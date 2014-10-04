教你如何过滤掉扛单、网格、马丁格尔、剥头皮方式的信号！！ - 页 4 1234567 新评论 Ziheng Zhuang 2014.09.30 12:49 #31 震荡还行，遇到趋势要么做错，要错过，下面就是空单错过了后面的下跌。抓震荡行情策略，这是没有办法的避免的，赚了小小利润不走，可能被套，走可能错过行情。 Ziheng Zhuang 2014.09.30 13:10 #32 Tiecheng Fu 2014.09.30 13:56 #33 fxmeter: 震荡还行，遇到趋势要么做错，要错过，下面就是空单错过了后面的下跌。抓震荡行情策略，这是没有办法的避免的，赚了小小利润不走，可能被套，走可能错过行情。 分析的相当的精辟！ 赞！！ insane007 2014.09.30 19:43 #34 fxmeter: 震荡还行，遇到趋势要么做错，要错过，下面就是空单错过了后面的下跌。抓震荡行情策略，这是没有办法的避免的，赚了小小利润不走，可能被套，走可能错过行情。 赞...果然是大神...我自己设置了一个停损，只要到了10%的浮亏，就自动全部平仓...我想问问，你觉得10%的停损的对于他这种历史记录来说，合适吗？他最近做的单子，浮亏都只有1-2% insane007 2014.09.30 19:44 #35 fxmeter: 震荡还行，遇到趋势要么做错，要错过，下面就是空单错过了后面的下跌。抓震荡行情策略，这是没有办法的避免的，赚了小小利润不走，可能被套，走可能错过行情。 他只要能盈利时间久一点，也就无所谓能抓住什么行情了...要是什么行情都做，估计就什么也抓不住吧... insane007 2014.09.30 19:55 #36 fxmeter: // 这个业绩真的很不错啊，5.43%的回撤，确实很厉害了，这个信号我的意见是 推荐，但是自己要控制风险。 整个论坛目前还没有看到做的比这个好的啊。 至于其交易手法，基本上就是亏损加仓，然后平均利润一起出场。 分析了下他的单子，平均获利比较少，6点左右，因此跟单如果稍微滑点或者延时，利润就没有他那么高了。 风险在于他多次加仓，跟单者不知道他加到多少单位置，目前看，做多是8单，遇到强趋势，没有止损的话，也就可怕了。 他持仓都不是很久，而且也不是天天做单，上个星期四星期五这个星期一都没有做单（9月25.26.29号）加上双休就连续五天没有做单了。而且他每天只开仓一次，平仓后，不管几点，当天都不会再开仓了除非特别倒霉，遇上那种短时间内持续暴涨或者暴跌没有回调机会的行情 ，不然应该不会一下子就爆仓了吧？他提示的是500美金开0.01手 insane007 2014.09.30 20:17 #37 fxmeter: 分析下 https://www.mql5.com/zh/signals/50126 看看他的进场，入场，这个策略，已经很普通了，当然具体入场细节各不相同。我也经常用这类策略，抓的是震荡行情的利润，遇到趋势，恰好反向了如果不及时止损，就会大亏。他的如下总结是： 多单平均利润5.56 Pips, 空单平均利润6.0 Pips 如下图，红色是空单，蓝色是多单 ： 哇塞，这个空单下的真多，远超过8单了，密集： 感觉这就像是网格，交易时间很短，薄利就走... 主要就是他做快一年没有爆仓...之前几个7月份开始都爆了... Tiecheng Fu 2014.10.01 03:06 #38 insane007: 感觉这就像是网格，交易时间很短，薄利就走... 主要就是他做快一年没有爆仓...之前几个7月份开始都爆了...马丁格尔、网格的高胜率因为符合“人性偏向”，所以很受新手们欢迎，但却忽视了背后隐藏的“巨大风险”，这就好像脖子上挂了一个“定时炸弹”，问题是不知道起爆时间····· Ziheng Zhuang 2014.10.01 05:05 #39 insane007: 赞...果然是大神...我自己设置了一个停损，只要到了10%的浮亏，就自动全部平仓...我想问问，你觉得10%的停损的对于他这种历史记录来说，合适吗？他最近做的单子，浮亏都只有1-2% 节日快乐！大神不敢当。他每月盈利10%+，历史回撤也没有超过6%，所以用10 %停损合适。 insane007 2014.10.01 06:15 #40 fxmeter: 节日快乐！大神不敢当。他每月盈利10%+，历史回撤也没有超过6%，所以用10 %停损合适。节日快乐！ 他的回撤其实只从7月31号才开始统计 ，也就是净值开始时间，之前的最大回撤肯定不止5.43% 光从他二月份的成长图来看，这一波亏损就超过6%了，其中的浮亏肯定更高 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
震荡还行，遇到趋势要么做错，要错过，下面就是空单错过了后面的下跌。
抓震荡行情策略，这是没有办法的避免的，赚了小小利润不走，可能被套，走可能错过行情。
震荡还行，遇到趋势要么做错，要错过，下面就是空单错过了后面的下跌。
抓震荡行情策略，这是没有办法的避免的，赚了小小利润不走，可能被套，走可能错过行情。
震荡还行，遇到趋势要么做错，要错过，下面就是空单错过了后面的下跌。
抓震荡行情策略，这是没有办法的避免的，赚了小小利润不走，可能被套，走可能错过行情。
赞...果然是大神...
我自己设置了一个停损，只要到了10%的浮亏，就自动全部平仓...
我想问问，你觉得10%的停损的对于他这种历史记录来说，合适吗？
他最近做的单子，浮亏都只有1-2%
震荡还行，遇到趋势要么做错，要错过，下面就是空单错过了后面的下跌。
抓震荡行情策略，这是没有办法的避免的，赚了小小利润不走，可能被套，走可能错过行情。
他只要能盈利时间久一点，也就无所谓能抓住什么行情了...
要是什么行情都做，估计就什么也抓不住吧...
//
这个业绩真的很不错啊，5.43%的回撤，确实很厉害了，这个信号我的意见是 推荐，但是自己要控制风险。
整个论坛目前还没有看到做的比这个好的啊。
至于其交易手法，基本上就是亏损加仓，然后平均利润一起出场。
分析了下他的单子，平均获利比较少，6点左右，因此跟单如果稍微滑点或者延时，利润就没有他那么高了。
风险在于他多次加仓，跟单者不知道他加到多少单位置，目前看，做多是8单，遇到强趋势，没有止损的话，也就可怕了。
他持仓都不是很久，而且也不是天天做单，上个星期四星期五这个星期一都没有做单（9月25.26.29号）加上双休就连续五天没有做单了。而且他每天只开仓一次，平仓后，不管几点，当天都不会再开仓了
除非特别倒霉，遇上那种短时间内持续暴涨或者暴跌没有回调机会的行情 ，不然应该不会一下子就爆仓了吧？
他提示的是500美金开0.01手
分析下 https://www.mql5.com/zh/signals/50126
看看他的进场，入场，这个策略，已经很普通了，当然具体入场细节各不相同。我也经常用这类策略，抓的是震荡行情的利润，遇到趋势，恰好反向了如果不及时止损，就会大亏。
他的如下总结是： 多单平均利润5.56 Pips, 空单平均利润6.0 Pips
如下图，红色是空单，蓝色是多单 ：
哇塞，这个空单下的真多，远超过8单了，密集：
感觉这就像是网格，交易时间很短，薄利就走... 主要就是他做快一年没有爆仓...
之前几个7月份开始都爆了...
感觉这就像是网格，交易时间很短，薄利就走... 主要就是他做快一年没有爆仓...
之前几个7月份开始都爆了...
赞...果然是大神...
我自己设置了一个停损，只要到了10%的浮亏，就自动全部平仓...
我想问问，你觉得10%的停损的对于他这种历史记录来说，合适吗？
他最近做的单子，浮亏都只有1-2%
节日快乐！
大神不敢当。
他每月盈利10%+，历史回撤也没有超过6%，所以用10 %停损合适。
节日快乐！
大神不敢当。
他每月盈利10%+，历史回撤也没有超过6%，所以用10 %停损合适。
节日快乐！
他的回撤其实只从7月31号才开始统计 ，也就是净值开始时间，之前的最大回撤肯定不止5.43%
光从他二月份的成长图来看，这一波亏损就超过6%了，其中的浮亏肯定更高