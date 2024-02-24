交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1082 1...107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089...3399 新评论 [删除] 2018.09.28 11:27 #10811 亚历山大_K2。昨天重读了整个主题--天啊，真是太爽了!成群结队的受难者，互相推开，像狮子一样撕扯着网子，也就是真的用牙齿咬。闪耀着智慧和疯狂的光芒......他们为任何会动的东西服务，甚至是一个秃头魔鬼......。 然后发生了什么？冷漠、膝盖发软、空虚......。通常的宿醉。 再一次--准备符合科尔莫戈罗夫要求的输入数据，你就会很高兴。我们知道，我们听到了:) Alexander_K2 2018.09.28 11:32 #10812 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我们知道，我们已经听说了:)这是关键的一点。如果有人告诉你不可能准备这样一个系列，你可以放心地在他们眼里吐口水。巫师以某种方式做到了这一点--他几乎有一个固定的BP，并小心翼翼地保存着这个转变的秘密。有一些东西需要保留--显然。这就是我们需要努力的地方。我在支部里也使用黑色BP，但用于其他目的。 [删除] 2018.09.28 11:39 #10813 亚历山大_K2。这是关键的一点。如果有人告诉你不可能准备这样一个系列，你可以放心地在他们眼里吐口水。巫师以某种方式做到了这一点--他几乎有一个固定的BP，并小心翼翼地保存着这个转变的秘密。有一些东西需要保留--显然。这就是我们需要努力的地方。我也在我的树枝上黑色地弯曲BP--但为了其他目的。我试图以这样的方式，在我不知情的情况下，只要按一下按钮，这样的系列就会从任何数据中出来:)))，更多的钱自然会进入我的生活。 Alexander_K2 2018.09.28 11:41 #10814 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我正在努力使这样一个系列在我不知情的情况下从任何数据中按下1个按钮就能创造出来:)))，而大笔的钱就自然地进入我的生活。这是个天才。 我们将拭目以待......。非常渴望从neuroGraal中获得醉意。渴望... Natalja Romancheva 2018.09.28 11:45 #10815 Alexander_K2: 天才。让我们拭目以待，看看现在会发生什么......我真的很渴，想从神经格拉尔喝上一杯。渴求...神经圣杯! 酷! 用头骨做的？ Farkhat Guzairov 2018.09.28 14:07 #10816 我的意见是，如果你真的想了解经典的神经网络，你不应该阅读翻译，特别是当地专家的解释，因为它将把你带入死胡同，或者从一开始就得到错误的结果。 脑子里有谷歌，再加上翻译的帮助，你就会很开心。 Farkhat Guzairov 2018.09.28 14:08 #10817 只有一件事：神经网络本身不是人工智能，而是它的一个组成部分。它是可以被训练的神经网络，再往上一级应该是高阶网络（决策），以此类推。 Renat Akhtyamov 2018.09.28 19:11 #10818 不懂.... 这很清楚。 让我们取一个胜者系列的阶数1，即 这意味着igra等于ikas乘以相应的A项系数，每个ikas的系数都不同...... 这有什么好的？ Renat Akhtyamov 2018.09.28 19:40 #10819 热闹的 好吧，乘以1的价格。 [删除] 2018.09.28 20:16 #10820 幽默风趣... 1...107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
昨天重读了整个主题--天啊，真是太爽了!成群结队的受难者，互相推开，像狮子一样撕扯着网子，也就是真的用牙齿咬。闪耀着智慧和疯狂的光芒......他们为任何会动的东西服务，甚至是一个秃头魔鬼......。
然后发生了什么？冷漠、膝盖发软、空虚......。通常的宿醉。
再一次--准备符合科尔莫戈罗夫要求的输入数据，你就会很高兴。
我们知道，我们已经听说了:)
这是关键的一点。如果有人告诉你不可能准备这样一个系列，你可以放心地在他们眼里吐口水。巫师以某种方式做到了这一点--他几乎有一个固定的BP，并小心翼翼地保存着这个转变的秘密。有一些东西需要保留--显然。这就是我们需要努力的地方。我在支部里也使用黑色BP，但用于其他目的。
我试图以这样的方式，在我不知情的情况下，只要按一下按钮，这样的系列就会从任何数据中出来:)))，更多的钱自然会进入我的生活。
这是个天才。
我们将拭目以待......。非常渴望从neuroGraal中获得醉意。渴望...
神经圣杯!
酷!
用头骨做的？
我的意见是，如果你真的想了解经典的神经网络，你不应该阅读翻译，特别是当地专家的解释，因为它将把你带入死胡同，或者从一开始就得到错误的结果。
脑子里有谷歌，再加上翻译的帮助，你就会很开心。
不懂....
这很清楚。
让我们取一个胜者系列的阶数1，即
这意味着igra等于ikas乘以相应的A项系数，每个ikas的系数都不同......
这有什么好的？
热闹的
好吧，乘以1的价格。
幽默风趣...