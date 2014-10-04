教你如何过滤掉扛单、网格、马丁格尔、剥头皮方式的信号！！

 很简单的3个选项：1、最大回撤不超过30%  2、系统胜率不能超过70%  3、平均每月盈利率不能超过10%（这3条都已经很宽松了）

过滤完毕后，，几千个信号还剩下大概20页，也就是大概400个信号左右，在排除掉后10页没有盈利的信号，仅仅剩下200个信号！

范围已经很小了，剩下的这些信号要靠谱的多，欢迎大家讨论！ 

 

最大回撤这个指标对于初始资金较少的信号比较吃亏。

月盈利不超10%这条也不科学，有的信号半年不开张，开张吃半年。

其实选信号最重要的还是要看生存时间，半年以下的不用考虑。

 
tradelife:

很赞同楼上的说法，建议mql在过滤选项里面加入账户年龄：如：3个月、半年、9个月、1年、两年、3年！

月盈利不超过10%应该是平均月盈利！ 

 

看是否抗单及盈利能力，有一点很重要，可能大家容易忽略，就是MAE和MFE：持仓在生命周期内的最大浮亏和浮赢。

 
luenbo:

怎么通过MAE和MFE来判断呢？

这个MAE和MFE显示多少是在正常范围的呢？ 

 
insane007:

MAE显示了每笔的盈利情况，即，从开仓到平仓之间经历的最大浮动盈亏及最终平仓盈亏之间的关系。越是集中在第一象限（盈利出场），汇聚在Y = X （代表平仓盈利=最大盈利）附近的越好。

MFE显示了每笔的亏损情况，即，从开仓到平仓之间经历的最大浮动亏损及最终平仓亏损之间的关系。越是集中在第四象限（盈利出场），汇聚在Y=0（即X轴附近）越好，代表每笔亏损都控制在小范围内。如果有些点游离在此外很多，尽管最终盈利出场，那也表示抗了单，浮动亏损曾经很大，止损控制不好。

 
insane007:

http://articles.mql4.com/cn/475
交易中的数学: 交易仓结果的评估 - MQL4 知识园地
  • www.mql5.com
交易中的数学: 交易仓结果的评估 - MQL4 知识园地: 自动外汇交易, 策略试验, 专家顾问和客户使用
 
探讨筛选好信号的标准，在很大程度上其实也就指导了你应该设计什么样的策略，尤其是资金管理策略和止赢止损控制，可避免走些弯路。
 
luenbo:
探讨筛选好信号的标准，在很大程度上其实也就指导了你应该设计什么样的策略，尤其是资金管理策略和止赢止损控制，可避免走些弯路。

那像这样子，是属于好的，还是不好的？能拿这个例子分析下吗？ 

 
我认为你的这个图，盈利和承担的风险都差不多，，基本成45度角，不存在扛单倾向，应该不是“死扛型选手”，，，看看1653版主如何解读？
 

这是一个死扛浮亏很大的选手MAE图，，供参考 

