交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 164

嗯，没有，但我真的想告诉你......。说真的，这将使很多问题马上得到解决，而且你的系统的结果也会更好。你能做什么，骄傲是一件伟大的事情 :-)
 
Mihail Marchukajtes:
所以请告诉我们。让我们来听听。
 
阿列克谢-伯纳科夫
好吧，我告诉你，但这只是一个秘密.......

在你实现任何过程的自动化之前，你必须找出该领域是什么，以及如何与之合作。你带着编程和其他各种科学知识的包袱来到市场。但我想没有人对研究市场感兴趣，这就是你的大错。因此，请听这里。我不会拐弯抹角，描述二维码，等等。我将直奔主题。

你是否注意到，昨天TS还在工作，今天就不愿意工作了，或者工作时出错，这种情况并不少见。这都是关于交易日的背景，而这个背景是由三个价值组成的。

交易所的交易结果是当天的交易量，当天的未平仓合约和这一天的开盘和收盘的差额。而这一背景，加上新闻背景，期望......。形成一种倾向性。好的，所以又是水，简而言之。

每天我们都知道前一天的交易量、未平仓合约以及未平仓合约与平仓合约之间的差异。我们只对三个变量感兴趣，但我们对实际数值不感兴趣，而是对它们的变化感兴趣，所以我们应该根据这些变化来训练我们的TS。

简而言之。今天：成交量减少，OM增加，Dclose增加。我们把训练网络的数据保存在情况相同的日子里，并训练网络在这些日子里工作。这就是全部。

三个变量--9种可能的市场状态。为每个州培训你的9名TS，你将会很高兴!!!!!!!!!!!。

 
Mihail Marchukajtes:


是否有统计数字用于确定图中蓝色标示的事件发生的概率？

"预期 "是如何确定的？

 
迪米特里

这只是交易日的背景，即建议。我有一个建立这些差异的指标，能够为我想要的那一天保存历史。否则，它们只是建议。此外，图片中只有4种情况，尽管事实上有9种情况。所以...
 
同样，期望值告诉我们要在建议的方向上寻找一个进入点，所以它的帮助相当大...
 
Mihail Marchukajtes:
那么，你是如何发现这些 "建议 "的呢--你有没有收集任何统计数据？

例如，你是否分析了824个交易时段，其中价格在上升，成交量在上升，OI在上升，根据对后续价格动态的分析，你确定在89%的情况下，价格 "继续上升 "了至少x%？

 
迪米特里

没有这些建议是根本的。你只需要理解OI和Volume的含义。在互联网上查一查，你会立即明白一切。阅读，在许多网站上已经解释了很长时间，为什么它是如此...
 
Mihail Marchukajtes:
所以没有统计数字，"模式 "只是事后诸葛亮的做法？

 
迪米特里

特别是对于像你这样的懒人，德米特里

http://tempofox.com/interpretaciya-otkrytogo-interesa-i-pokazatelej-obema/

