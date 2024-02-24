交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1172 1...116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179...3399 新评论 [删除] 2018.11.25 19:51 #11711 亚历山大_K2。所以你认为你可以把任何你想要的东西放进NS，一切都结束了？叔叔，你是不是吃了太多的鸡血藤？而最重要的是，每天24小时教我，我不知道什么。 这些先生在论坛上到处都是 Aleksey Nikolayev 2018.11.25 19:51 #11712 顺便说一句，神经网络也 离不开科尔莫戈罗夫) теорема Колмогорова-Арнольда НЕЙРОННЫЕ СЕТИ | fkn+antitotal fkn.ktu10.com А.Н. Колмогоровым и В.В. Арнольдом в 1957 году была доказана теорема о представимости непрерывных функций нескольких переменных суперпозицией непрерывных функций одной переменной, которая в 1987 году была переложена Хехт–Нильсеном для нейронных сетей: Из теоремы Колмогорова–Арнольда–Хехт–Нильсена (КАХН) следует, что для любой функции многих... Yuriy Asaulenko 2018.11.25 19:54 #11713 亚历山大_K2。所以你认为你可以把任何你想要的东西放进NS，你就完成了？叔叔，你是不是吃了太多的指甲油？再次，仔细阅读和思考，静止性-非静止性的要求是对问题的解决方案的存在的要求，而不是对其解决机制的要求。NS是机制，它并不关心。 叔叔，你是不是吃了太多的鸡血藤？(c) 你难道什么都不明白吗？ [删除] 2018.11.25 19:59 #11714 尤里-阿索连科。再次仔细阅读，静止性-非静止性的要求是对问题的解决方案的存在的要求，而不是对其解决方案的机制。NS是机制，它并不关心。 叔叔，你是不是吃了太多的指甲油？(c) 你不再明白什么了吗？你不必深思熟虑地阅读，但只要偶尔思考一下，只要用脑子想想。 模型残差的静止性必须保持，至少（用新数据）。如果输入-输出比率不是静止的，你可能会用头撞墙，试图在这样的数据上建立一个神经网络模型。 我们可以谈多少次同样的事情？我很快就会开始说脏话。你是一个成年男子。 Aleksey Nikolayev 2018.11.25 20:00 #11715 Novaja:帕斯图霍夫的论文是一种帮助。这项工作很好，但我认为它不适用于非平稳性的情况。 我还想看看维纳过程的H-波动率收敛的渐进性，但我在摘要中没有看到，也许在论文的全文中可以看到。 Yuriy Asaulenko 2018.11.25 20:03 #11716 马克西姆-德米特里耶夫斯基。一个人不应该深思熟虑地阅读，而只是偶尔思考，只是用脑子思考。 模型残差的静止性必须保持，至少（用新数据）。如果输入-输出比率不是静止的，那么在这样的数据上试图建立一个神经网络模型就会把你的头往墙上敲。 我们可以谈多少次同样的事情？我很快就会开始说脏话。一个成年人。又一个不识字的人）。 [删除] 2018.11.25 20:05 #11717 尤里-阿索连科。又一个不识字的人）。你只是在写废话和胡言乱语，当你清醒的时候根本不可能去想它。当你清醒的时候，你甚至不能想它。 如果只是因为激活函数在明显不稳定的样本上会停留在一个位置。 静力学，预处理正是解决机制的一个要求 Alexander_K2 2018.11.25 20:07 #11718 马克西姆-德米特里耶夫斯基。静止性，预处理正是对解决机制的一个要求我完全同意。 Yuriy Asaulenko 2018.11.25 20:18 #11719 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你只是在胡乱写，胡说八道，简直是疯了。当你清醒的时候，你甚至不能去想它 如果只是因为激活函数在明显的非稳态样本上会被卡在一个位置上的话 静止性，预处理正是对解决机制的一个要求亚历山大_K2。我完全同意。 你是如何看书的？你会把它放在你的屁股下面吗？ 相当受欢迎。一个问题要么有解决方案，要么没有。如果不这样做，你就无法解决这个问题。如果有，你将无法解决。国民议会在这里是无关紧要的。 Renat Akhtyamov 2018.11.25 20:22 #11720 亚历山大_K2。完全同意。所以呢，你认为这有帮助吗？ 我怀疑；) 在这里，一个完全内行的人。 1...116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
所以你认为你可以把任何你想要的东西放进NS，一切都结束了？叔叔，你是不是吃了太多的鸡血藤？
而最重要的是，每天24小时教我，我不知道什么。
这些先生在论坛上到处都是
所以你认为你可以把任何你想要的东西放进NS，你就完成了？叔叔，你是不是吃了太多的指甲油？
再次，仔细阅读和思考，静止性-非静止性的要求是对问题的解决方案的存在的要求，而不是对其解决机制的要求。NS是机制，它并不关心。
叔叔，你是不是吃了太多的鸡血藤？(c) 你难道什么都不明白吗？
再次仔细阅读，静止性-非静止性的要求是对问题的解决方案的存在的要求，而不是对其解决方案的机制。NS是机制，它并不关心。
叔叔，你是不是吃了太多的指甲油？(c) 你不再明白什么了吗？
你不必深思熟虑地阅读，但只要偶尔思考一下，只要用脑子想想。
模型残差的静止性必须保持，至少（用新数据）。如果输入-输出比率不是静止的，你可能会用头撞墙，试图在这样的数据上建立一个神经网络模型。我们可以谈多少次同样的事情？我很快就会开始说脏话。你是一个成年男子。
这项工作很好，但我认为它不适用于非平稳性的情况。
我还想看看维纳过程的H-波动率收敛的渐进性，但我在摘要中没有看到，也许在论文的全文中可以看到。
一个人不应该深思熟虑地阅读，而只是偶尔思考，只是用脑子思考。
模型残差的静止性必须保持，至少（用新数据）。如果输入-输出比率不是静止的，那么在这样的数据上试图建立一个神经网络模型就会把你的头往墙上敲。我们可以谈多少次同样的事情？我很快就会开始说脏话。一个成年人。
又一个不识字的人）。
又一个不识字的人）。
你只是在写废话和胡言乱语，当你清醒的时候根本不可能去想它。当你清醒的时候，你甚至不能想它。
如果只是因为激活函数在明显不稳定的样本上会停留在一个位置。
静力学，预处理正是解决机制的一个要求
静止性，预处理正是对解决机制的一个要求
我完全同意。
你只是在胡乱写，胡说八道，简直是疯了。当你清醒的时候，你甚至不能去想它
如果只是因为激活函数在明显的非稳态样本上会被卡在一个位置上的话
静止性，预处理正是对解决机制的一个要求
我完全同意。
你是如何看书的？你会把它放在你的屁股下面吗？
相当受欢迎。一个问题要么有解决方案，要么没有。如果不这样做，你就无法解决这个问题。如果有，你将无法解决。国民议会在这里是无关紧要的。
完全同意。
所以呢，你认为这有帮助吗？
我怀疑；)
在这里，一个完全内行的人。