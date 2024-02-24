交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1295 1...128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302...3399 新评论 Ivan Negreshniy 2019.02.06 08:31 #12941 elibrarius。 我从常见问题中了解到，他们是在经纪公司/多家经纪公司上交易。尽管如果有几个经纪公司，那么应该有6*经纪公司的数量。我必须长大，成为高盛和摩根的交易员。虽然现在是时候了，有了这么多钱。而一家经纪公司不会消化这样的客户......这是该骗局的另一个优点。 但如果他们真的能够用43%的年薪赚到100%--这对那些学习MO的人来说更像是一个例子。那些说10%误差的人--请出示你的投资基金))) 我想知道......战略有多大变化。2017年时，在euR上每月有25次交易（25次交易中只有4次亏损），现在是3500次，但金额较小。显然，NS已经从长期培训改为短期培训。 顺便说一句，还有一件奇怪的事。如果我们有不同的策略，那就不是在6个账户上交易，而是在数百个有不同货币和不同模型/策略的账户上交易，这就更合理了。如果在2017年有一个可行的长期战略，为什么要把它扔掉？我们应该使用它，包括用于分散风险。如果我在测试器中检查，它看起来是这样的（100%在SELL:）。 Грааль 2019.02.06 13:23 #12942 elibrarius。 我从常见问题中了解到，他们是在经纪公司/多家经纪公司上交易。尽管如果有几个经纪公司，那么应该有6*经纪公司的数量。我必须长大，成为高盛和摩根的交易员。虽然现在是时候了，有了这么多钱。而一家经纪公司不会消化这样的客户......这是该骗局的另一个优点。 但如果他们真的能够用43%的年薪赚到100%--这对那些学习MO的人来说更像是一个例子。那些说10%误差的人--请出示你的投资基金))) 我想知道......战略有多大变化。2017年时，在euR上每月有25次交易（25次交易中只有4次亏损），现在是3500次，但金额较小。显然，NS已经从长期培训改为短期培训。 顺便说一句，另一个怪事。如果我们有不同的策略，在6个账户上进行交易是不符合逻辑的，而是在数百个账户上用不同的货币和不同的模型/策略进行交易。如果在2017年有一个可行的长期战略，为什么要把它扔掉？我们应该使用它，包括用于分散风险。好吧，很明显这是一个骗局，甚至在网站的风格上也可以看出，有一种强迫性的 "让我们给你打电话，告诉你一切"，视频广告是妄想，teraflops和50层的NS))))))))。令人惊讶的是，到目前为止，风格和方法没有改变，当然他们知道更好，但IMHO这种廉价的营销在这种情况下，在一些是否运作良好。 Aleksei Kuznetsov 2019.02.06 14:07 #12943 圣杯。很明显，这是一个骗局，甚至在网站的风格上也很清楚，有一个像 "让我们给你打电话，告诉你一切！"的痴迷，和视频广告的妄想，特拉夫勒附加和50层的NS))))))))。我感到惊讶的是，到目前为止，风格和方法没有改变，当然他们知道更好，但IMHO这样的廉价营销在这种情况下，在一些是否效果好。 如果你有一个有效的、可盈利的MO战略，你会如何（向大家提问）宣传你的公司？嗯，除了高盛和摩根的打印件（他们可能不允许低于100万美元的资金放在他们的门口）。你如何向大众传达你可以帮助他们在投资上赚钱的信息？正是他们所使用的。网站，在网站上做广告，并在网站表格上注明 "给我们你的电话号码") PS：而电子邮件中的问题仍然没有得到回答 [删除] 2019.02.06 14:27 #12944 elibrarius。如何向大众传递你能帮助他们的信息))))) Грааль 2019.02.06 17:39 #12945 elibrarius。 如果你有一个有效的、可盈利的MO战略，你会如何（向大家提问）宣传你的公司？嗯，除了高盛和摩根的印刷品（他们可能不会让你在门口拿不到100万美元）。你如何向大众传达你可以帮助他们在投资上赚钱的信息？正是他们所使用的。网站，在网站上做广告，并在网站表格上注明 "给我们你的电话号码") PS：而电子邮件中的问题仍然没有得到回答广告甚至有必要吗？广告与营销是一件很棘手的事情，我不太了解具体怎么做，但我可以清楚地看到，当它没有以风水的方式来做。例如，让我们看看地球上最酷的量化基金之一的网站上有什么https://www.renfund.com 稳定盈利的算法交易IMHO不需要额外的广告，人/人已经奉献了很多年，甚至几十年，以获得相应的技能，并且已经应该是众所周知的（在小圈子里），很容易找到投资者的初始实验，为几百公斤，也许是几百万，随后成为对冲基金的合作伙伴，投资者通常也是通过 "口碑"，当基金正常运作。但是，对于蝇头小利计划、金字塔和HYIP来说，需要积极的营销，事实上，这是最重要的事情。 你认为在交易生涯的初期，吉姆-西蒙斯在其广告中强调神经网络层的数量与千倍数，并通过电话销售吸引投资者吗？ Renaissance www.renfund.com The Renaissance Technologies Investor website is by invitation only. If you have received an invitation, you must first create a login by following the link provided in the... Aleksei Kuznetsov 2019.02.06 18:25 #12946 圣杯。广告甚至有必要吗？广告与营销是一件很棘手的事情，我不太了解具体怎么做，但我可以清楚地看到，当它没有以风水的方式来做。例如，让我们看看地球上最酷的量化基金之一的网站上有什么https://www.renfund.com 稳定盈利的算法交易IMHO不需要额外的广告，人/人已经奉献了很多年，甚至几十年，以获得相应的技能，并且已经应该是众所周知的（在小圈子里），很容易找到投资者的初始实验，为几百公斤，也许是几百万，随后成为对冲基金的合作伙伴，投资者通常也是通过 "口碑"，当基金正常运作。但是，对于蝇头小利计划、金字塔和HYIP来说，需要积极的营销，事实上，这是最重要的事情。 你认为吉姆-西蒙斯在他的算法交易生涯开始时，在他的广告中强调了神经网络的层数与千倍数，并通过电话销售吸引投资者？创业公司肯定需要宣传，否则他们怎么会被人知道？ 有了像文艺复兴这样的网站，创业公司就只剩下投资了。 顺便说一下，"文艺复兴 "这个名字纯属营销性质）。不给任何与MO有关的联想，而只是与面团和美丽的生活有关（文艺复兴毕竟是由君士坦丁堡和拜占庭的残余物被洗劫而推动的。他们拿走了从黄金和珠宝，到艺术和文化物品以及 "大脑 "的一切。在威尼斯，总督的宫殿是由不同颜色的柱子和一种材料建造的，都是从君士坦丁堡拿出来的，可能是锯开了各种宫殿和寺庙）。 Дмитрий 2019.02.06 21:19 #12947 elibrarius。初创企业需要宣传，否则他们怎么会被人知道？ 有了像文艺复兴这样的网站，初创企业就只剩下投资了。 顺便说一下，"文艺复兴 "这个名字纯粹是营销）。不给任何与MO有关的联想，而只是与面团和美丽的生活有关（文艺复兴毕竟是由君士坦丁堡和拜占庭的残余物被洗劫而推动的。他们拿走了从黄金和珠宝，到艺术和文化物品以及 "大脑 "等一切东西。在威尼斯，总督府是由不同颜色和材料的柱子建成的--所有东西都是从君士坦丁堡运来的，显然不同的宫殿和寺庙都被锯开了）。文艺复兴初期，拜占庭已经不存在了，君士坦丁堡是奥斯曼帝国的首都，十字军东 征在这之前200年就已经结束。 不要拿这个开玩笑... Alexander_K 2019.02.06 21:30 #12948 圣杯。你认为吉姆-西蒙斯 在他的算法交易生涯开始时，在他的广告中强调了千普勒神经网络层的数量，并通过电话销售吸引投资者吗？那是吻乐队的贝斯手--他还在市场上吗？ Грааль 2019.02.06 21:56 #12949 Alexander_K:那是吻乐队的贝斯手--他还在市场上吗？他过去是这样，现在可能不是这样，他花钱的时候，会从中得到一种刺激。 elibrarius。创业公司肯定需要广告，否则他们怎么会发现它们呢？ 有了像Renaissance这样的网站，初创企业就只剩下投资了。 顺便说一下，"文艺复兴 "这个名字纯粹是营销）。不给任何与MO有关的联想，而只是与面团和美丽的生活有关（文艺复兴毕竟是由君士坦丁堡和拜占庭的残余物被洗劫而推动的。他们拿走了从黄金和珠宝到艺术和文化物品以及 "大脑 "等一切东西。在威尼斯，总督府是由不同颜色和材料的柱子建成的，所有的东西都是从君士坦丁堡拿出来的，可能是锯了不同的宫殿和寺庙）。事情是这样的，人们迷上了时髦的网站和广告，与钱包的深度成反比，没有必要把 "创业 "和对冲基金混为一谈，我坚持自己的观点，一个靠自己取得成绩的altgoytor，是不会饿死的，在紧张的圈子里找投资不是问题。至于另一方，如果有人提前要求 "资本"，没有交易基础设施或交易系统，而是像 "为培训我的工资而付钱"，当然他们被送进了地狱，他们需要用漂亮的网站和视频做广告。但这是个大世界，也许我太绝对了。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.06 21:56 #12950 迪米特里。文艺复兴初期，拜占庭已经不存在了，君士坦丁堡是奥斯曼帝国的首都，十字军东 征在这之前200年就已经结束。 不要开玩笑...我就知道，维基百科和那些来自外国人的 "文化 "启蒙肥皂剧都是在公然撒谎!其实根本不是这样的...... 1...128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我从常见问题中了解到，他们是在经纪公司/多家经纪公司上交易。尽管如果有几个经纪公司，那么应该有6*经纪公司的数量。我必须长大，成为高盛和摩根的交易员。虽然现在是时候了，有了这么多钱。而一家经纪公司不会消化这样的客户......这是该骗局的另一个优点。
但如果他们真的能够用43%的年薪赚到100%--这对那些学习MO的人来说更像是一个例子。那些说10%误差的人--请出示你的投资基金)))
我想知道......战略有多大变化。2017年时，在euR上每月有25次交易（25次交易中只有4次亏损），现在是3500次，但金额较小。显然，NS已经从长期培训改为短期培训。
顺便说一句，还有一件奇怪的事。如果我们有不同的策略，那就不是在6个账户上交易，而是在数百个有不同货币和不同模型/策略的账户上交易，这就更合理了。如果在2017年有一个可行的长期战略，为什么要把它扔掉？我们应该使用它，包括用于分散风险。
如果我在测试器中检查，它看起来是这样的（100%在SELL:）。
我从常见问题中了解到，他们是在经纪公司/多家经纪公司上交易。尽管如果有几个经纪公司，那么应该有6*经纪公司的数量。我必须长大，成为高盛和摩根的交易员。虽然现在是时候了，有了这么多钱。而一家经纪公司不会消化这样的客户......这是该骗局的另一个优点。
但如果他们真的能够用43%的年薪赚到100%--这对那些学习MO的人来说更像是一个例子。那些说10%误差的人--请出示你的投资基金)))
我想知道......战略有多大变化。2017年时，在euR上每月有25次交易（25次交易中只有4次亏损），现在是3500次，但金额较小。显然，NS已经从长期培训改为短期培训。
顺便说一句，另一个怪事。如果我们有不同的策略，在6个账户上进行交易是不符合逻辑的，而是在数百个账户上用不同的货币和不同的模型/策略进行交易。如果在2017年有一个可行的长期战略，为什么要把它扔掉？我们应该使用它，包括用于分散风险。
好吧，很明显这是一个骗局，甚至在网站的风格上也可以看出，有一种强迫性的 "让我们给你打电话，告诉你一切"，视频广告是妄想，teraflops和50层的NS))))))))。令人惊讶的是，到目前为止，风格和方法没有改变，当然他们知道更好，但IMHO这种廉价的营销在这种情况下，在一些是否运作良好。
很明显，这是一个骗局，甚至在网站的风格上也很清楚，有一个像 "让我们给你打电话，告诉你一切！"的痴迷，和视频广告的妄想，特拉夫勒附加和50层的NS))))))))。我感到惊讶的是，到目前为止，风格和方法没有改变，当然他们知道更好，但IMHO这样的廉价营销在这种情况下，在一些是否效果好。
你如何向大众传达你可以帮助他们在投资上赚钱的信息？正是他们所使用的。网站，在网站上做广告，并在网站表格上注明 "给我们你的电话号码")PS：而电子邮件中的问题仍然没有得到回答
如何向大众传递你能帮助他们的信息
)))))
如果你有一个有效的、可盈利的MO战略，你会如何（向大家提问）宣传你的公司？嗯，除了高盛和摩根的印刷品（他们可能不会让你在门口拿不到100万美元）。
你如何向大众传达你可以帮助他们在投资上赚钱的信息？正是他们所使用的。网站，在网站上做广告，并在网站表格上注明 "给我们你的电话号码")PS：而电子邮件中的问题仍然没有得到回答
广告甚至有必要吗？广告与营销是一件很棘手的事情，我不太了解具体怎么做，但我可以清楚地看到，当它没有以风水的方式来做。例如，让我们看看地球上最酷的量化基金之一的网站上有什么https://www.renfund.com
稳定盈利的算法交易IMHO不需要额外的广告，人/人已经奉献了很多年，甚至几十年，以获得相应的技能，并且已经应该是众所周知的（在小圈子里），很容易找到投资者的初始实验，为几百公斤，也许是几百万，随后成为对冲基金的合作伙伴，投资者通常也是通过 "口碑"，当基金正常运作。但是，对于蝇头小利计划、金字塔和HYIP来说，需要积极的营销，事实上，这是最重要的事情。
你认为在交易生涯的初期，吉姆-西蒙斯在其广告中强调神经网络层的数量与千倍数，并通过电话销售吸引投资者吗？
广告甚至有必要吗？广告与营销是一件很棘手的事情，我不太了解具体怎么做，但我可以清楚地看到，当它没有以风水的方式来做。例如，让我们看看地球上最酷的量化基金之一的网站上有什么https://www.renfund.com
稳定盈利的算法交易IMHO不需要额外的广告，人/人已经奉献了很多年，甚至几十年，以获得相应的技能，并且已经应该是众所周知的（在小圈子里），很容易找到投资者的初始实验，为几百公斤，也许是几百万，随后成为对冲基金的合作伙伴，投资者通常也是通过 "口碑"，当基金正常运作。但是，对于蝇头小利计划、金字塔和HYIP来说，需要积极的营销，事实上，这是最重要的事情。
你认为吉姆-西蒙斯在他的算法交易生涯开始时，在他的广告中强调了神经网络的层数与千倍数，并通过电话销售吸引投资者？
创业公司肯定需要宣传，否则他们怎么会被人知道？
有了像文艺复兴这样的网站，创业公司就只剩下投资了。
顺便说一下，"文艺复兴 "这个名字纯属营销性质）。不给任何与MO有关的联想，而只是与面团和美丽的生活有关（文艺复兴毕竟是由君士坦丁堡和拜占庭的残余物被洗劫而推动的。他们拿走了从黄金和珠宝，到艺术和文化物品以及 "大脑 "的一切。在威尼斯，总督的宫殿是由不同颜色的柱子和一种材料建造的，都是从君士坦丁堡拿出来的，可能是锯开了各种宫殿和寺庙）。
初创企业需要宣传，否则他们怎么会被人知道？
有了像文艺复兴这样的网站，初创企业就只剩下投资了。
顺便说一下，"文艺复兴 "这个名字纯粹是营销）。不给任何与MO有关的联想，而只是与面团和美丽的生活有关（文艺复兴毕竟是由君士坦丁堡和拜占庭的残余物被洗劫而推动的。他们拿走了从黄金和珠宝，到艺术和文化物品以及 "大脑 "等一切东西。在威尼斯，总督府是由不同颜色和材料的柱子建成的--所有东西都是从君士坦丁堡运来的，显然不同的宫殿和寺庙都被锯开了）。
文艺复兴初期，拜占庭已经不存在了，君士坦丁堡是奥斯曼帝国的首都，十字军东 征在这之前200年就已经结束。
不要拿这个开玩笑...
你认为吉姆-西蒙斯 在他的算法交易生涯开始时，在他的广告中强调了千普勒神经网络层的数量，并通过电话销售吸引投资者吗？
那是吻乐队的贝斯手--他还在市场上吗？
那是吻乐队的贝斯手--他还在市场上吗？
他过去是这样，现在可能不是这样，他花钱的时候，会从中得到一种刺激。
创业公司肯定需要广告，否则他们怎么会发现它们呢？
有了像Renaissance这样的网站，初创企业就只剩下投资了。
顺便说一下，"文艺复兴 "这个名字纯粹是营销）。不给任何与MO有关的联想，而只是与面团和美丽的生活有关（文艺复兴毕竟是由君士坦丁堡和拜占庭的残余物被洗劫而推动的。他们拿走了从黄金和珠宝到艺术和文化物品以及 "大脑 "等一切东西。在威尼斯，总督府是由不同颜色和材料的柱子建成的，所有的东西都是从君士坦丁堡拿出来的，可能是锯了不同的宫殿和寺庙）。
事情是这样的，人们迷上了时髦的网站和广告，与钱包的深度成反比，没有必要把 "创业 "和对冲基金混为一谈，我坚持自己的观点，一个靠自己取得成绩的altgoytor，是不会饿死的，在紧张的圈子里找投资不是问题。至于另一方，如果有人提前要求 "资本"，没有交易基础设施或交易系统，而是像 "为培训我的工资而付钱"，当然他们被送进了地狱，他们需要用漂亮的网站和视频做广告。但这是个大世界，也许我太绝对了。
文艺复兴初期，拜占庭已经不存在了，君士坦丁堡是奥斯曼帝国的首都，十字军东 征在这之前200年就已经结束。
不要开玩笑...
我就知道，维基百科和那些来自外国人的 "文化 "启蒙肥皂剧都是在公然撒谎!其实根本不是这样的......