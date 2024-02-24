交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2243

Oleg avtomat:

我可以看到它是没有用的...

但你至少应该试着打开这本书。

好的。在自己的果汁中煮沸。

我明白了，你是来提高你的自尊心的，但它没有发挥作用。直到你回答自己一个简单的问题：你到底在过滤什么，为什么，那么马车就不会再前进了。我不妨打开绝对任何书
马克西姆-德米特里耶夫斯基
，我明白了，你是来提高自我的，但没有用。除非你回答自己一个简单的问题：你到底在过滤什么，为什么，否则马车不会有任何进展。我不妨打开任何我想要的书

是的，是的...还不如...

 

比如说，这里很多人都很崇拜布雷曼，像个天才一样，他创造了随机森林，有近百位科学家开发了这种无稽之谈）））。

所有的海员都为之兴奋，他们几乎想为之建立一座纪念碑......。


如果你问他们中的任何一个人，弗雷斯特是如何和为什么工作的，以及一般的 合奏原理，甚至没有人会说一个字，因为他们没有任何线索......

每个人都认为是一些天才的Cynthians发明的， 但事实上，这是一个来自DSP的噪音消除技巧，它可能有100年的历史，而且它不仅仅是制造出来的，而是被解释和证明的


下面是一个关于森林或合奏如何工作的例子

我们有一个目标 "Y"，这是我们想要达到的某个净结果，用正弦波表示

这是一个正弦+噪音。

这就是树的输出结果的样子

这张照片看起来很熟悉吗？))

这就是树的集合（模型）的模样

而这是1000棵树（模型）的平均输出的样子

有！100年的普通DSP、降噪和过滤...

这一切 解释得非常清楚。


现在我希望你能理解什么是模型的集合，最重要的是它为什么能起作用，所有这些都是由噪声决定的。

 
Oleg avtomat:

这是一个古老的故事。不复杂和空虚。如果他相信这个故事，那么他的理解水平就接近于清洁工的水平。而且他们会找到对方。

你知道清洁剂的新式名称是什么吗？

克林特-经理。

;))))))))))

对不认识的人进行评判是不好的））。他的生活并没有这样说。

而且我同意他的观点。许多人能够理解，但很少有人能够解释他们所理解的东西。(那些不能/不想理解的人，不考虑))))) ))

 
mytarmailS:

例如，这里的很多人都很崇拜布雷曼，像一个天才.......

而且，即使信号的振幅比噪声小10到20倍

像这里

10,000棵树仍然会得到结果。

酷！！！。

只要是正常的噪音....

Valeriy Yastremskiy:

对你不认识的人作出判断是不好的）。他的生活并没有这样说。

我也同意他的观点。许多人能够理解，很少有人能够解释他们所理解的东西。(那些不能/不想理解的人，不考虑))))) ))

所以他讽刺地转载了这个故事。

mytarmailS:

而且，即使信号的振幅比噪声小10到20倍

如这里

1万棵树仍然会拉出结果

酷！！！。

最主要的是，噪音应该是正常的....。

我明白，近似正弦波（阿索伦科也做得非常成功）看起来非常鼓舞人心。但你能不能至少描述一种使用数字滤波器 进行交易的有意义的方法？

机器故障
Maxim Dmitrievsky:

我明白，近似正弦波（阿索伦科也做得非常成功）看起来非常鼓舞人心。但你能不能至少描述一种使用数字滤波器 进行交易的有意义的方法？

这台机器无法

你只是童话故事中的一个角色;)))

 
Maxim Dmitrievsky:

我明白，近似正弦波（阿索伦科也做得非常成功）看起来非常鼓舞人心。但你能否至少描述一种将数字过滤器 应用于交易的有意义的方法？

自动机无法做到这一点

如果通过这些分解，各种稳定的情节都被提取出来，并制定了一个状态的圣经（很明显，它们是无限的），那么为什么不)))))？

 
Oleg avtomat:

所以他是在讽刺地再现这个故事。

显然，每个人对讽刺都有自己的理解mA)))))

