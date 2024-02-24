交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1369 1...136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376...3399 新评论 [删除] 2019.02.24 14:30 #13681 Mihail Marchukajtes:所以没有什么可说的，因为没有人会想要它。有兴趣吗？是的，但不太可能有人把它付诸实践，他们会说blabbermouth HaHa。而你是这里唯一剩下的人，马克西姆，用你一心一意的万事通吓跑了所有人。这是机器学习领域的基本特征之一。他们中只有三个人。我想在我的视频中谈论的三个假设，有一天肯定会出现。在那里我告诉你为什么你给出的建议很有趣，但没有人会使用它。他们很少会听。研究者没有搞清楚，这就是MO的问题。 所以...我的建议被用得很好，然后他们忘记了这是我的建议，开始认为是他们编造的......这很正常，大脑就是这样工作的。 他们听了，因为我读过书，提供不带偏见的信息，有主要来源的链接，而不是荒唐的废话。 最近我只用英语学习，因为这里几乎没有人讲英语，所以我不再抛出各种来源的超级有趣的信息。 Грааль 2019.02.24 15:23 #13682 Mihail Marchukajtes: 而你是这里唯一剩下的人，马克西姆，用你那独当一面的万事通吓跑了所有人。有些人已经来世了（雷舍托夫，阿廖沙），Dr-Tr的比特币都被榨干了，恨透了市场，科尔敦因为和马拍照被禁赛，马克西姆只剩下一个人，他努力了，但到目前为止成果不大，但谁有神奇？几乎所有的人都是注定要失败的，我们都把目光投向了不可能的事情，并且苦苦后悔。 但这是圣杯。 Alexander_K 2019.02.24 17:07 #13683 圣杯。几乎所有的人都注定要失败，我们都把目光放在不可能的事情上，我们会痛苦地后悔。我相信，我们中的大多数人注定要在垃圾场中占有一席之地。强者会从弱者手中夺取被啃咬的骨头。聪明的人将从强壮的人手中赢得那块牌的骨头。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.25 05:09 #13684 圣杯。有些人已经去世了（雷舍托夫、阿廖沙），Dr-Tr已经抛掉了他所有的比特币，并且讨厌这个市场，科尔敦因为与马匹合影被禁止，马克西姆是唯一剩下的一个正在努力的人，但到目前为止，效果不大，而谁有奇妙的效果？几乎所有的人都是注定要失败的，我们都把目光投向了不可能的事情，并且苦苦后悔。 现在，这就是圣杯。 这是一个显示器亮度测试--在我的工作电脑上，屏幕是黑色的，我以为这是一个笑话，但后来在我的上网本上，我看到了这个图片... Aleksey Vyazmikin 2019.02.25 05:12 #13685 Mihail Marchukajtes:但是，我们很想知道模型是如何选择的？用什么标准来决定一个模型比另一个好？我有一个无条件的方法，它是相当有趣的。至少它能筛选出不好的人。但在好的人中，我既没有找到一个，也没有找到另一个。如果你用手做，第一步是财务比率。 第二阶段，分类在时间上的稳定性和模型的度量。 第三阶段是模型的结构。 第四阶段--改进所选模型的结构/提取潜在的有用信息。 第五阶段--形成一个新的模式。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.25 05:13 #13686 尤里-阿索连科。 派对不可能整夜进行，正好在午夜时分，马车变成了一个南瓜。(悲伤。计算或解释结果时出现错误？ sibirqk 2019.02.25 06:10 #13687 尤里-阿索连科。 派对不可能整夜进行，在午夜时分，马车正好变成了一个南瓜。( 对欧元/美元未来6个点的收盘M1 mv(11)值进行天真预测的结果。NS你已经诚实地学会了天真的预测，可惜这对交易来说是不够的。 Yuriy Asaulenko 2019.02.25 09:15 #13688 sibirqk: 对欧元/美元muv(11)值进行天真预测的结果接近M1领先6点。NS你已经诚实地学会了如何进行天真的预测，可惜这对交易来说是不够的。 我以前也看了类似的图表。我不指望NS能创造奇迹。我只是想要设计 自动化。 Aleksei Kuznetsov 2019.02.25 09:26 #13689 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 最近我只用英语学习，因为这里几乎没有人说英语，所以我停止了从不同来源抛出超级有趣的信息。我在chrome中使用全页翻译器，它或多或少可以理解）。 所以扔掉链接。某人或其他将是有用的。 [删除] 2019.02.25 09:30 #13690 除了尤里，还有人使用python吗？ 与mt5的连接是否超级简单和容易？ 没有任何dlls和其他废话。 我正在考虑写一篇文章 1...136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
所以没有什么可说的，因为没有人会想要它。有兴趣吗？是的，但不太可能有人把它付诸实践，他们会说blabbermouth HaHa。而你是这里唯一剩下的人，马克西姆，用你一心一意的万事通吓跑了所有人。这是机器学习领域的基本特征之一。他们中只有三个人。我想在我的视频中谈论的三个假设，有一天肯定会出现。在那里我告诉你为什么你给出的建议很有趣，但没有人会使用它。他们很少会听。研究者没有搞清楚，这就是MO的问题。
所以...
我的建议被用得很好，然后他们忘记了这是我的建议，开始认为是他们编造的......这很正常，大脑就是这样工作的。
他们听了，因为我读过书，提供不带偏见的信息，有主要来源的链接，而不是荒唐的废话。最近我只用英语学习，因为这里几乎没有人讲英语，所以我不再抛出各种来源的超级有趣的信息。
而你是这里唯一剩下的人，马克西姆，用你那独当一面的万事通吓跑了所有人。
有些人已经来世了（雷舍托夫，阿廖沙），Dr-Tr的比特币都被榨干了，恨透了市场，科尔敦因为和马拍照被禁赛，马克西姆只剩下一个人，他努力了，但到目前为止成果不大，但谁有神奇？几乎所有的人都是注定要失败的，我们都把目光投向了不可能的事情，并且苦苦后悔。
我相信，我们中的大多数人注定要在垃圾场中占有一席之地。强者会从弱者手中夺取被啃咬的骨头。聪明的人将从强壮的人手中赢得那块牌的骨头。
这是一个显示器亮度测试--在我的工作电脑上，屏幕是黑色的，我以为这是一个笑话，但后来在我的上网本上，我看到了这个图片...
但是，我们很想知道模型是如何选择的？用什么标准来决定一个模型比另一个好？我有一个无条件的方法，它是相当有趣的。至少它能筛选出不好的人。但在好的人中，我既没有找到一个，也没有找到另一个。
如果你用手做，第一步是财务比率。
第二阶段，分类在时间上的稳定性和模型的度量。
第三阶段是模型的结构。
第四阶段--改进所选模型的结构/提取潜在的有用信息。
第五阶段--形成一个新的模式。
悲伤。计算或解释结果时出现错误？
对欧元/美元未来6个点的收盘M1 mv(11)值进行天真预测的结果。NS你已经诚实地学会了天真的预测，可惜这对交易来说是不够的。
我在chrome中使用全页翻译器，它或多或少可以理解）。
所以扔掉链接。某人或其他将是有用的。
除了尤里，还有人使用python吗？ 与mt5的连接是否超级简单和容易？ 没有任何dlls和其他废话。
我正在考虑写一篇文章