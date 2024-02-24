交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1268 1...126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275...3399 新评论 Vizard_ 2019.01.23 17:09 #12671 亚历山大_K2。:)))让孙子凯沙和他的波切坎-阿利奥沙在这里思考并讲述整个故事，就像在最后的审判中。而我就把他们的戒律换成货币。很漂亮!互联网是一个大村庄，口口相传的速度很快，所以经常提到累积的 (累积提到累积是一个大村庄，一切都通过口碑快速传播。 这就是为什么经常提到累积导致印度人创造了火鸡，而我们的弥赛亚关于拯救灵魂的抱怨rl没有让这个主题的作者无动于衷) medium.com/@alexeybnk/improving-q-learning-agent-trading-stock-by-adding-recurrency and-reward-shaping-b9e0ee095c8b mytarmailS 2019.01.23 17:27 #12672 Vizard_。medium.com/@alexeybnk/improving-q-learning-agent-trading-stock-by-adding-recurrency and-reward-shaping-b9e0ee095c8b喜欢 Aleksey Vyazmikin 2019.01.23 17:28 #12673 Vizard_。阿列克谢-维亚兹米金 Alesha，不是网格和参数，而是按网格、随机或以此类推的超参数。但你必须考虑如何验证。 但你必须考虑如何验证（如果有必要的话），而不是随机的，用什么来验证，否则游戏就不值得这么麻烦......先生，请问参数和超参数在这个梯度中的区别是什么？图书馆的名字适合报告... 我有一个目标，在python和命令行中测试GPU的性能，模型规模较小--10-30棵catbust。 [删除] 2019.01.24 17:23 #12674 elibrarius: 是的。并在DFSplitR中复制它，以便回归支架也有同样的功能放不同的值qcnt=15。qmin=1。qmax=5。等，文件大小 没有变化，这个错误似乎也没有什么影响。 也许我不太了解，因为我没有时间去了解。 [删除] 2019.01.24 17:54 #12675 适当地在RL中加入噪声，可以在有OOS的跟踪上取得均匀的结果，当然，在跟踪部分也加入噪声。按照DQN那篇文章的例子，但我更早地实现了它 https://habr.com/ru/post/436628/ 当然，他在正弦波方面走得太远了，对于学习来说，这句话太简单了，但对于搜索逻辑中的错误来说，这就可以了。 有趣的是，如何 "亲手 "添加LSTM单元，我得动动脑筋。 Улучшение агента на основе Q-Learning, торгующего stocks, путем добавления рекуррентности и формирования наград habr.com Привет, Хабр! Предлагаю вашему вниманию ещё один перевод моей новой статьи с медиума. В прошлый раз (первая статья) (Habr) мы создали агента на технологии Q-Learning, который совершает сделки на имитированных и реальных биржевых временных рядах и пытались проверить, подходит ли эта область задач для обучения с подкреплением. В этот раз мы... Vasily Perepelkin 2019.01.24 18:13 #12676 现在RNN和LSTM很流行，有人在Metatrader上试过吗？它们应该是有用的，因为它们与序列一起工作，这正是价格时间序列所代表的，而传统的回归，即" 计量经济学的 主力"，只是与高斯点云的正常分布一起工作。 Aleksei Kuznetsov 2019.01.24 21:23 #12677 Maxim Dmitrievsky: 设置不同的值qcnt=15。qmin=1。qmax=5。等，文件大小没有变化，这个错误似乎没有什么影响。 也许我没有很好地理解它，因为我没有时间 你也可以不对文本文件进行序列化，而是通过 FileWriteStruct 。我认为文件会更紧凑，处理速度会更快。 在写数据之前， 如果你不需要双精度，你可以把它转换成 Float（我不这么认为）。 当需要时，我可能会自己做。 Vladimir Perervenko 2019.01.25 09:21 #12678 瓦西里-佩雷佩尔金。 我有一个很好的想法，就是使用RNN和LSTM，有人在Metatrader中试过吗？根据想法，它们必须是有用的，因为它们与序列一起工作，这正是价格时间序列。 普通回归，这是 "计量经济学的 工作马"，只与高斯点云的正常分布一起工作。使用R.mqh 库和keras/tensorflow 库，可以从R或Python中选择。没问题，而且有完整的功能和大量的例子，可以满足所有的口味。 祝好运 TensorFlow for R J.J. Allairetensorflow.rstudio.com Documentation for the TensorFlow for R interface Renat Akhtyamov 2019.01.25 09:44 #12679 弗拉基米尔-佩雷文科。使用R.mqh 库和keras/tensorflow 库想从R想他们的Python。没有问题，功能齐全。 祝好运 弗拉基米尔，如果你有监控，请在你的私人信息中给我发送链接。 Vladimir Perervenko 2019.01.25 09:50 #12680 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 弗拉基米尔，如果你有监控，请在你的个人信息中给我一个链接。我不监控自己的，我不知道别人的。上面引用的文章没有足够的信息可供复制，而且代码太复杂。我认为一切都可以用软件包的标准层来实现，而不需要使用R6。 祝好运 1...126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
medium.com/@alexeybnk/improving-q-learning-agent-trading-stock-by-adding-recurrency and-reward-shaping-b9e0ee095c8b
Alesha，不是网格和参数，而是按网格、随机或以此类推的超参数。但你必须考虑如何验证。
但你必须考虑如何验证（如果有必要的话），而不是随机的，用什么来验证，否则游戏就不值得这么麻烦......
先生，请问参数和超参数在这个梯度中的区别是什么？图书馆的名字适合报告...
我有一个目标，在python和命令行中测试GPU的性能，模型规模较小--10-30棵catbust。
是的。并在DFSplitR中复制它，以便回归支架也有同样的功能
适当地在RL中加入噪声，可以在有OOS的跟踪上取得均匀的结果，当然，在跟踪部分也加入噪声。按照DQN那篇文章的例子，但我更早地实现了它
https://habr.com/ru/post/436628/
当然，他在正弦波方面走得太远了，对于学习来说，这句话太简单了，但对于搜索逻辑中的错误来说，这就可以了。
有趣的是，如何 "亲手 "添加LSTM单元，我得动动脑筋。
在写数据之前， 如果你不需要双精度，你可以把它转换成 Float（我不这么认为）。
当需要时，我可能会自己做。
我有一个很好的想法，就是使用RNN和LSTM，有人在Metatrader中试过吗？根据想法，它们必须是有用的，因为它们与序列一起工作，这正是价格时间序列。 普通回归，这是 "计量经济学的 工作马"，只与高斯点云的正常分布一起工作。
使用R.mqh 库和keras/tensorflow 库，可以从R或Python中选择。没问题，而且有完整的功能和大量的例子，可以满足所有的口味。
使用R.mqh 库和keras/tensorflow 库想从R想他们的Python。没有问题，功能齐全。
弗拉基米尔，如果你有监控，请在你的个人信息中给我一个链接。
我不监控自己的，我不知道别人的。上面引用的文章没有足够的信息可供复制，而且代码太复杂。我认为一切都可以用软件包的标准层来实现，而不需要使用R6。
