikin: 我完全忘了，你有负责交易方向的类，而我有允许/不允许交易的类--这就是为什么你感觉不到图表的作用:))这就是通过列举预测者之间关系的多样性来解决寻找模式的问题， 增量只是不稳定的，需要扩大范围，至少要给他们增加一个每日ATR(3)。 但不是以这种野蛮的方式。 等待一个星期，然后打破你的眼睛去看图表。 说没有规律性的东西更容易) Aleksei Kuznetsov 2021.04.09 17:35 #23892 Aleksey Vyazmikin: 我完全忘了，你有负责交易方向的类，而我有允许/不允许交易的类--这就是为什么你感觉不到图表的作用:))如果我没有弄错的话，我更愿意通过列举预测因子的各种相关性来寻找模式。 只是增量不稳定，需要扩大范围，至少要为日线图增加ATR(3)。，如果M1有训练，则ATR在D1的周期为3？对于1440个柱子来说，这个指标的值将是相同的。或者你正在进行D1训练？ Aleksey Vyazmikin 2021.04.09 17:43 #23893 Maxim Dmitrievsky: 但不是以同样野蛮的方式 等待一个星期的时间来计算，然后打破我的眼睛去看照片 预选是基于一系列的标准，而图则更需要了解模型在特定网络上的质量。当然，图表会根据目标而改变。 例如，如果模型普遍显示盈利，但在概率中间有强烈的盈利失败，例如由0.6，我不会采取这样的模型，如果这些失败是在分布的两端，我可以简单地限制响应（解释为一个），例如，0.65。 虽然很明显，与上一个相比，这个模型本身不是很好（没有明显的两个驼峰）。 Aleksey Vyazmikin 2021.04.09 17:47 #23894 elibrarius: D1的ATR，周期为3？，如果在M1的训练中？对于1440个柱子来说，这个指标的值将是相同的。或者你正在进行D1训练？ 是的，这将是一个相同的 - 这是波动的定义，模型应该定义例如2-3个波动期，对这些波动期的点数应该有不同的解释，因为对某些范围来说，它是趋势的开始，对另一些则是结束。另外，我简单地将这样的数值输入ATR，这样，具有不同波动性的大块就变得有可比性。 [删除] 2021.04.09 17:51 #23895 Aleksey Vyazmikin: 预选是基于一系列的标准，而图表更多的是为了了解模型在特定网络上的质量。当然，图表会根据目标而改变。例如，如果模型一般显示盈利，但在概率中间有强烈的盈利跌落，例如由0.6，我不会采取这样的模型，如果这些跌落是在分布的两端，我就采取和限制响应（解释为一个），例如，像我在这里做的那样，到0.65。虽然你可以看到模型本身不是很好（没有明显的两个驼峰），与上一个相比。这都是胡说八道，需要新的突破性想法 没有他们，我连一根手指都不会动 iwelimorn 2021.04.11 11:19 #23896 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我昨天试着根据视频中你的想法做了一个生成式对抗算法。有一个生成器代理，负责研磨交易，有一个鉴别器代理，负责评估交易的正确性并删除负面的交易。数据集的选择是使用离散步长的滑动窗口。不幸的是，我还没能得到一个稳定的学习过程，因为在5-7次迭代时，判别器删除了整个数据集）））。我试着在训练前重新取样，两个代理都按照你的想法，但不是很好。我今晚将尝试逆转或随机化交易，而不是删除它们。我理解删除无效的标签比修改或随机化标签更有效，但我想运行一个不可逆的学习过程。 [删除] 2021.04.11 12:17 #23897 welimorn: 我昨天试着根据视频中你的想法做了一个生成式对抗算法。有一个生成器代理，负责研磨交易，有一个鉴别器代理，负责评估交易的正确性并删除负面的交易。数据集的选择采用离散步长的滑动窗口。不幸的是，我还没能得到一个稳定的学习过程，因为在5-7次迭代时，判别器删除了整个数据集）））。我试着在训练前重新取样，两个代理都按照你的想法，但不是很好。我今晚将尝试逆转或随机化交易，而不是删除它们。我理解删除无效的标签比修改或随机化标签更有效，但我想运行一个不可逆的学习过程。 那是很快的，我打探了一下，把它放在一边）我将完成我的版本，让我们看看 退化的发生与预测的一样--有趣。我们有理由考虑如何处理这个问题。 我前几天读到了关于因果推理的文章，想把它应用到搜索中去......但似乎这不是我们的主题 Z.I.用一个元模型（没有迭代学习）在5年内得到了这个结果。训练了5个月。 将思考如何附加迭代性（重做文章中的例子）。 [删除] 2021.04.11 14:21 #23898 顺便说一下，Python 3.9在控制台中明显比3.8快，换成了它 iwelimorn 2021.04.11 14:24 #23899 Maxim Dmitrievsky: 那是很快的，我打探了一下，把它放在一边 ）我会完成我的版本，我们会看到。退化正在发生，正如预测的那样--有趣。我们有理由考虑如何处理这个问题。我前几天读到了关于因果推理的文章，想把它应用到搜索中去......但似乎这不是我们的主题Z.I.用一个元模型（没有迭代学习）在5年内得到了这个结果。训练了5个月。将思考如何附加迭代性（重做文章中的例子）。 看起来很酷，但还不清楚。如果你不介意告诉我元模型是什么？或者建议在哪里阅读？也许你已经在这个主题中写过了？ 我刚刚离开这里很久了，没能跟上这个话题。 [删除] 2021.04.11 14:26 #23900 welimorn: 它看起来很酷，但目前还不清楚。如果你不介意告诉我这是什么样的冰毒模型，或者在哪里可以读到它，也许你已经在这个主题中写过了？ 我刚刚离开这里很久了，还没有机会关注这个话题。 它是允许/拒绝开放交易的第二个模型。 即有2个型号在生产中 1...238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我完全忘了，你有负责交易方向的类，而我有允许/不允许交易的类--这就是为什么你感觉不到图表的作用:))
这就是通过列举预测者之间关系的多样性来解决寻找模式的问题， 增量只是不稳定的，需要扩大范围，至少要给他们增加一个每日ATR(3)。
但不是以这种野蛮的方式。
等待一个星期，然后打破你的眼睛去看图表。
说没有规律性的东西更容易)
，如果M1有训练，则ATR在D1的周期为3？对于1440个柱子来说，这个指标的值将是相同的。或者你正在进行D1训练？
预选是基于一系列的标准，而图则更需要了解模型在特定网络上的质量。当然，图表会根据目标而改变。
例如，如果模型普遍显示盈利，但在概率中间有强烈的盈利失败，例如由0.6，我不会采取这样的模型，如果这些失败是在分布的两端，我可以简单地限制响应（解释为一个），例如，0.65。
虽然很明显，与上一个相比，这个模型本身不是很好（没有明显的两个驼峰）。
是的，这将是一个相同的 - 这是波动的定义，模型应该定义例如2-3个波动期，对这些波动期的点数应该有不同的解释，因为对某些范围来说，它是趋势的开始，对另一些则是结束。另外，我简单地将这样的数值输入ATR，这样，具有不同波动性的大块就变得有可比性。
这都是胡说八道，需要新的突破性想法没有他们，我连一根手指都不会动
我昨天试着根据视频中你的想法做了一个生成式对抗算法。有一个生成器代理，负责研磨交易，有一个鉴别器代理，负责评估交易的正确性并删除负面的交易。数据集的选择是使用离散步长的滑动窗口。不幸的是，我还没能得到一个稳定的学习过程，因为在5-7次迭代时，判别器删除了整个数据集）））。我试着在训练前重新取样，两个代理都按照你的想法，但不是很好。我今晚将尝试逆转或随机化交易，而不是删除它们。我理解删除无效的标签比修改或随机化标签更有效，但我想运行一个不可逆的学习过程。
那是很快的，我打探了一下，把它放在一边）我将完成我的版本，让我们看看
退化的发生与预测的一样--有趣。我们有理由考虑如何处理这个问题。
我前几天读到了关于因果推理的文章，想把它应用到搜索中去......但似乎这不是我们的主题
Z.I.用一个元模型（没有迭代学习）在5年内得到了这个结果。训练了5个月。
将思考如何附加迭代性（重做文章中的例子）。
看起来很酷，但还不清楚。如果你不介意告诉我元模型是什么？或者建议在哪里阅读？也许你已经在这个主题中写过了？
我刚刚离开这里很久了，没能跟上这个话题。
它是允许/拒绝开放交易的第二个模型。
即有2个型号在生产中