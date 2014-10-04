教你如何过滤掉扛单、网格、马丁格尔、剥头皮方式的信号！！ - 页 3

阳光底下没有什么新鲜事儿，看了一下这个信号的MAE，有扛单倾向··交易方式类马丁格尔策略+高频混合变种！信号的运气不错，本金已经提出，但对跟随者就很不利了，，因为这样惊人的盈利状况不可能每个月继续下去的···
持续一年了，什么行情都跑过了，应该是除非特别倒霉，不然不会爆了吧？
 
未来永不可知！  我个人不看好这个信号的交易方式！  仅供参考！
 
我也觉得有些危险，设置了10%的停损，当浮亏达到10%就自动全部平仓，也只能这样子先跟着了...

想靠自己的做单能力赚钱，还不知道需要磨练多少年...

 

找信号也找累了，都跟了两百来个信号了，最后基本都是亏... 

 
是啊，这下知道交易这个领域淘汰率有多高了吧！  靠自己做单能力赚钱，磨练时间打底5年，这还点是悟性极好的！！

实际上，mql把信号的专业甄别扔给交易能力不高的订阅者，个人不敢苟同·· 要知道“交易水平”和“筛选信号”的水平是成正比的！

在一些相对严格的跟单服务商里面 ，马丁格尔和网格技术的信号是不允许跟随的···

 
哪个跟单的服务商？

 
小心广告嫌疑啊，也不一定适合你，各有所长··哈哈

你4月25号注册mql5，，近5个月跟了200多个信号，估计也是前无古人后无来者了吧，，哈哈 

 
天天没事就看信号，然后就跟...
 
管不住自己啊，交易的大忌啊！
 
insane007:

https://www.mql5.com/zh/signals/50126#!tab=history&page=88

大神，帮忙看看这个信号靠谱不？ 

//

  

 

  这个业绩真的很不错啊，5.43%的回撤，确实很厉害了，这个信号我的意见是 推荐，但是自己要控制风险。

  整个论坛目前还没有看到做的比这个好的啊。 

  至于其交易手法，基本上就是亏损加仓，然后平均利润一起出场。 

  分析了下他的单子，平均获利比较少，6点左右，因此跟单如果稍微滑点或者延时，利润就没有他那么高了。

  风险在于他多次加仓，跟单者不知道他加到多少单位置，目前看，做多是8单，遇到强趋势，没有止损的话，也就可怕了。

   

 

分析下 https://www.mql5.com/zh/signals/50126

看看他的进场，入场，这个策略，已经很普通了，当然具体入场细节各不相同。我也经常用这类策略，抓的是震荡行情的利润，遇到趋势，恰好反向了如果不及时止损，就会大亏。

他的如下总结是： 多单平均利润5.56 Pips,  空单平均利润6.0 Pips

 

如下图，红色是空单，蓝色是多单 ：

 

 

哇塞，这个空单下的真多，远超过8单了，密集：

 

