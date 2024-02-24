交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2243 1...223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250...3399 新评论 [删除] 2020.12.16 07:35 #22421 Oleg avtomat: 我可以看到它是没有用的...但你至少应该试着打开这本书。好的。在自己的果汁中煮沸。 我明白了，你是来提高你的自尊心的，但它没有发挥作用。直到你回答自己一个简单的问题：你到底在过滤什么，为什么，那么马车就不会再前进了。我不妨打开绝对任何书 [删除] 2020.12.16 07:42 #22422 马克西姆-德米特里耶夫斯基： ，我明白了，你是来提高自我的，但没有用。除非你回答自己一个简单的问题：你到底在过滤什么，为什么，否则马车不会有任何进展。我不妨打开任何我想要的书 。 是的，是的...还不如... mytarmailS 2020.12.16 08:04 #22423 比如说，这里很多人都很崇拜布雷曼，像个天才一样，他创造了随机森林，有近百位科学家开发了这种无稽之谈）））。 所有的海员都为之兴奋，他们几乎想为之建立一座纪念碑......。 如果你问他们中的任何一个人，弗雷斯特是如何和为什么工作的，以及一般的 合奏原理，甚至没有人会说一个字，因为他们没有任何线索...... 每个人都认为是一些天才的Cynthians发明的， 但事实上，这是一个来自DSP的噪音消除技巧，它可能有100年的历史，而且它不仅仅是制造出来的，而是被解释和证明的。 下面是一个关于森林或合奏如何工作的例子 我们有一个目标 "Y"，这是我们想要达到的某个净结果，用正弦波表示 这是一个正弦+噪音。 这就是树的输出结果的样子 这张照片看起来很熟悉吗？)) 这就是树的集合（模型）的模样 而这是1000棵树（模型）的平均输出的样子 有！100年的普通DSP、降噪和过滤... 这一切都 解释得非常清楚。 现在我希望你能理解什么是模型的集合，最重要的是它为什么能起作用，所有这些都是由噪声决定的。 Valeriy Yastremskiy 2020.12.16 08:49 #22424 Oleg avtomat: 这是一个古老的故事。不复杂和空虚。如果他相信这个故事，那么他的理解水平就接近于清洁工的水平。而且他们会找到对方。你知道清洁剂的新式名称是什么吗？克林特-经理。;)))))))))) 对不认识的人进行评判是不好的））。他的生活并没有这样说。 而且我同意他的观点。许多人能够理解，但很少有人能够解释他们所理解的东西。(那些不能/不想理解的人，不考虑))))) )) mytarmailS 2020.12.16 09:05 #22425 mytarmailS: 例如，这里的很多人都很崇拜布雷曼，像一个天才....... 而且，即使信号的振幅比噪声小10到20倍 像这里 10,000棵树仍然会得到结果。 酷！！！。 只要是正常的噪音.... [删除] 2020.12.16 09:40 #22426 Valeriy Yastremskiy: 对你不认识的人作出判断是不好的）。他的生活并没有这样说。我也同意他的观点。许多人能够理解，很少有人能够解释他们所理解的东西。(那些不能/不想理解的人，不考虑))))) )) 所以他讽刺地转载了这个故事。 [删除] 2020.12.16 09:40 #22427 mytarmailS: 而且，即使信号的振幅比噪声小10到20倍如这里1万棵树仍然会拉出结果酷！！！。最主要的是，噪音应该是正常的....。我明白，近似正弦波（阿索伦科也做得非常成功）看起来非常鼓舞人心。但你能不能至少描述一种使用数字滤波器 进行交易的有意义的方法？ 机器故障 [删除] 2020.12.16 09:45 #22428 Maxim Dmitrievsky: 我明白，近似正弦波（阿索伦科也做得非常成功）看起来非常鼓舞人心。但你能不能至少描述一种使用数字滤波器 进行交易的有意义的方法？ 这台机器无法 你只是童话故事中的一个角色;))) Valeriy Yastremskiy 2020.12.16 09:47 #22429 Maxim Dmitrievsky: 我明白，近似正弦波（阿索伦科也做得非常成功）看起来非常鼓舞人心。但你能否至少描述一种将数字过滤器 应用于交易的有意义的方法？ 自动机无法做到这一点 如果通过这些分解，各种稳定的情节都被提取出来，并制定了一个状态的圣经（很明显，它们是无限的），那么为什么不)))))？ Valeriy Yastremskiy 2020.12.16 09:48 #22430 Oleg avtomat: 所以他是在讽刺地再现这个故事。 显然，每个人对讽刺都有自己的理解mA))))) 1...223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我可以看到它是没有用的...
但你至少应该试着打开这本书。
好的。在自己的果汁中煮沸。
，我明白了，你是来提高自我的，但没有用。除非你回答自己一个简单的问题：你到底在过滤什么，为什么，否则马车不会有任何进展。我不妨打开任何我想要的书 。
是的，是的...还不如...
比如说，这里很多人都很崇拜布雷曼，像个天才一样，他创造了随机森林，有近百位科学家开发了这种无稽之谈）））。
所有的海员都为之兴奋，他们几乎想为之建立一座纪念碑......。
如果你问他们中的任何一个人，弗雷斯特是如何和为什么工作的，以及一般的 合奏原理，甚至没有人会说一个字，因为他们没有任何线索......
每个人都认为是一些天才的Cynthians发明的， 但事实上，这是一个来自DSP的噪音消除技巧，它可能有100年的历史，而且它不仅仅是制造出来的，而是被解释和证明的。
下面是一个关于森林或合奏如何工作的例子
我们有一个目标 "Y"，这是我们想要达到的某个净结果，用正弦波表示
这是一个正弦+噪音。
这就是树的输出结果的样子
这张照片看起来很熟悉吗？))
这就是树的集合（模型）的模样
而这是1000棵树（模型）的平均输出的样子
有！100年的普通DSP、降噪和过滤...
这一切都 解释得非常清楚。
现在我希望你能理解什么是模型的集合，最重要的是它为什么能起作用，所有这些都是由噪声决定的。
这是一个古老的故事。不复杂和空虚。如果他相信这个故事，那么他的理解水平就接近于清洁工的水平。而且他们会找到对方。
你知道清洁剂的新式名称是什么吗？
克林特-经理。
;))))))))))
对不认识的人进行评判是不好的））。他的生活并没有这样说。
而且我同意他的观点。许多人能够理解，但很少有人能够解释他们所理解的东西。(那些不能/不想理解的人，不考虑))))) ))
所以他讽刺地转载了这个故事。
你只是童话故事中的一个角色;)))
如果通过这些分解，各种稳定的情节都被提取出来，并制定了一个状态的圣经（很明显，它们是无限的），那么为什么不)))))？
显然，每个人对讽刺都有自己的理解mA)))))