交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1170 1...116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177...3399 新评论 Alexander_K2 2018.11.25 18:28 #11691 Yuriy Asaulenko: 如果你的资料中也能有一份心理健康证书就更好了。尤里，你在哭，在口袋里找洞吗？ 别担心，我在除夕夜会给你圣杯。这是你应得的。 我得说，你是这个论坛上最坚强的人之一。没有奉承。 Yuriy Asaulenko 2018.11.25 18:33 #11692 亚历山大_K2。别担心，我在除夕夜会给你圣杯。但不要这样做。而这一切都毫无意义。到2019年新年前夕，你将没有任何东西）。 Alexander_K2 2018.11.25 18:38 #11693 尤里-阿索连科。但不要这样做。而这一切都毫无意义。到2019年的除夕夜，你就什么都没有了)。我会的。 而你甚至比我更了解它。 我们的想法是一样的--只是我缺少了钥匙。而我似乎已经找到了它。 Yuriy Asaulenko 2018.11.25 18:41 #11694 亚历山大_K2。这将是。 而你甚至比我更了解它。 我们的想法是一样的--只是我错过了关键。而我认为我找到了它。如果你指的是过度-不对称，那是不太可能的。 Alexander_K2 2018.11.25 18:45 #11695 尤里-阿索连科。如果你指的是不对称性，我不这么认为。这就是它的意义所在。我以后会告诉你怎么做。我想回报他们。但是...我必须等待未来一周 的结果。 Дмитрий 2018.11.25 18:48 #11696 Novaja: 就伯努利方案而言，它可以通过某种转变来接近。告诉我在哪个领域搜索比较好：组合学、理论家、博弈论。我不明白伯努利的方案与此有什么关系。 李亚普诺夫极限定理提出了某些条件，在这些条件下，两个独立随机变量之和将具有正态分布。 你到底想找什么？ Renat Akhtyamov 2018.11.25 18:48 #11697 亚历山大_K2。一般来说， 我建议 爸爸们和其他充斥着论坛的老前辈们 在他们的帖子里附上状态。 这样大家就能看到这个老人家的智商。 这个论坛将充满了期待已久的乐趣和戏谑。预测（平缓时上升，趋势时下降）。 Violetta Novak 2018.11.25 18:57 #11698 Dmitriy:我不明白伯努利的方案与此有什么关系。 李亚普诺夫极限定理提出了某些条件，在这些条件下，两个独立随机变量之和将具有正态分布。 你到底想找什么？ 谢谢你，也许我没说清楚，反正这不重要。 Alexander_K2 2018.11.25 18:59 #11699 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。预测（平缓中增长，趋势中下行）。 这本来是以前的事--在这方面没有争议。 现在，在梦寐以求的钥匙的帮助下，这股潮流被轻易地轻轻地扔进了马桶，我是真的 "跪着 "找到它的。 Alexander_K2 2018.11.25 19:02 #11700 Novaja: 谢谢你，我可能没有说清楚，但这并不重要。:))))没错，一个漂亮的夫人能和一个折了2个MF的男人谈些什么？口袋空空，除了... 振作起来，小姐--一切都会为新年做好准备。 1...116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果你的资料中也能有一份心理健康证书就更好了。
尤里，你在哭，在口袋里找洞吗？
别担心，我在除夕夜会给你圣杯。这是你应得的。
我得说，你是这个论坛上最坚强的人之一。没有奉承。
别担心，我在除夕夜会给你圣杯。
但不要这样做。而这一切都毫无意义。到2019年新年前夕，你将没有任何东西）。
但不要这样做。而这一切都毫无意义。到2019年的除夕夜，你就什么都没有了)。
我会的。
而你甚至比我更了解它。
我们的想法是一样的--只是我缺少了钥匙。而我似乎已经找到了它。
这将是。
而你甚至比我更了解它。
我们的想法是一样的--只是我错过了关键。而我认为我找到了它。
如果你指的是过度-不对称，那是不太可能的。
如果你指的是不对称性，我不这么认为。
这就是它的意义所在。我以后会告诉你怎么做。我想回报他们。但是...我必须等待未来一周 的结果。
就伯努利方案而言，它可以通过某种转变来接近。告诉我在哪个领域搜索比较好：组合学、理论家、博弈论。
我不明白伯努利的方案与此有什么关系。
李亚普诺夫极限定理提出了某些条件，在这些条件下，两个独立随机变量之和将具有正态分布。
你到底想找什么？
一般来说， 我建议 爸爸们和其他充斥着论坛的老前辈们 在他们的帖子里附上状态。
这样大家就能看到这个老人家的智商。
这个论坛将充满了期待已久的乐趣和戏谑。
预测（平缓时上升，趋势时下降）。
我不明白伯努利的方案与此有什么关系。
李亚普诺夫极限定理提出了某些条件，在这些条件下，两个独立随机变量之和将具有正态分布。
你到底想找什么？
预测（平缓中增长，趋势中下行）。
这本来是以前的事--在这方面没有争议。
现在，在梦寐以求的钥匙的帮助下，这股潮流被轻易地轻轻地扔进了马桶，我是真的 "跪着 "找到它的。
谢谢你，我可能没有说清楚，但这并不重要。
:))))没错，一个漂亮的夫人能和一个折了2个MF的男人谈些什么？口袋空空，除了...
振作起来，小姐--一切都会为新年做好准备。