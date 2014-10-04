教你如何过滤掉扛单、网格、马丁格尔、剥头皮方式的信号！！ - 页 3 1234567 新评论 insane007 2014.09.27 13:04 #21 mbt_trader: 阳光底下没有什么新鲜事儿，看了一下这个信号的MAE，有扛单倾向··交易方式类马丁格尔策略+高频混合变种！信号的运气不错，本金已经提出，但对跟随者就很不利了，，因为这样惊人的盈利状况不可能每个月继续下去的···持续一年了，什么行情都跑过了，应该是除非特别倒霉，不然不会爆了吧？ Tiecheng Fu 2014.09.27 13:53 #22 未来永不可知！ 我个人不看好这个信号的交易方式！ 仅供参考！ insane007 2014.09.27 14:24 #23 mbt_trader: 未来永不可知！ 我个人不看好这个信号的交易方式！ 仅供参考！我也觉得有些危险，设置了10%的停损，当浮亏达到10%就自动全部平仓，也只能这样子先跟着了...想靠自己的做单能力赚钱，还不知道需要磨练多少年... 找信号也找累了，都跟了两百来个信号了，最后基本都是亏... Tiecheng Fu 2014.09.27 14:53 #24 insane007: 我也觉得有些危险，设置了10%的停损，当浮亏达到10%就自动全部平仓，也只能这样子先跟着了...想靠自己的做单能力赚钱，还不知道需要磨练多少年... 找信号也找累了，都跟了两百来个信号了，最后基本都是亏... 是啊，这下知道交易这个领域淘汰率有多高了吧！ 靠自己做单能力赚钱，磨练时间打底5年，这还点是悟性极好的！！实际上，mql把信号的专业甄别扔给交易能力不高的订阅者，个人不敢苟同·· 要知道“交易水平”和“筛选信号”的水平是成正比的！在一些相对严格的跟单服务商里面 ，马丁格尔和网格技术的信号是不允许跟随的··· insane007 2014.09.27 15:51 #25 mbt_trader: 是啊，这下知道交易这个领域淘汰率有多高了吧！ 靠自己做单能力赚钱，磨练时间打底5年，这还点是悟性极好的！！实际上，mql把信号的专业甄别扔给交易能力不高的订阅者，个人不敢苟同·· 要知道“交易水平”和“筛选信号”的水平是成正比的！在一些相对严格的跟单服务商里面 ，马丁格尔和网格技术的信号是不允许跟随的···哪个跟单的服务商？ Tiecheng Fu 2014.09.27 16:03 #26 insane007: 哪个跟单的服务商？小心广告嫌疑啊，也不一定适合你，各有所长··哈哈你4月25号注册mql5，，近5个月跟了200多个信号，估计也是前无古人后无来者了吧，，哈哈 insane007 2014.09.27 16:16 #27 mbt_trader: 天天没事就看信号，然后就跟... Tiecheng Fu 2014.09.28 04:49 #28 insane007: 天天没事就看信号，然后就跟...管不住自己啊，交易的大忌啊！ Ziheng Zhuang 2014.09.30 12:26 #29 insane007: https://www.mql5.com/zh/signals/50126#!tab=history&page=88大神，帮忙看看这个信号靠谱不？ // 这个业绩真的很不错啊，5.43%的回撤，确实很厉害了，这个信号我的意见是 推荐，但是自己要控制风险。 整个论坛目前还没有看到做的比这个好的啊。 至于其交易手法，基本上就是亏损加仓，然后平均利润一起出场。 分析了下他的单子，平均获利比较少，6点左右，因此跟单如果稍微滑点或者延时，利润就没有他那么高了。 风险在于他多次加仓，跟单者不知道他加到多少单位置，目前看，做多是8单，遇到强趋势，没有止损的话，也就可怕了。 Ziheng Zhuang 2014.09.30 12:45 #30 分析下 https://www.mql5.com/zh/signals/50126 看看他的进场，入场，这个策略，已经很普通了，当然具体入场细节各不相同。我也经常用这类策略，抓的是震荡行情的利润，遇到趋势，恰好反向了如果不及时止损，就会大亏。他的如下总结是： 多单平均利润5.56 Pips, 空单平均利润6.0 Pips 如下图，红色是空单，蓝色是多单 ： 哇塞，这个空单下的真多，远超过8单了，密集： MetaTrader 4 交易信号： Amazing 评论： 2299.00 USD2014.09.23作者: Tomas Graciaswww.mql5.com This strategy has amazing results - more than 10% monthly with drawdown less then 10%. Strategy is fully automated. It opens position based on overbought/oversold conditions combined with other indicators to get correct entries. It holds... 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
阳光底下没有什么新鲜事儿，看了一下这个信号的MAE，有扛单倾向··交易方式类马丁格尔策略+高频混合变种！信号的运气不错，本金已经提出，但对跟随者就很不利了，，因为这样惊人的盈利状况不可能每个月继续下去的···
未来永不可知！ 我个人不看好这个信号的交易方式！ 仅供参考！
我也觉得有些危险，设置了10%的停损，当浮亏达到10%就自动全部平仓，也只能这样子先跟着了...
想靠自己的做单能力赚钱，还不知道需要磨练多少年...
找信号也找累了，都跟了两百来个信号了，最后基本都是亏...
是啊，这下知道交易这个领域淘汰率有多高了吧！ 靠自己做单能力赚钱，磨练时间打底5年，这还点是悟性极好的！！
实际上，mql把信号的专业甄别扔给交易能力不高的订阅者，个人不敢苟同·· 要知道“交易水平”和“筛选信号”的水平是成正比的！
在一些相对严格的跟单服务商里面 ，马丁格尔和网格技术的信号是不允许跟随的···
哪个跟单的服务商？
小心广告嫌疑啊，也不一定适合你，各有所长··哈哈
你4月25号注册mql5，，近5个月跟了200多个信号，估计也是前无古人后无来者了吧，，哈哈
天天没事就看信号，然后就跟...
https://www.mql5.com/zh/signals/50126#!tab=history&page=88
大神，帮忙看看这个信号靠谱不？
这个业绩真的很不错啊，5.43%的回撤，确实很厉害了，这个信号我的意见是 推荐，但是自己要控制风险。
整个论坛目前还没有看到做的比这个好的啊。
至于其交易手法，基本上就是亏损加仓，然后平均利润一起出场。
分析了下他的单子，平均获利比较少，6点左右，因此跟单如果稍微滑点或者延时，利润就没有他那么高了。
风险在于他多次加仓，跟单者不知道他加到多少单位置，目前看，做多是8单，遇到强趋势，没有止损的话，也就可怕了。
分析下 https://www.mql5.com/zh/signals/50126
看看他的进场，入场，这个策略，已经很普通了，当然具体入场细节各不相同。我也经常用这类策略，抓的是震荡行情的利润，遇到趋势，恰好反向了如果不及时止损，就会大亏。
他的如下总结是： 多单平均利润5.56 Pips, 空单平均利润6.0 Pips
如下图，红色是空单，蓝色是多单 ：
哇塞，这个空单下的真多，远超过8单了，密集：