教你如何过滤掉扛单、网格、马丁格尔、剥头皮方式的信号！！ - 页 7

Xiangdong Guo 2014.10.03 16:48 #61
insane007: 你的信号好像也不错来着欢迎来验证你的魔咒！不过一定要坚持到我爆仓哟。。。

Tiecheng Fu 2014.10.03 17:01 #62
insane007: 你的信号我模拟定了哦，最近做单小心点...被美女007跟上的信号，也就意味着运气基本就到头了···呵呵

Tiecheng Fu 2014.10.03 17:08 #63
tradelife: 嘿嘿，看mbt_trader能不能逃脱自己总结的魔咒！很期待！呵呵哈是啊，，我也很期待，，问题是不靠运气的话··这就真的很让人期待了··
