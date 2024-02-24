交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 164 1...157158159160161162163164165166167168169170171...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2016.10.17 21:21 #1631 嗯，没有，但我真的想告诉你......。说真的，这将使很多问题马上得到解决，而且你的系统的结果也会更好。你能做什么，骄傲是一件伟大的事情 :-) Alexey Burnakov 2016.10.17 22:06 #1632 Mihail Marchukajtes: 嗯，没有，但我真的想告诉你......。说真的，这将为你省去很多问题，而且你的系统的结果会更好。好吧，你能做什么，骄傲是一件大事 :-) 所以请告诉我们。让我们来听听。 Mihail Marchukajtes 2016.10.18 06:49 #1633 阿列克谢-伯纳科夫。 所以请告诉我们。让我们来听听。好吧，我告诉你，但这只是一个秘密.......在你实现任何过程的自动化之前，你必须找出该领域是什么，以及如何与之合作。你带着编程和其他各种科学知识的包袱来到市场。但我想没有人对研究市场感兴趣，这就是你的大错。因此，请听这里。我不会拐弯抹角，描述二维码，等等。我将直奔主题。你是否注意到，昨天TS还在工作，今天就不愿意工作了，或者工作时出错，这种情况并不少见。这都是关于交易日的背景，而这个背景是由三个价值组成的。交易所的交易结果是当天的交易量，当天的未平仓合约和这一天的开盘和收盘的差额。而这一背景，加上新闻背景，期望......。形成一种倾向性。好的，所以又是水，简而言之。每天我们都知道前一天的交易量、未平仓合约以及未平仓合约与平仓合约之间的差异。我们只对三个变量感兴趣，但我们对实际数值不感兴趣，而是对它们的变化感兴趣，所以我们应该根据这些变化来训练我们的TS。 简而言之。今天：成交量减少，OM增加，Dclose增加。我们把训练网络的数据保存在情况相同的日子里，并训练网络在这些日子里工作。这就是全部。三个变量--9种可能的市场状态。为每个州培训你的9名TS，你将会很高兴!!!!!!!!!!!。 Дмитрий 2016.10.18 09:52 #1634 Mihail Marchukajtes:是否有统计数字用于确定图中蓝色标示的事件发生的概率？"预期 "是如何确定的？ Mihail Marchukajtes 2016.10.18 09:57 #1635 迪米特里。是否有统计数字用于确定图中蓝色标示的事件发生的概率？"预期 "是如何确定的？ 这只是交易日的背景，即建议。我有一个建立这些差异的指标，能够为我想要的那一天保存历史。否则，它们只是建议。此外，图片中只有4种情况，尽管事实上有9种情况。所以... Mihail Marchukajtes 2016.10.18 09:59 #1636 同样，期望值告诉我们要在建议的方向上寻找一个进入点，所以它的帮助相当大... Дмитрий 2016.10.18 10:00 #1637 Mihail Marchukajtes: 这只是交易日的背景，即建议。我有一个指标，建立这些差异，以便能够为必要的一天保存历史。否则，它们只是建议。此外，图片中只有4种情况，尽管事实上有9种情况。所以...那么，你是如何发现这些 "建议 "的呢--你有没有收集任何统计数据？例如，你是否分析了824个交易时段，其中价格在上升，成交量在上升，OI在上升，根据对后续价格动态的分析，你确定在89%的情况下，价格 "继续上升 "了至少x%？ Mihail Marchukajtes 2016.10.18 10:03 #1638 迪米特里。那么，你是如何发现这些 "建议 "的呢--你有没有收集任何统计数据？例如，你是否分析了824个交易时段，其中价格在上升，成交量在上升，OI在上升，根据对后续价格动态的分析，你确定在89%的情况下，价格 "继续上升 "了至少x%？ 没有这些建议是根本的。你只需要理解OI和Volume的含义。在互联网上查一查，你会立即明白一切。阅读，在许多网站上已经解释了很长时间，为什么它是如此... Дмитрий 2016.10.18 10:07 #1639 Mihail Marchukajtes: 不，这些建议是根本性的。你只需要理解OM和Volume的含义。在网上查一查，你会一下子明白一切。阅读，它已经在许多网站上解释了为什么它是如此...所以没有统计数字，"模式 "只是事后诸葛亮的做法？ Mihail Marchukajtes 2016.10.18 10:10 #1640 迪米特里。所以，没有统计数据，"模式 "只是一块白板？特别是对于像你这样的懒人，德米特里http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/ 1...157158159160161162163164165166167168169170171...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗯，没有，但我真的想告诉你......。说真的，这将为你省去很多问题，而且你的系统的结果会更好。好吧，你能做什么，骄傲是一件大事 :-)
所以请告诉我们。让我们来听听。
好吧，我告诉你，但这只是一个秘密.......
在你实现任何过程的自动化之前，你必须找出该领域是什么，以及如何与之合作。你带着编程和其他各种科学知识的包袱来到市场。但我想没有人对研究市场感兴趣，这就是你的大错。因此，请听这里。我不会拐弯抹角，描述二维码，等等。我将直奔主题。
你是否注意到，昨天TS还在工作，今天就不愿意工作了，或者工作时出错，这种情况并不少见。这都是关于交易日的背景，而这个背景是由三个价值组成的。
交易所的交易结果是当天的交易量，当天的未平仓合约和这一天的开盘和收盘的差额。而这一背景，加上新闻背景，期望......。形成一种倾向性。好的，所以又是水，简而言之。
每天我们都知道前一天的交易量、未平仓合约以及未平仓合约与平仓合约之间的差异。我们只对三个变量感兴趣，但我们对实际数值不感兴趣，而是对它们的变化感兴趣，所以我们应该根据这些变化来训练我们的TS。
简而言之。今天：成交量减少，OM增加，Dclose增加。我们把训练网络的数据保存在情况相同的日子里，并训练网络在这些日子里工作。这就是全部。
三个变量--9种可能的市场状态。为每个州培训你的9名TS，你将会很高兴!!!!!!!!!!!。
是否有统计数字用于确定图中蓝色标示的事件发生的概率？
"预期 "是如何确定的？
这只是交易日的背景，即建议。我有一个指标，建立这些差异，以便能够为必要的一天保存历史。否则，它们只是建议。此外，图片中只有4种情况，尽管事实上有9种情况。所以...
那么，你是如何发现这些 "建议 "的呢--你有没有收集任何统计数据？
例如，你是否分析了824个交易时段，其中价格在上升，成交量在上升，OI在上升，根据对后续价格动态的分析，你确定在89%的情况下，价格 "继续上升 "了至少x%？
不，这些建议是根本性的。你只需要理解OM和Volume的含义。在网上查一查，你会一下子明白一切。阅读，它已经在许多网站上解释了为什么它是如此...
所以没有统计数字，"模式 "只是事后诸葛亮的做法？
特别是对于像你这样的懒人，德米特里
http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/