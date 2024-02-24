交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1082

亚历山大_K2

昨天重读了整个主题--天啊，真是太爽了!成群结队的受难者，互相推开，像狮子一样撕扯着网子，也就是真的用牙齿咬。闪耀着智慧和疯狂的光芒......他们为任何会动的东西服务，甚至是一个秃头魔鬼......。

然后发生了什么？冷漠、膝盖发软、空虚......。通常的宿醉。

再一次--准备符合科尔莫戈罗夫要求的输入数据，你就会很高兴。

马克西姆-德米特里耶夫斯基

我们知道，我们已经听说了:)

这是关键的一点。如果有人告诉你不可能准备这样一个系列，你可以放心地在他们眼里吐口水。巫师以某种方式做到了这一点--他几乎有一个固定的BP，并小心翼翼地保存着这个转变的秘密。有一些东西需要保留--显然。这就是我们需要努力的地方。我在支部里也使用黑色BP，但用于其他目的。

亚历山大_K2

我试图以这样的方式，在我不知情的情况下，只要按一下按钮，这样的系列就会从任何数据中出来:)))，更多的钱自然会进入我的生活。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这是个天才。

我们将拭目以待......。非常渴望从neuroGraal中获得醉意。渴望...

 
神经圣杯!

酷!

用头骨做的？

我的意见是，如果你真的想了解经典的神经网络，你不应该阅读翻译，特别是当地专家的解释，因为它将把你带入死胡同，或者从一开始就得到错误的结果。

脑子里有谷歌，再加上翻译的帮助，你就会很开心。

 
只有一件事：神经网络本身不是人工智能，而是它的一个组成部分。它是可以被训练的神经网络，再往上一级应该是高阶网络（决策），以此类推。
 

不懂....

这很清楚。

让我们取一个胜者系列的阶数1，即

这意味着igra等于ikas乘以相应的A项系数，每个ikas的系数都不同......

这有什么好的？

 

热闹的

好吧，乘以1的价格。

幽默风趣...

