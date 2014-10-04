教你如何过滤掉扛单、网格、马丁格尔、剥头皮方式的信号！！ - 页 5 1234567 新评论 insane007 2014.10.01 06:18 #41 mbt_trader: 马丁格尔、网格的高胜率因为符合“人性偏向”，所以很受新手们欢迎，但却忽视了背后隐藏的“巨大风险”，这就好像脖子上挂了一个“定时炸弹”，问题是不知道起爆时间·····嗯啊，设置好止损，在爆仓之前也能翻倍很多了。用得好，运气好点，也是能盈利的。 insane007 2014.10.01 06:21 #42 fxmeter: 节日快乐！大神不敢当。他每月盈利10%+，历史回撤也没有超过6%，所以用10 %停损合适。他的做单方式，时间也有这么久，都没有爆掉，是因为运气好点呢，还是真的风险被他控制得还不错呢？ Ziheng Zhuang 2014.10.01 06:47 #43 insane007: 他的做单方式，时间也有这么久，都没有爆掉，是因为运气好点呢，还是真的风险被他控制得还不错呢？ 说实话，看不出他的风险控制在什么百分比内，反正结果是很理想，6%以内，而且他应该是EA交易，风险控制成分要超过运气的成分。 运气嘛，当然大家都需要的啦。 insane007 2014.10.01 11:28 #44 fxmeter: 说实话，看不出他的风险控制在什么百分比内，反正结果是很理想，6%以内，而且他应该是EA交易，风险控制成分要超过运气的成分。 运气嘛，当然大家都需要的啦。 节日快乐！ 他的回撤其实只从7月31号才开始统计 ，也就是净值开始时间，之前的最大回撤肯定不止5.43% 光从他二月份的成长图来看，这一波亏损就超过6%了，其中的浮亏肯定更高 Ziheng Zhuang 2014.10.01 18:33 #45 insane007: 节日快乐！ 他的回撤其实只从7月31号才开始统计 ，也就是净值开始时间，之前的最大回撤肯定不止5.43% 光从他二月份的成长图来看，这一波亏损就超过6%了，其中的浮亏肯定更高 你说的有道理，他这个确实在二月份的回撤17.79 -10.77 = 7.02%，大于8月1日开始的统计回撤5.43%。 8月1日份以后的是包括了浮亏的，即5.43%是包括了浮亏的，而8月之前的历史记录，由于是在信号发布之前的，因此是没有包括实际浮亏的影响。其真实的数据是8月和9月，缺少长时间的数据验证。我的意见是谨慎跟单。 insane007 2014.10.02 00:40 #46 fxmeter: 你说的有道理，他这个确实在二月份的回撤17.79 -10.77 = 7.02%，大于8月1日开始的统计回撤5.43%。 8月1日份以后的是包括了浮亏的，即5.43%是包括了浮亏的，而8月之前的历史记录，由于是在信号发布之前的，因此是没有包括实际浮亏的影响。其真实的数据是8月和9月，缺少长时间的数据验证。我的意见是谨慎跟单。有没有什么工具能根据他的历史做单测出全部浮亏状况的呢？ Tiecheng Fu 2014.10.02 00:54 #47 insane007: 他的做单方式，时间也有这么久，都没有爆掉，是因为运气好点呢，还是真的风险被他控制得还不错呢？发现一个有意思的现象，论坛几个月前被热议讨论看好的信号，现在基本都消失了~~美女007跟过200个信号，他们的运气看样子都不咋地···估计目前还活着的”信号“都在祈祷让你放过他 ；）所以从概率角度上讲，排除掉大众所看好的信号，理论上会增加···········二八定律一样适用！ Xiangdong Guo 2014.10.02 01:19 #48 mbt_trader: 发现一个有意思的现象，论坛几个月前被热议讨论看好的信号，现在基本都消失了~~美女007跟过200个信号，他们的运气看样子都不咋地···估计目前还活着的”信号“都在祈祷让你放过他 ；）···········你这是在骂美女007么？ Tiecheng Fu 2014.10.02 01:29 #49 tradelife: 你这是在骂美女007么？玩笑啦~~美女应该不会生气的啦~ Ziheng Zhuang 2014.10.02 06:07 #50 insane007: 有没有什么工具能根据他的历史做单测出全部浮亏状况的呢？ 没有这样的工具。 理论上可行，把过去每个时刻的所有持仓以及资金状况计算出来，需要所有品种的tick数据，数据量太大。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
马丁格尔、网格的高胜率因为符合“人性偏向”，所以很受新手们欢迎，但却忽视了背后隐藏的“巨大风险”，这就好像脖子上挂了一个“定时炸弹”，问题是不知道起爆时间·····
嗯啊，设置好止损，在爆仓之前也能翻倍很多了。
用得好，运气好点，也是能盈利的。
节日快乐！
大神不敢当。
他每月盈利10%+，历史回撤也没有超过6%，所以用10 %停损合适。
他的做单方式，时间也有这么久，都没有爆掉，是因为运气好点呢，还是真的风险被他控制得还不错呢？
说实话，看不出他的风险控制在什么百分比内，反正结果是很理想，6%以内，而且他应该是EA交易，风险控制成分要超过运气的成分。
运气嘛，当然大家都需要的啦。
说实话，看不出他的风险控制在什么百分比内，反正结果是很理想，6%以内，而且他应该是EA交易，风险控制成分要超过运气的成分。
运气嘛，当然大家都需要的啦。
节日快乐！
他的回撤其实只从7月31号才开始统计 ，也就是净值开始时间，之前的最大回撤肯定不止5.43%
光从他二月份的成长图来看，这一波亏损就超过6%了，其中的浮亏肯定更高
节日快乐！
他的回撤其实只从7月31号才开始统计 ，也就是净值开始时间，之前的最大回撤肯定不止5.43%
光从他二月份的成长图来看，这一波亏损就超过6%了，其中的浮亏肯定更高
你说的有道理，他这个确实在二月份的回撤17.79 -10.77 = 7.02%，大于8月1日开始的统计回撤5.43%。
8月1日份以后的是包括了浮亏的，即5.43%是包括了浮亏的，而8月之前的历史记录，由于是在信号发布之前的，因此是没有包括实际浮亏的影响。
其真实的数据是8月和9月，缺少长时间的数据验证。
我的意见是谨慎跟单。
你说的有道理，他这个确实在二月份的回撤17.79 -10.77 = 7.02%，大于8月1日开始的统计回撤5.43%。
8月1日份以后的是包括了浮亏的，即5.43%是包括了浮亏的，而8月之前的历史记录，由于是在信号发布之前的，因此是没有包括实际浮亏的影响。
其真实的数据是8月和9月，缺少长时间的数据验证。
我的意见是谨慎跟单。
他的做单方式，时间也有这么久，都没有爆掉，是因为运气好点呢，还是真的风险被他控制得还不错呢？
发现一个有意思的现象，论坛几个月前被热议讨论看好的信号，现在基本都消失了~~
美女007跟过200个信号，他们的运气看样子都不咋地···估计目前还活着的”信号“都在祈祷让你放过他 ；）
所以从概率角度上讲，排除掉大众所看好的信号，理论上会增加···········二八定律一样适用！
发现一个有意思的现象，论坛几个月前被热议讨论看好的信号，现在基本都消失了~~
美女007跟过200个信号，他们的运气看样子都不咋地···估计目前还活着的”信号“都在祈祷让你放过他 ；）
···········
你这是在骂美女007么？
你这是在骂美女007么？
玩笑啦~~美女应该不会生气的啦~
有没有什么工具能根据他的历史做单测出全部浮亏状况的呢？