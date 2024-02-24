交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1291

马克西姆-德米特里耶夫斯基

还有很酷的软件KNIME，可以提升各种数据分析和可视化的能力

免费且无需编程

你不可能研究所有的软件）。你可以用一种东西做--R、Python或其他东西。停在某处。而这就够了。除非你不得不这样做）。

植物学专家，各种树木和森林可能会建立一些，嗯，至少是对角线或斜线？在所有标本上，我只看到水平-垂直划分的组合。

尤里-阿索连科

他们不能......他从小就不喜欢椭圆跑道，他从小就在画角度。有二元分裂，而不是二元分裂。

提升似乎是可以的，但我不确定
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

他们似乎不能......他从小就不喜欢椭圆，他从小就在画角度。它们是二元分裂，而不是西格玛。

我不想要一个平行四边形，但至少是一个多边形。难道2x+3u-7z不可能>N吗？这只是一个斜面。我怎么能事先知道这样的部门是最好的。

 
尤里-阿索连科

我不想要一个正方形-平行四边形，但至少是一个多边形。难道2x+3u-7z不可能>N吗？这只是一架飞机。我怎么能确定这样的划分是正确的。

很明显，用现成的特征来喂养分类树会更好，但提取这些特征，也就是创建预测器，对神经网络来说是一项可行的任务。

顺便说一下，当任务是在从其他简单的样本上找到更复杂的特征时，也许有神经网络用于聚类？

尤里-阿索连科

它在已知的线性分离点上效果不好，否则他们说它没有区别。听说森林更多用于搜索未知的 "模式"，而NS则用于处理已知信号。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

顺便说一下，也许有用于聚类的神经网络，其任务是找到一个由样本中其他简单特征转化而来的更复杂的特征？

对NS来说，这是一个相当可实现的任务。问题是在数据准备方面，是否有什么可以搜索和转化的东西？否则，NS将发现一些并不真正存在的东西，因为任何数据总是有一些规律性的东西）。它将完美地学习并稳定地找到它们，但只是在这个BP上）。在其他的VR中，这只是不存在的，而NS会胡说八道。有些人将其与再培训混淆。

 
尤里-阿索连科

对国家安全局来说，这是一个相当可实现的任务。问题是关于数据准备，以及是否有任何东西需要寻找和转化。否则，NS会发现一些并不真正存在的东西，因为任何数据中都会有一些规律性的东西）。它将完美地学习并稳定地找到它们，但只是在这个BP上）。在其他的VR中，这只是不存在的，而NS会胡说八道。有些人把这与过度训练混淆起来。

相反，我说的是预测器的转化和泛化，例如，为了简化，我们有2个预测器，在它们之间进行任何不复杂的数学运算都会导致相同的答案，这是它们在一个群组中定义的共同特征，以及绝对原始的 - 零度的数字，但由于神经元和NS原则的公式，可以有一些这样的转化。

这样的集群，作为额外的特征，可以提高已经树木/森林/火灾的分类。
 
顺便说一下，自动建树的另一个问题是预测器组内逻辑关系的损失。这是当你有，比如说，10个预测器来测量，比如说，空间中的一个点，而且你知道，在增加其他预测器组的关系之前，是这些预测器的组合将揭示出组内的任何关系。
 
尤里-阿索连科

如果你知道这一点，而且它确实存在（让我们称它为：现象的发展周期，这又是一个定期重复发生的事件），那么你就可以轻松地使用它。

我只能在历史上看到这样的事情，当事情已经发生。关于实时性，我就不说了）。顺便说一下，我们通常是在一个信号完成后才识别它。在信号处理中，情况往往是这样的。

为什么只谈历史？

我们关注的是数量

最大数量的蜱虫总是在同一时间出现

我们可以很容易地预测和设定趋势或平坦策略的工作时间。

:

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

体积有助于预测从趋势到平坦的状态变化，但不是 "没有困难"，一般来说，预测 "趋势/平坦 "的状态并不比下一个增量的方向更准确，在单位时间内，大约有57%的准确率，什么是谈论一些不可思议的数字，显然是错误的结果。

