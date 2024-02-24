交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1369

Mihail Marchukajtes:

所以没有什么可说的，因为没有人会想要它。有兴趣吗？是的，但不太可能有人把它付诸实践，他们会说blabbermouth HaHa。而你是这里唯一剩下的人，马克西姆，用你一心一意的万事通吓跑了所有人。这是机器学习领域的基本特征之一。他们中只有三个人。我想在我的视频中谈论的三个假设，有一天肯定会出现。在那里我告诉你为什么你给出的建议很有趣，但没有人会使用它。他们很少会听。研究者没有搞清楚，这就是MO的问题。


所以...

我的建议被用得很好，然后他们忘记了这是我的建议，开始认为是他们编造的......这很正常，大脑就是这样工作的。

他们听了，因为我读过书，提供不带偏见的信息，有主要来源的链接，而不是荒唐的废话。

最近我只用英语学习，因为这里几乎没有人讲英语，所以我不再抛出各种来源的超级有趣的信息。
 
Mihail Marchukajtes:

而你是这里唯一剩下的人，马克西姆，用你那独当一面的万事通吓跑了所有人。

有些人已经来世了（雷舍托夫，阿廖沙），Dr-Tr的比特币都被榨干了，恨透了市场，科尔敦因为和马拍照被禁赛，马克西姆只剩下一个人，他努力了，但到目前为止成果不大，但谁有神奇？几乎所有的人都是注定要失败的，我们都把目光投向了不可能的事情，并且苦苦后悔。

但这是圣杯


 
圣杯

几乎所有的人都注定要失败，我们都把目光放在不可能的事情上，我们会痛苦地后悔。

我相信，我们中的大多数人注定要在垃圾场中占有一席之地。强者会从弱者手中夺取被啃咬的骨头。聪明的人将从强壮的人手中赢得那块牌的骨头。

 
圣杯

有些人已经去世了（雷舍托夫、阿廖沙），Dr-Tr已经抛掉了他所有的比特币，并且讨厌这个市场，科尔敦因为与马匹合影被禁止，马克西姆是唯一剩下的一个正在努力的人，但到目前为止，效果不大，而谁有奇妙的效果？几乎所有的人都是注定要失败的，我们都把目光投向了不可能的事情，并且苦苦后悔。

现在，这就是圣杯。


这是一个显示器亮度测试--在我的工作电脑上，屏幕是黑色的，我以为这是一个笑话，但后来在我的上网本上，我看到了这个图片...

 
Mihail Marchukajtes:

但是，我们很想知道模型是如何选择的？用什么标准来决定一个模型比另一个好？我有一个无条件的方法，它是相当有趣的。至少它能筛选出不好的人。但在好的人中，我既没有找到一个，也没有找到另一个。

如果你用手做，第一步是财务比率。

第二阶段，分类在时间上的稳定性和模型的度量。

第三阶段是模型的结构。

第四阶段--改进所选模型的结构/提取潜在的有用信息。

第五阶段--形成一个新的模式。

 
尤里-阿索连科
派对不可能整夜进行，正好在午夜时分，马车变成了一个南瓜。(

悲伤。计算或解释结果时出现错误？

 
尤里-阿索连科
派对不可能整夜进行，在午夜时分，马车正好变成了一个南瓜。(

对欧元/美元未来6个点的收盘M1 mv(11)值进行天真预测的结果。NS你已经诚实地学会了天真的预测，可惜这对交易来说是不够的。

 
sibirqk:

对欧元/美元muv(11)值进行天真预测的结果接近M1领先6点。NS你已经诚实地学会了如何进行天真的预测，可惜这对交易来说是不够的。

我以前也看了类似的图表。我不指望NS能创造奇迹。我只是想要设计 自动化。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
最近我只用英语学习，因为这里几乎没有人说英语，所以我停止了从不同来源抛出超级有趣的信息。

我在chrome中使用全页翻译器，它或多或少可以理解）。
所以扔掉链接。某人或其他将是有用的。

除了尤里，还有人使用python吗？ 与mt5的连接是否超级简单和容易？ 没有任何dlls和其他废话。

我正在考虑写一篇文章

