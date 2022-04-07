求MT5一键平仓脚本，平掉所有单子

新人求一键平仓脚本，谢谢🙏
 

我也想知道


Mt4的方式修改可以嗎？

 

https://www.mql5.com/zh/code/25635

CloseAllBuy  --- 平当前图表品种的多单。

CloseAllSell  --- 平当前图表品种的空单。

CloseAllPairs --- 平所有品种的多单和空单。

一键平仓
一键平仓
脚本拖放到图表上，平当前图表的多单或者空单。
 
Ziheng Zhuang #:

感谢，最近在学习这个，用那个order搞了半天都没整明白，看了您的才发现原来mql5多了个 Position
 


可以给个平三分之一，二分之一的吗

只平单个品种，比如拖到哪个品种里就平哪个品种

 

授人以鱼不如授人以渔, 思路是

一, 找现成得, mql5官网里搜索 close all 之类得关键词或直接百度大法

二,想了解细节以及更多的灵活性, 那最好学点基础的mql5代码, 这样能有针对性得阅读理解或修改. 课程推荐瞬间的光辉, 扫描我头像可以免费索取

 
我这有，可以私聊我
