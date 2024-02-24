交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2246

Oleg avtomat:

工作室不在这里；这些不是你所理解的mashups；代码是我开发的，没有分发；这个分支不是你的，你是这里的客人，你的权利是客人。

我已经展示了太多，够了。

有一类特殊的人，他们喜欢表演，另一类人喜欢观看。这就是你的位置，没有 "太多 "这回事
 
从图纸上看很难理解。前面显示的公式也是如此。

我准备做同样的东西，并把它们放在NS里。
去做吧，我想知道在NS中会发生什么。

Evgeni Gavrilovi:

好吧，如果你不想详细描述所有的细微差别，那就请你展示一个你的交易实例--发布一个付费信号，至少一年的时间。

每个人都会欣赏你在市场上的技能，同时，你可以在这段时间从订户那里得到一百万英镑。你还在等什么呢？）

等待什么？你的呼吁只是缺少，现在你可以做到了;)))))))))))))))。

Oleg avtomat:

去做吧，我想知道你在NS中会得到什么。

是吗？)))期间留下接


 
Maxim Dmitrievsky:

我希望看到DSP的有效应用，从那些已经做了100年的人那里得到引证

我可以采用这些过滤器，并以机器人的形式吐出一个现成的TS，其中包括历史测试等等。但他们并不想这样做。或者说，他们一无所有。

用其他MA替换一些MA并不复杂

这里有一个例子....

如何尝试通过psa分解过滤指标...

纯粹的例子，指标是邪恶的！！！。


1 ) 我采取了一个RSI指标并将其分解为30个组成部分

2) 我扔掉了所有组件，只留下了3和4


其结果是

顶部是PSI

正如你所看到的，信号要干净得多...。


让我们看看交叉相关的情况

正如你所看到的，Pollyarny指标不仅跟上了，甚至领先于旧的PSI。



结论如下。

1）马什卡落后了。

2) 马什卡平滑了一切


1）分解（任何）可以更准确地过滤或平滑

2）你可以得到一个领先的效果

mytarmailS:

这里有一个例子....

如何尝试通过psa分解过滤指标...

纯粹的例子，指标是邪恶的！！！。


1）将PSI指标分解为30个组成部分

2) 我扔掉了所有组件，只留下了3和4


结果

顶部是RSI

正如你所看到的，信号要干净得多...。

可以看出，这已经是一些其他的信号了

如果你这样做，MA是不会延迟的。

prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP),
                          columns=['time', 'close']).set_index('time')
prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s')
prices = prices.reset_index(drop=True)
prices = prices.dropna()
prices['MA'] = prices['close'].rolling(10).mean()
prices = prices.dropna()
prices['returns'] = prices['close'].diff(10)
prices = prices.dropna()
prices['MAreturns'] = prices['returns'].rolling(10).mean()
prices = prices.dropna()
prices['diff_ma'] = prices['close'] + prices['MAreturns']
prices = prices.dropna()
prices['diff_ma_smoothed'] = prices['MA'] + prices['MAreturns']
prices = prices.dropna()

不用谢我

让我们迅速谴责自动机，使用超级简单的代码暴露DSP，以创建任何过滤器.........安心地去喝科菲吧。

该代码是一个简单的计量经济学方法，改善了常规MA的属性。事实上，它是一个过滤器。从减少有效值误差的角度来看，正在改善

 

约翰-埃勒斯有很多关于DSP的优秀书籍

股票和期货的控制论分析 尖端的DSP技术改善你的交易

交易员的周期分析 高级技术交易概念

MESA和交易市场周期预测和交易策略

交易员的火箭科学 数字信号处理应用

 
Evgeni Gavrilovi:

好吧，如果你不想详细描述所有的细微差别，那就请你展示一个你的交易实例--发布一个付费信号，至少一年的时间。

每个人都会欣赏你在市场上的技能，同时，你可以在这段时间从订户那里得到一百万英镑。你还在等什么呢？）


下面是一个例子


