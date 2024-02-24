交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2588 1...258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2022.03.04 10:03 #25871 elibrarius#: 但MetaQuotes方面没有任何反应(( 而且不会有，因为真正的传播破坏了广告画面。最多，他们会建议使用自定义符号。 Valeriy Yastremskiy 2022.03.04 10:51 #25872 Aleksey Nikolayev#: 而且不会的，因为真正的传播破坏了广告画面。最多，他们会建议使用自定义符号。 这其实是一种耻辱。在时间上模拟传播会使测试更接近真实。 Aleksei Kuznetsov 2022.03.04 10:53 #25873 Aleksey Nikolayev#: 而且不会的，因为真正的传播破坏了广告画面。最多，他们会建议使用自定义符号。 广告应该说，与其他平台相比，我们的测试器是最准确的。 这更有可能吸引开发商和用户。比起第一次测试和他们的比较，将显示MT5中对开盘价的测试是不真实的。 Aleksey Nikolayev 2022.03.04 12:58 #25874 elibrarius#: 广告应该说，与其他平台相比，我们的测试器是最准确的。 这更有可能吸引开发商和用户。比起第一次测试和他们的比较，将显示在MT5中以开盘价测试是不真实的。 Valeriy Yastremskiy#: 这其实是一种耻辱。时间分布模型会使测试更接近真实。 我所说的广告是指经纪公司网页上的符号数据。是DC，而不是开发商，他们是元报价的客户（带来金钱）。对终端用户来说，免费有其缺点。 Valeriy Yastremskiy 2022.03.04 13:27 #25875 Aleksey Nikolayev#: 我所说的广告，是指DC页面上的符号数据。是DC，而不是开发商，他们是元报价的客户（带来金钱）。对终端用户来说，免费有其缺点。 实施起来不可能，也不昂贵，在可以理解的条件和价格下，它是可以实现的，而且是免费的。当然，免费的东西往往是偏向于消极的））））。缺乏机会或执行成本高也是如此))))。 mytarmailS 2022.03.05 06:50 #25876 https://stats.stackexchange.com/questions/31513/new-revolutionary-way-of-data-mining这个问题中提出了非常有趣的想法...顺便说一下，受访者仍然不明白这个问题 Replikant_mih 2022.03.05 09:09 #25877 mytarmailS# : https://stats.stackexchange.com/questions/31513/new-revolutionary-way-of-data-mining 这个问题中提出了非常有趣的想法... 顺便说一句，受访者还是不明白问题的重点。 是的，他就是这么说的。而评论员--嗯，他们是数据科学家，而不是商人。他们用固定的数据集无法理解我们交易者的问题。 mytarmailS 2022.03.05 10:52 #25878 Replikant_mih#: 是的，他就是这么说的。而评论员--嗯，他们是数据科学家，而不是商人。他们用他们的固定数据集无法理解我们交易者的问题。 按照我的理解... 我以最简单的方式来解释它。 如果我们想把TS作为一种模式，为了检查它是否是一个真正的模式，我们应该优化它的参数，如果TS几乎总是在不同的参数下获得收益，那么这个模式（TS）就是真的。 那你是怎么想出来的呢？ mytarmailS 2022.03.05 11:13 #25879 从AMO的角度看得更深 你需要在训练过程中对参数进行可视化搜索；如果优化表面看起来像噪音 最有可能的是，AMO在噪声中找到了一个局部最大值，这就是重新训练和一个不工作的模型。 你应该努力实现以下图景 如果模型的工作参数有一个明显的 "孤岛"，即有必要优化其参数，如果TS实际上总是在不同的参数下获得，那么该模式（TS）是真的。 这就是我的看法，也许我错了，但...... Replikant_mih 2022.03.05 11:35 #25880 mytarmailS#: 我理解的方式是...我将以最简单的方式解释它。如果你把TC想象成一个模式--为了检查它是否是一个真正的模式，我们需要优化它的参数，如果TC几乎总是在不同的参数下赚取，那么这个模式（TC）就是真的。那你是怎么想出来的呢？ 嗯，类似这样的事情。每个人都明白过度拟合是邪恶的，并正在寻找方法来防止它。老兄是说，"在os上测试 "的方式并不是一个防止过度拟合的好工具。一个简单的例子，有10000人，每个人都抛了10次硬币。我们选择了那些所有翻牌都是老鹰的人--哦，这些人知道些什么。我们要求他们每个人再翻转10次。现在，他们中的这3人是一些失败者，但这3人又得到了10只鹰中的8或9只。哦，他们肯定能做一些事情。很明显，这样的情况之所以能够发生，纯粹是由于随机的滚动（不是说几百万只猴子能意外地写出《战争与和平》）。战略也是如此。因此，你必须使用其他方式，如果有，也要明智地使用。他们建议的替代方案是：是的，类似于：你最好看一些类似平均的东西。就像如果硬币是平的，它将均匀地落在这里和那里的平均值。而如果它在某个地方比较重，那么你会看到这种倾斜是由这一万人的平均结果决定的。不知何故））。 1...258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
但MetaQuotes方面没有任何反应((
而且不会有，因为真正的传播破坏了广告画面。最多，他们会建议使用自定义符号。
这其实是一种耻辱。在时间上模拟传播会使测试更接近真实。
广告应该说，与其他平台相比，我们的测试器是最准确的。
这更有可能吸引开发商和用户。比起第一次测试和他们的比较，将显示MT5中对开盘价的测试是不真实的。
这其实是一种耻辱。时间分布模型会使测试更接近真实。
我所说的广告是指经纪公司网页上的符号数据。是DC，而不是开发商，他们是元报价的客户（带来金钱）。对终端用户来说，免费有其缺点。
实施起来不可能，也不昂贵，在可以理解的条件和价格下，它是可以实现的，而且是免费的。当然，免费的东西往往是偏向于消极的））））。缺乏机会或执行成本高也是如此))))。
https://stats.stackexchange.com/questions/31513/new-revolutionary-way-of-data-mining
是的，他就是这么说的。而评论员--嗯，他们是数据科学家，而不是商人。他们用固定的数据集无法理解我们交易者的问题。
按照我的理解...
我以最简单的方式来解释它。
如果我们想把TS作为一种模式，为了检查它是否是一个真正的模式，我们应该优化它的参数，如果TS几乎总是在不同的参数下获得收益，那么这个模式（TS）就是真的。
那你是怎么想出来的呢？
从AMO的角度看得更深
你需要在训练过程中对参数进行可视化搜索；如果优化表面看起来像噪音
最有可能的是，AMO在噪声中找到了一个局部最大值，这就是重新训练和一个不工作的模型。
你应该努力实现以下图景
如果模型的工作参数有一个明显的 "孤岛"，即有必要优化其参数，如果TS实际上总是在不同的参数下获得，那么该模式（TS）是真的。
这就是我的看法，也许我错了，但......
嗯，类似这样的事情。每个人都明白过度拟合是邪恶的，并正在寻找方法来防止它。老兄是说，"在os上测试 "的方式并不是一个防止过度拟合的好工具。一个简单的例子，有10000人，每个人都抛了10次硬币。我们选择了那些所有翻牌都是老鹰的人--哦，这些人知道些什么。我们要求他们每个人再翻转10次。现在，他们中的这3人是一些失败者，但这3人又得到了10只鹰中的8或9只。哦，他们肯定能做一些事情。很明显，这样的情况之所以能够发生，纯粹是由于随机的滚动（不是说几百万只猴子能意外地写出《战争与和平》）。战略也是如此。因此，你必须使用其他方式，如果有，也要明智地使用。他们建议的替代方案是：是的，类似于：你最好看一些类似平均的东西。就像如果硬币是平的，它将均匀地落在这里和那里的平均值。而如果它在某个地方比较重，那么你会看到这种倾斜是由这一万人的平均结果决定的。不知何故））。