哎，单纯计算盈亏的pips值是无意义的。

任何一个统计数据都有其局限性，莫要钻牛角尖。

 
mbt_trader:

这是一个死扛浮亏很大的选手MAE图，，供参考 

你这个图，在哪看的？为什么跟我的图分两个，你的就一个？
 
tradelife:

同意您的观点，统计数据需要综合在一起才能评估一个信号的真正价值，而不是仅仅看一个数据，

就像大多数订阅者都十分喜欢“高胜率”的信号一样，而对其它重要统计却熟视无睹，如：账户年龄，盈亏比，以及MAE，MFE等等

 
insane007:
你这个图，在哪看的？为什么跟我的图分两个，你的就一个？
myfxbook看到的，    图不一样，但原理都一样的！
 

做了个简单示意：X轴代表实际平仓盈亏，Y周代表浮动盈亏。

由于大小概念是相对的，和开仓量及保证金多少有关，因此在参照的时候还要看下信号实际的资金量和下单量。

对我来说，如果浮动亏损超过帐户资产的5%以上，那肯定算得上是大浮亏了。


 
luenbo:

luenbo:

官方的MFE与MAE算的是金额，而不是点数，实际上点数更能反映出每笔交易的优劣。 

 
fxmeter:

insane007:

阳光底下没有什么新鲜事儿，看了一下这个信号的MAE，有扛单倾向··交易方式类马丁格尔策略+高频混合变种！信号的运气不错，本金已经提出，但对跟随者就很不利了，，因为这样惊人的盈利状况不可能每个月继续下去的···
