求MT5一键平仓脚本，平掉所有单子
我也想知道
Mt4的方式修改可以嗎？
One Click (Hot Key Alt-C) close all order and take screen for keep your trading journal - script for MetaTrader 4
Close All Orders by Current Symbol - expert for MetaTrader 4
Close all orders once the drawdown reaches a specific percentage - expert for MetaTrader 4
Close All Open Orders - script for MetaTrader 4
Close Pending Orders.mq4 - script for MetaTrader 4
Close Orders - expert for MetaTrader 4
Close Orders - script for MetaTrader 4
Status Mail and Alert On Order Close - expert for MetaTrader 4
1 Click Button To Close All Open and Pending Orders V03 - expert for MetaTrader 4
Customized Buy Sell Close v2 -- Now in one script - script for MetaTrader 4
https://www.mql5.com/zh/code/25635
CloseAllBuy --- 平当前图表品种的多单。
CloseAllSell --- 平当前图表品种的空单。
CloseAllPairs --- 平所有品种的多单和空单。
可以给个平三分之一，二分之一的吗
只平单个品种，比如拖到哪个品种里就平哪个品种
授人以鱼不如授人以渔, 思路是
一, 找现成得, mql5官网里搜索 close all 之类得关键词或直接百度大法
二,想了解细节以及更多的灵活性, 那最好学点基础的mql5代码, 这样能有针对性得阅读理解或修改. 课程推荐瞬间的光辉, 扫描我头像可以免费索取