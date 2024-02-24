交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1776

阿列克谢-维亚兹米 金。

正如你所说的，这些 "机会 "是可以叠加的，这就是为什么它们被保留下来。

的确如此...他们把这些来自不同树木的对数加起来。然后计算出最终的概率。
 
阿列克谢-维亚兹米 金。

是的，在新的上，但现在已经意识到目标是错误的。我采取了实际的ZZ矢量与偏移量，这是不对的。

我得起草一个剧本，让目标出来。

Maxim Dmitrievsky:

我在教程中的某个地方看到过......我认为在预习时做更方便，或者与此有关的事情。

马克西姆，你现在似乎在做聚类。
这里表明，脚手架与聚类相似。

第 "随机森林 与K-近邻算法的相似性"。

elibrarius


elibrarius

马克西姆，你现在似乎在做聚类。
这里表明，脚手架与聚类相似。

第 "随机森林与K-近邻算法的相似性"。

我做得怎么样......我开始了，然后我就放弃了）。森林也可以集群，是的。

至于现在的聚类--它很好地将增量分成了3组，包括新数据。作为分类特征使用是有意义的，这就是我想做的事情
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基


mytarmailS:

那么结果是什么呢？ 阿库拉西是什么呢？

10个CatBoost模型，树的深度为6，学习在100个新树时停止，没有改善结果，以100的增量坐下。

Accuracy=70.72461682377491
Accuracy=70.86133697920415
Accuracy=70.77066992876159
Accuracy=70.64690220910988
Accuracy=70.78506152406995
Accuracy=70.88004605310499
Accuracy=70.69871195221991
Accuracy=70.59509246599985
Accuracy=70.58501834928403
Accuracy=70.71454270705908

2018年和2019年的学习样本为80%，20%的样本为控制学习停止。2020年1月至5月的独立样本

如果你用不同的分区方法折磨样本，建立更多的模型，我想你可以得到72个。

分类余额


 
阿列克谢-维亚兹米 金。

10个CatBoost模型，树的深度为6，学习在100个新树时停止，没有改善结果，以100的增量坐下。

培训样本80%为2018年和2019年，20%样本为控制培训停止。2020年1月至5月的独立样本

如果你用不同的分区方法折磨样本，建立更多的模型，我想你可以得到72个。

分类余额


嗯...不错，很有道理。我还希望看到交易本身的余额和有进项的图表。

我想这是一个由10个模型组成的集合？ 这些模型之间有什么区别？

