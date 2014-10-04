教你如何过滤掉扛单、网格、马丁格尔、剥头皮方式的信号！！ - 页 4

震荡还行，遇到趋势要么做错，要错过，下面就是空单错过了后面的下跌。

抓震荡行情策略，这是没有办法的避免的，赚了小小利润不走，可能被套，走可能错过行情。

 

 

 
 
分析的相当的精辟！ 赞！！
 
赞...果然是大神...

我自己设置了一个停损，只要到了10%的浮亏，就自动全部平仓...

我想问问，你觉得10%的停损的对于他这种历史记录来说，合适吗？

他最近做的单子，浮亏都只有1-2%

 
他只要能盈利时间久一点，也就无所谓能抓住什么行情了...

要是什么行情都做，估计就什么也抓不住吧... 

 
  这个业绩真的很不错啊，5.43%的回撤，确实很厉害了，这个信号我的意见是 推荐，但是自己要控制风险。

  整个论坛目前还没有看到做的比这个好的啊。 

  至于其交易手法，基本上就是亏损加仓，然后平均利润一起出场。 

  分析了下他的单子，平均获利比较少，6点左右，因此跟单如果稍微滑点或者延时，利润就没有他那么高了。

  风险在于他多次加仓，跟单者不知道他加到多少单位置，目前看，做多是8单，遇到强趋势，没有止损的话，也就可怕了。

   

他持仓都不是很久，而且也不是天天做单，上个星期四星期五这个星期一都没有做单（9月25.26.29号）加上双休就连续五天没有做单了。而且他每天只开仓一次，平仓后，不管几点，当天都不会再开仓了

除非特别倒霉，遇上那种短时间内持续暴涨或者暴跌没有回调机会的行情 ，不然应该不会一下子就爆仓了吧？

他提示的是500美金开0.01手 

 
哇塞，这个空单下的真多，远超过8单了，密集：

 

感觉这就像是网格，交易时间很短，薄利就走... 主要就是他做快一年没有爆仓...

之前几个7月份开始都爆了...

 
insane007:

感觉这就像是网格，交易时间很短，薄利就走... 主要就是他做快一年没有爆仓...

之前几个7月份开始都爆了...

马丁格尔、网格的高胜率因为符合“人性偏向”，所以很受新手们欢迎，但却忽视了背后隐藏的“巨大风险”，这就好像脖子上挂了一个“定时炸弹”，问题是不知道起爆时间·····
 
insane007:

赞...果然是大神...

我自己设置了一个停损，只要到了10%的浮亏，就自动全部平仓...

我想问问，你觉得10%的停损的对于他这种历史记录来说，合适吗？

他最近做的单子，浮亏都只有1-2%

 

节日快乐！

大神不敢当。

他每月盈利10%+，历史回撤也没有超过6%，所以用10 %停损合适。

 
节日快乐！

 

他的回撤其实只从7月31号才开始统计 ，也就是净值开始时间，之前的最大回撤肯定不止5.43%

 

 

光从他二月份的成长图来看，这一波亏损就超过6%了，其中的浮亏肯定更高 

 

