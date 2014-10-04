教你如何过滤掉扛单、网格、马丁格尔、剥头皮方式的信号！！
最大回撤这个指标对于初始资金较少的信号比较吃亏。
月盈利不超10%这条也不科学，有的信号半年不开张，开张吃半年。
其实选信号最重要的还是要看生存时间，半年以下的不用考虑。
tradelife:
其实选信号最重要的还是要看生存时间，半年以下的不用考虑。
最大回撤这个指标对于初始资金较少的信号比较吃亏。
月盈利不超10%这条也不科学，有的信号半年不开张，开张吃半年。
其实选信号最重要的还是要看生存时间，半年以下的不用考虑。
很赞同楼上的说法，建议mql在过滤选项里面加入账户年龄：如：3个月、半年、9个月、1年、两年、3年！
月盈利不超过10%应该是平均月盈利！
看是否抗单及盈利能力，有一点很重要，可能大家容易忽略，就是MAE和MFE：持仓在生命周期内的最大浮亏和浮赢。
luenbo:
看是否抗单及盈利能力，有一点很重要，可能大家容易忽略，就是MAE和MFE：持仓在生命周期内的最大浮亏和浮赢。
怎么通过MAE和MFE来判断呢？
这个MAE和MFE显示多少是在正常范围的呢？
insane007:
怎么通过MAE和MFE来判断呢？
这个MAE和MFE显示多少是在正常范围的呢？
MAE显示了每笔的盈利情况，即，从开仓到平仓之间经历的最大浮动盈亏及最终平仓盈亏之间的关系。越是集中在第一象限（盈利出场），汇聚在Y = X （代表平仓盈利=最大盈利）附近的越好。
MFE显示了每笔的亏损情况，即，从开仓到平仓之间经历的最大浮动亏损及最终平仓亏损之间的关系。越是集中在第四象限（盈利出场），汇聚在Y=0（即X轴附近）越好，代表每笔亏损都控制在小范围内。如果有些点游离在此外很多，尽管最终盈利出场，那也表示抗了单，浮动亏损曾经很大，止损控制不好。
insane007:http://articles.mql4.com/cn/475
怎么通过MAE和MFE来判断呢？
这个MAE和MFE显示多少是在正常范围的呢？
探讨筛选好信号的标准，在很大程度上其实也就指导了你应该设计什么样的策略，尤其是资金管理策略和止赢止损控制，可避免走些弯路。
很简单的3个选项：1、最大回撤不超过30% 2、系统胜率不能超过70% 3、平均每月盈利率不能超过10%（这3条都已经很宽松了）
过滤完毕后，，几千个信号还剩下大概20页，也就是大概400个信号左右，在排除掉后10页没有盈利的信号，仅仅剩下200个信号！
范围已经很小了，剩下的这些信号要靠谱的多，欢迎大家讨论！