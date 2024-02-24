交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1292

新评论
 
圣杯

体积有助于预测从趋势到平坦的状态变化，但不是 "毫无困难"，一般来说，对 "趋势/平坦 "状态的预测并不比下一个增量的方向更准确，在单位时间内，大约有57%的准确率，所说的一些不可思议的数字，显然是错误的结果

这些数字是什么？

 

机器学习毕竟是一个奇怪和不可预测的行业。继续用CatBoost进行调试工作，我得到了一个这样的模型（训练+测试+考试）。

也许2014-2019年的交易不多（346笔），但一直是1299笔缩水，不到10%。当然，在2014年有一个强劲的上涨，可能不会再发生，但之后就很平稳了。

下面是一个仅仅关于考试样本的图表（有条件的，因为样本比这个测试要小）。

但我不只是展示图表，这里并不罕见，我想说的是，当我看了模型的内容后，我感到非常惊讶--38个预测因子中只有4个在那里被使用

TimeH- 以小时为单位的时间

DonProcVisota_M15 - 在M15处的Donchian通道的相对宽度

LastBarPeresekD_Down_M15 - 自上次越过唐氏通道以来的条数

BB_PeresekN_Total_M1 - 在过去的x个柱子中，价格越过iDelta水平的次数

当然，我的样本中有大量的预测因子，我对它们进行了分化，然后我对它们进行了筛选，这一切都符合我的理论，即用贪婪来划分样本并不总是有效的--它只是一种方法，并不能保证什么。

这就是我想收集和汇集的那种模型。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

机器学习毕竟是一个奇怪和不可预测的行业。继续用CatBoost进行调试工作，我得到了一个这样的模型（训练+测试+考试）。

也许2014-2019年的交易不多（346笔），但一直是1299笔缩水，不到10%。当然，在2014年有一个强劲的上涨，可能不会再发生，但之后就很平稳了。

下面是一个仅仅关于考试样本的图表（有条件的，因为样本比这个测试要小）。

但我不只是在展示图表，这里并不罕见，我想说的是，当我看了模型的内容后，我感到非常惊讶--38个预测因子中只有4个被用在了那里

TimeH- 以小时为单位的时间

DonProcVisota_M15 - 在M15处的Donchian通道的相对宽度

LastBarPeresekD_Down_M15 - 自上次越过唐氏通道以来的条数

BB_PeresekN_Total_M1 - 在过去的x个柱子中，价格越过iDelta水平的次数

当然，我的样本中有大量的预测因子，我对它们进行了分化，然后我对它们进行了筛选，这一切都符合我的理论，即用贪婪来划分样本并不总是有效的--它只是一种方法，并不能保证什么。

这就是我想收集和汇集的那种模型。

非常值得期待的是，大多数预测因子实际上是噪音或相互关联的。

人行道是什么？Yandex只谈到了洪流传播。
 
elibrarius
非常值得期待的是，大多数预测因子实际上是噪音或相互关联的。

侧向是什么？Yandex只谈到了洪流传播。

这个想法不是说它们是噪音，而是说一些预测因素与其他预测因素相重叠--形成的关系很重要，需要产生。

Sideways，这当然是我为自己发明的一个术语--我应用了带有特定数值的--随机种子 标志。的确，我不知道这个值有什么范围，但我看到它对学习有很大的影响，这种受控的随机化很适合我。

 
你好，伙计们。我想知道通过测试器中的策略测试结果 制作资金图表的指标。我找不到它...我记得它。如果谁有的话，就把它扔给我。谢谢!
 
阿列克谢-维亚兹米 金。

当然，"坐 "是我为自己发明的一个术语--我应用带有特定数值的--随机种子 标志。虽然我不知道这个值有什么范围，但我看到它对学习有很大的影响，这种受控的随机化很适合我。

修复随机性。通常情况下，它是用于在重新运行期间的结果的可重复性。
最好不要对结果影响太大。否则你会得到一个适合于特定随机性的东西。也就是说，出现了另一个特征（明显影响），必须进行优化。
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

什么样的数字？

我想我在上面看到有人说，趋势/浮动的预测率几乎达到90%，我想他是某人的孙子或学徒。

 
圣杯

我想我看到上面有人说，趋势/平局的预测率几乎达到90%，是某个人的孙子或徒弟说的。

是的，100%的人认为在平地之后会有一个趋势。有什么可预测的。
 
圣杯

我想我看到上面有人说，趋势/浮动的预测率几乎达到90%，我想他是某人的孙子或学徒。

Aah!

好吧，如果没有刻度，市场可能处于平缓状态，100%。

如果有很多虱子，它就不是一个平的。
 
elibrarius
修复随机性。这通常用于重新启动时结果的可重复性。
最好不要对结果影响太大。否则你会得到一个适合于特定随机性的东西。也就是说，出现了另一个特征（明显影响），必须进行优化。

是的，我需要它来重现以后的结果，并产生一般的结果。

只是不完全清楚它是如何工作的，我明白这个参数负责选择最佳选项时分裂结果的随机性，但我在任何地方都找不到细节。

而关于装修...我们必须假设所有的东西都是潜在的拟合，我们只能随着时间的推移检查连接的稳定性，监测这些连接的有效性，例如那个模型由4棵树组成，每棵树也有4个深度，也就是说，由于组合的数量少，这里的拟合非常有效，因此可能是某种规律性的，而不仅仅是抽样描述。

1...128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299...3399
新评论