交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 157

新评论

Alexey Burnakov 2016.10.12 14:24 #1561

J.B:

1）它怎么不是一个分类，比如说1000个因素，一个深度神经网络，比如说有100个输出，在不同的时间范围内，产生一个特定工具的上升/下降的概率。那是一种退步吗？回归是指对价格进行预测。

2）你可以使用相互信息，而我们只是简单地看一下各种因素，计算每个因素对最终预测的影响百分比，对于一个特定的模型，这就更糟糕了。googleNet在先进性方面的表现。我们不需要回归，我们不关心一项资产到底值多少钱，这使模型复杂化，没有意义，主要的是在N秒内，它将以给定的概率向正确的方向移动。

1）我正在对几个时间段的价格进行预测（不仅仅是价格，还有价格增长）。

2）我在这里不能推荐任何东西。有人用正确的方向移动的概率，还有人用特定方向移动的预测强度。单向的价格移动和10点的价格移动到一边，会有不同的结果，这也许是合乎逻辑的。

Andrey Dik 2016.10.12 14:38 #1562

阿列克谢-伯纳科夫。

最大的杠杆率是的，1:100。但我不使用它。再一次。

你不能不使用办公室设定的杠杆。

J.B 2016.10.12 14:41 #1563

阿列克谢-伯纳科夫。

1）我正在进行几个时间段的价格预测（不仅仅是价格预测，而是价格上涨）。

2）我在这里不能推荐任何东西。有些人使用在正确方向上移动的概率，而其他人则使用在特定方向上移动的预测强度。单向的价格变动和单向的10点价格变动给出不同的结果，这也许是合乎逻辑的。

这是一个无止境的探索，这也是我感兴趣的地方--一个比一个好用，这是科学和创造力的共生。可能有数百种功能，从不同水平线上的简单增量开始，到趋势检测/浮动、捕捉异常、模式变化、黑天鹅等。然后用这些子系统的结果作为元系统的预测因素等等。Evolution))))

Alexey Burnakov 2016.10.12 14:52 #1564

安德烈-迪克

你不能不使用经纪公司提供的杠杆。

好的。

让我们再看一下杠杆公式。

杠杆1:10是0.01（每笔交易量）*100000（1手价值）*5（交易 次数）/500（存款）。

也就是说，我是用我账户中的10倍杠杆来购买货币。对我来说似乎很简单。或者我们应该阅读杠杆的定义？

如果一个真正的经纪人给我一个最大的1：2，但我不想使用它（因为佣金，例如），我使用1：1的杠杆。如果有人问我赚了多少钱，用什么杠杆，我会说，例如，每年25%，不使用借来的资金，也就是说，我只靠自己的交易。一切都很清楚...

Andrey Dik 2016.10.12 15:11 #1565

阿列克谢-伯纳科夫。

好的。

让我们再看一下杠杆公式。

杠杆1:10是0.01（每笔交易量）*100000（1手价值）*5（交易 次数）/500（存款）。

也就是说，我是用我账户中的10倍杠杆来购买货币。对我来说似乎很简单。或者我们应该阅读杠杆的定义？

如果一个真正的经纪人给我一个最大的1：2，但我不想使用它（因为佣金，例如），我使用1：1的杠杆。如果有人问我赚了多少钱，用什么杠杆，我会说，例如，每年25%，不使用借来的资金，也就是说，我只靠自己的交易。一切都很清楚...

如果你想确定你没有使用自己的资金，但你的经纪公司允许你这样做。你明白吗？

Alexey Burnakov 2016.10.12 15:28 #1566

安德烈-迪克

杠杆不是指你使用多少存款，而是你的经纪公司让你使用多少。你明白吗？

我明白。但如果有人问我赚了多少钱，用了什么杠杆，我不会说我有个叔叔可以给我1:1000的杠杆，但实际上我是1:2交易，赚了10%......我就说1:2吧。而如果我采取更多，风险就不允许了。

而回到问题的背景，一年赚40%的时候，杠杆率是多少。假设我换了公司，另一个叔叔给我1:500。它能改变什么吗？我希望你能理解，我将用同样的0.01手来交易我的500？

Andrey Dik 2016.10.12 15:35 #1567

阿列克谢-伯纳科夫。

我明白。但如果有人问我赚了多少钱，我用的是什么杠杆，我不会说我有一个叔叔，他可能为我提供1:1000的杠杆，但实际上我的交易是1:2，赚了10%......我就说1:2吧。如果我采取更多，风险就不会让我这样做。

通常，当人们问及杠杆时，他们问的是办公室指定的账户的杠杆。这样的问题的意义在于找出你能在交易中使用多少钱。

当你问到交易中的最大跌幅时，与此刻的存款规模相比，负浮动利润的百分比。

但你根本不知道自己在说什么--既没有杠杆也没有缩水。

阿列克谢-伯纳科夫。

再回到问题的背景，每年40%的收益，杠杆率是多少。假设我换了公司，另一个人给我1：500。这能改变什么吗？我希望你明白，我将用同样的0.01手来交易我的500美元存款？

它也不能告诉你什么，因为你不知道你在交易中让什么样的缩水。因此，账户中资金的有效使用问题仍未解决。我想这不是最好的，否则每年的利润率可能高于35%。

Alexey Burnakov 2016.10.12 15:42 #1568

安德烈-迪克

通常，当人们问及杠杆时，他们问的是办公室指定的账户的杠杆。这样的问题的意义在于找出你能在交易中使用多少钱。

而当你问到交易中的最大跌幅时，此刻有多少负的浮动利润是负于存款的大小。

1)但你根本不知道你在说什么--无论是杠杆还是缩水。

2) 另外，这并不意味着什么，因为你不知道交易中允许的缩水。因此，账户的效率问题仍未解决。我的猜测是，这不是最佳状态，否则每年的利润率会高于35%。

1）我在具体谈论杠杆。换句话说，为了交易，我可以借多少钱。我希望这一点很清楚，如果我总是打开整个切口（500 * 100 / 100000 = 0.5手），并一直这样做，我可能有这样一个很酷的系统，我几乎看不到任何平仓。

2）这表明，无论办公室给我什么筹码，随之而来的是，无论我可以开多大的交易，我都会严格按照设定的量来开，以挽救风险。其余的都只是一种猜测。

Andrey Dik 2016.10.12 15:50 #1569

阿列克谢-伯纳科夫。

1）我具体谈论的是杠杆。换句话说，为了交易，我可以借多少钱。我希望这一点很清楚，如果我总是打开整个切糕（500 * 100 / 100000 = 0.5手），并一直这样做，我可能有这样一个很酷的系统，我几乎看不到任何缩水......

2）这表明，无论办公室给我什么筹码，随之而来的是，无论我可以开多大的交易，我都会严格按照设定的量来开，以挽救风险。其他的都是你的胡乱猜测。

我明白了。如果你不想回答，就不要回答。

你可能认为杠杆的知识对建立交易系统不是很重要，但对于普通人来说，它仍然是必要的展望。否则，你可能会缺乏交叉验证和回归方面的知识，但在交易中却缺乏基本的东西。

Alexey Burnakov 2016.10.12 15:54 #1570

A-----i。清楚地显示 "使用中的杠杆"。
2）你可以使用相互信息，而我们只是简单地看一下各种因素，计算每个因素对最终预测的影响百分比，对于一个特定的模型，这就更糟糕了。googleNet在先进性方面的表现。我们不需要回归，我们不关心一项资产到底值多少钱，这使模型复杂化，没有意义，主要的是在N秒内，它将以给定的概率向正确的方向移动。
1）我正在对几个时间段的价格进行预测（不仅仅是价格，还有价格增长）。
2）我在这里不能推荐任何东西。有人用正确的方向移动的概率，还有人用特定方向移动的预测强度。单向的价格移动和10点的价格移动到一边，会有不同的结果，这也许是合乎逻辑的。
最大的杠杆率是的，1:100。但我不使用它。再一次。
这是一个无止境的探索，这也是我感兴趣的地方--一个比一个好用，这是科学和创造力的共生。可能有数百种功能，从不同水平线上的简单增量开始，到趋势检测/浮动、捕捉异常、模式变化、黑天鹅等。然后用这些子系统的结果作为元系统的预测因素等等。Evolution))))
你不能不使用经纪公司提供的杠杆。
让我们再看一下杠杆公式。
杠杆1:10是0.01（每笔交易量）*100000（1手价值）*5（交易 次数）/500（存款）。
也就是说，我是用我账户中的10倍杠杆来购买货币。对我来说似乎很简单。或者我们应该阅读杠杆的定义？
如果一个真正的经纪人给我一个最大的1：2，但我不想使用它（因为佣金，例如），我使用1：1的杠杆。如果有人问我赚了多少钱，用什么杠杆，我会说，例如，每年25%，不使用借来的资金，也就是说，我只靠自己的交易。一切都很清楚...
杠杆不是指你使用多少存款，而是你的经纪公司让你使用多少。你明白吗？
我明白。但如果有人问我赚了多少钱，用了什么杠杆，我不会说我有个叔叔可以给我1:1000的杠杆，但实际上我是1:2交易，赚了10%......我就说1:2吧。而如果我采取更多，风险就不允许了。
而回到问题的背景，一年赚40%的时候，杠杆率是多少。假设我换了公司，另一个叔叔给我1:500。它能改变什么吗？我希望你能理解，我将用同样的0.01手来交易我的500？
当你问到交易中的最大跌幅时，与此刻的存款规模相比，负浮动利润的百分比。
但你根本不知道自己在说什么--既没有杠杆也没有缩水。
再回到问题的背景，每年40%的收益，杠杆率是多少。假设我换了公司，另一个人给我1：500。这能改变什么吗？我希望你明白，我将用同样的0.01手来交易我的500美元存款？
它也不能告诉你什么，因为你不知道你在交易中让什么样的缩水。因此，账户中资金的有效使用问题仍未解决。我想这不是最好的，否则每年的利润率可能高于35%。
1)但你根本不知道你在说什么--无论是杠杆还是缩水。
2) 另外，这并不意味着什么，因为你不知道交易中允许的缩水。因此，账户的效率问题仍未解决。我的猜测是，这不是最佳状态，否则每年的利润率会高于35%。
1）我在具体谈论杠杆。换句话说，为了交易，我可以借多少钱。我希望这一点很清楚，如果我总是打开整个切口（500 * 100 / 100000 = 0.5手），并一直这样做，我可能有这样一个很酷的系统，我几乎看不到任何平仓。
2）这表明，无论办公室给我什么筹码，随之而来的是，无论我可以开多大的交易，我都会严格按照设定的量来开，以挽救风险。其余的都只是一种猜测。
2）这表明，无论办公室给我什么筹码，随之而来的是，无论我可以开多大的交易，我都会严格按照设定的量来开，以挽救风险。其他的都是你的胡乱猜测。
我明白了。如果你不想回答，就不要回答。
你可能认为杠杆的知识对建立交易系统不是很重要，但对于普通人来说，它仍然是必要的展望。否则，你可能会缺乏交叉验证和回归方面的知识，但在交易中却缺乏基本的东西。
A-----i。清楚地显示 "使用中的杠杆"。