马克西姆-德米特里耶夫斯基

最让我高兴的是大量的 "预测器"。首先，它从哪里来的引文？这90%都是垃圾。

每个人都以不同的方式描述自己的幻觉，而当下拥有大量金钱的人的幻觉是有效的。这就是为什么真的，可能有许多预测者，我不认为这里有任何矛盾，这就像灌木丛由枝叶组成，但有人可能把它们修剪成不同的复杂数字，引起沉思者的不同反应。

阿列克谢-维亚兹米 金。

事实证明，如果你找到输入/输出的最佳组合，那么4个预测器就足够了。

简而言之，需要在效率和时间之间做出妥协

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

无论你从哪方面挖掘，你都会发现虚幻的 "模式 "无处不在，它们可以在任何现象中找到。

最让我高兴的是大量的 "预测器"。在引文中，它是从哪里来的？这90%都是垃圾。

没错，这就是垃圾。而每个指标单独来看，大约是50/50，而且，有一个非常狭窄的操作范围--在其读数真正有意义的那些地方。

但合起来看...它们已经限制了其他指标的适用范围，定义了N个维度空间的一些区域，在这些区域中，它们的联合读数是有意义的。我想这被称为一个时髦的词--协同作用）。

在我看来，它需要大约7-8个指标-预测者。唯一的问题是它们不应该测量相同的东西）。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这就是重点，最主要的是要让它发挥作用...

然而，事实证明。

1.由于记忆效应，大模型会过度训练

2.规则（叶子/二叉树）在历史上工作得越好，它在生产中的机会就越少。

否则，你会得到这样一个具有高精确度和高历史回报的图表

而对仅有1000年利润的考试样本（图上有）（和资金的缩减差不多），准确率下降到58%。

在 "概率 "为0.6的情况下进行了1/0分割激活的测试，在概率为0.5的情况下，非研究期的利润约为5000，但在测试期约为57，图表走势较多，准确性较低。

这是否意味着在培训期间的额外良好阅读是再培训的保证？

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

但在测试期间，在57%的范围内

这是否意味着对训练期的额外良好阅读是过度训练的保证？

测试中57%的准确率是非常好的，甚至是太好的，但是是的，纱线上的结果和测试中的结果之间的差异越大，过拟合的概率就越高。

 
圣杯

测试的准确度为57%，非常好，甚至太好，但是，是的，枞树上的结果和测试的结果差别越大，你就越有可能装得过满。

所以我假设未来是不确定的，没有人可以告诉我，你在训练之外的样本上会做得很好...这就是为什么我在寻找某种联系。

那么准确率呢（不是准确率，因为它没有考虑到错过的条目，那些本应是1的条目被归类为0），不是那么简单，因为利润不等于损失--可能是更高的利润，也可能是相反的。事实证明，是的，这个模式似乎是有效的，但它并没有带来利润。

阿列克谢-维亚兹米 金。

作为一项规则，是的。

迹象越多，过度训练就越多
圣杯

有些人认为随机也是好的，疯了吧））随机+7% nerendom是坏的，但它比随机好。

不，它不坏，它很恶心，它根本就不是一个模型。

每个人都要紧急学习机器学习的基础知识和Terver

特别是如果图表显示57%，那么你可以立即把它看成是过度训练，先验的，而不是进一步分析什么。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

有些人认为随机数也是好的，去吧））随机数+7%的随机数是不好的，但比随机数好一点。

不，这不是坏事......这是令人厌恶的，这根本就不是一个模型

每个人都要紧急学习机器学习的基础知识，并且要学习Terver。

现在你们的模型在训练之外的准确度是多少？而随着什么时期的到来，它是如何下降（变化）的？

我在训练之外有10个月的时间。

阿列克谢-维亚兹米 金。

现在你的模型在学习之外的准确性如何？而随着时间的推移，这个数字是如何下降（变化）的？

我有10个月的休训期。

每个测试和跟踪的误差为10%，约1万个例子，随着增加而平滑增加

在这个错误中，模型开始在新的数据上工作

验证时是不同的，我需要尝试并弄清选项。

不再透露算法，只是交流
