亚历山大_K2

所以你认为你可以把任何你想要的东西放进NS，一切都结束了？叔叔，你是不是吃了太多的鸡血藤？

而最重要的是，每天24小时教我，我不知道什么。

这些先生在论坛上到处都是

 
顺便说一句，神经网络 离不开科尔莫戈罗夫)
теорема Колмогорова-Арнольда НЕЙРОННЫЕ СЕТИ | fkn+antitotal
теорема Колмогорова-Арнольда НЕЙРОННЫЕ СЕТИ | fkn+antitotal
  • fkn.ktu10.com
А.Н. Колмогоровым и В.В. Арнольдом в 1957 году была доказана теорема о представимости непрерывных функций нескольких переменных суперпозицией непрерывных функций одной переменной, которая в 1987 году была переложена Хехт–Нильсеном для нейронных сетей: Из теоремы Колмогорова–Арнольда–Хехт–Нильсена (КАХН) следует, что для любой функции многих...
 
亚历山大_K2

尤里-阿索连科

Novaja:
帕斯图霍夫的论文是一种帮助。

这项工作很好，但我认为它不适用于非平稳性的情况。

我还想看看维纳过程的H-波动率收敛的渐进性，但我在摘要中没有看到，也许在论文的全文中可以看到。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

又一个不识字的人）。

尤里-阿索连科

马克西姆-德米特里耶夫斯基

我完全同意。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

亚历山大_K2

我完全同意。

你是如何看书的？你会把它放在你的屁股下面吗？

相当受欢迎。一个问题要么有解决方案，要么没有。如果不这样做，你就无法解决这个问题。如果有，你将无法解决。国民议会在这里是无关紧要的。

 
亚历山大_K2

所以呢，你认为这有帮助吗？

我怀疑；)

在这里，一个完全内行的人。


