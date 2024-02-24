交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1776 1...176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2020.05.07 19:43 #17751 阿列克谢-维亚兹米 金。 正如你所说的，这些 "机会 "是可以叠加的，这就是为什么它们被保留下来。 的确如此...他们把这些来自不同树木的对数加起来。然后计算出最终的概率。 mytarmailS 2020.05.08 14:41 #17752 阿列克谢-维亚兹米 金。 是的，在新的上，但现在已经意识到目标是错误的。我采取了实际的ZZ矢量与偏移量，这是不对的。 我得起草一个剧本，让目标出来。 那么，怎么了，结果如何呢？ Aleksei Kuznetsov 2020.05.08 16:31 #17753 Maxim Dmitrievsky: 我在教程中的某个地方看到过......我认为在预习时做更方便，或者与此有关的事情。 马克西姆，你现在似乎在做聚类。 这里表明，脚手架与聚类相似。 https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/ 第 "随机森林 与K-近邻算法的相似性"。 Открытый курс машинного обучения. Тема 5. Композиции: бэггинг, случайный лес habr.com Пятую статью курса мы посвятим простым методам композиции: бэггингу и случайному лесу. Вы узнаете, как можно получить распределение среднего по генеральной совокупности, если у нас есть информация только о небольшой ее части; посмотрим, как с помощью композиции алгоритмов уменьшить дисперсию и таким образом улучшить точность модели; разберём... Speculator 2020.05.08 16:33 #17754 elibrarius。 有问题吗？ [删除] 2020.05.08 17:32 #17755 elibrarius。 马克西姆，你现在似乎在做聚类。 这里表明，脚手架与聚类相似。 https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/ 第 "随机森林与K-近邻算法的相似性"。 我做得怎么样......我开始了，然后我就放弃了）。森林也可以集群，是的。 至于现在的聚类--它很好地将增量分成了3组，包括新数据。作为分类特征使用是有意义的，这就是我想做的事情 Speculator 2020.05.08 17:39 #17756 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 有什么问题吗？ Mihail Marchukajtes 2020.05.09 07:53 #17757 VOICE BROTHERS!!!!!他们赢得了......这就是赢家!!!!!兄弟!!!!horraaaaaaaaaaaaa!!!!!大家节日快乐。因为一旦我们忘记这场战争，另一场战争将立即开始。让我们永远记住它!!!!!!!!victoryaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!Pew, pew（这是我把我想象中的TT枪发射出去，然后穿着我的军官制服在街上跑来跑去） Sealdo Сергей 2020.05.09 12:37 #17758 你看，我们在路障的同一侧！你看，我们在路障的同一侧。节日快乐，各位 Aleksey Vyazmikin 2020.05.10 11:01 #17759 mytarmailS: 那么结果是什么呢？ 阿库拉西是什么呢？ 10个CatBoost模型，树的深度为6，学习在100个新树时停止，没有改善结果，以100的增量坐下。 Accuracy=70.72461682377491 Accuracy=70.86133697920415 Accuracy=70.77066992876159 Accuracy=70.64690220910988 Accuracy=70.78506152406995 Accuracy=70.88004605310499 Accuracy=70.69871195221991 Accuracy=70.59509246599985 Accuracy=70.58501834928403 Accuracy=70.71454270705908 2018年和2019年的学习样本为80%，20%的样本为控制学习停止。2020年1月至5月的独立样本 如果你用不同的分区方法折磨样本，建立更多的模型，我想你可以得到72个。 分类余额 mytarmailS 2020.05.10 13:58 #17760 阿列克谢-维亚兹米 金。 10个CatBoost模型，树的深度为6，学习在100个新树时停止，没有改善结果，以100的增量坐下。 培训样本80%为2018年和2019年，20%样本为控制培训停止。2020年1月至5月的独立样本 如果你用不同的分区方法折磨样本，建立更多的模型，我想你可以得到72个。 分类余额 嗯...不错，很有道理。我还希望看到交易本身的余额和有进项的图表。 我想这是一个由10个模型组成的集合？ 这些模型之间有什么区别？ 1...176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
正如你所说的，这些 "机会 "是可以叠加的，这就是为什么它们被保留下来。
是的，在新的上，但现在已经意识到目标是错误的。我采取了实际的ZZ矢量与偏移量，这是不对的。
我得起草一个剧本，让目标出来。
那么，怎么了，结果如何呢？
我在教程中的某个地方看到过......我认为在预习时做更方便，或者与此有关的事情。
有问题吗？
我做得怎么样......我开始了，然后我就放弃了）。森林也可以集群，是的。至于现在的聚类--它很好地将增量分成了3组，包括新数据。作为分类特征使用是有意义的，这就是我想做的事情
有什么问题吗？
那么结果是什么呢？ 阿库拉西是什么呢？
10个CatBoost模型，树的深度为6，学习在100个新树时停止，没有改善结果，以100的增量坐下。
2018年和2019年的学习样本为80%，20%的样本为控制学习停止。2020年1月至5月的独立样本
如果你用不同的分区方法折磨样本，建立更多的模型，我想你可以得到72个。
分类余额
10个CatBoost模型，树的深度为6，学习在100个新树时停止，没有改善结果，以100的增量坐下。
培训样本80%为2018年和2019年，20%样本为控制培训停止。2020年1月至5月的独立样本
如果你用不同的分区方法折磨样本，建立更多的模型，我想你可以得到72个。
分类余额
嗯...不错，很有道理。我还希望看到交易本身的余额和有进项的图表。
我想这是一个由10个模型组成的集合？ 这些模型之间有什么区别？