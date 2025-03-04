关于信号服务的常见问题 (26 1 2 3)
关于信号服务的最常见的问题都将在本文中被收集和处理。问题列表会时常更新，很快我们将会试着给所有进来的问题给出答案。如果您没有找到您问题的答案，请尽管写个注释。 在问问题之前，请首先阅读下面的有意义的文章： MetaTrader 4和MetaTrader 5交易信号总览 怎样成为MetaTrader 4和MetaTrader 5平台上的信号提供商 MetaTrader 5 帮助文档 → 客户终端设定 → 信号 问题 我们所需的信号服务是什么? 在MQL5.com中谁可以创建一个交易信号?我应该为此付钱吗? 免费的信号什么时候可以被订阅?...
量化交易，也称为算法交易或算法交易，是一个快速发展的领域，结合了金融、数学和计算机科学。它涉及使用复杂的数学模型、统计分析和计算机算法来识别和执行金融市场中的交易机会。这种方法已广受欢迎，并已成为交易领域不可或缺的一部分。 量化交易的成功在于它能够处理大量市场数据并识别人类交易者可能不明显的模式或低效率。通过利用先进的数学模型和统计技术，量化交易者可以发现隐藏的信号并做出明智的交易决策。这种数据驱动的方法有助于消除交易过程中的情绪偏见和人为错误，从而可能带来更加一致和有利可图的结果。
OpenCL是一种开源框架，用于编写可在各种类型硬件平台（例如中央处理器 (CPU)、图形处理单元 (GPU) 和其他专用处理器或硬件加速器）上执行的程序。无论供应商或架构如何，OpenCL都可使软件开发人员编写可以在多个设备上运行的代码。 OpenCL API和运行时间提供了一定的平台独立性，允许创建可在任何支持OpenCL的设备上运行的代码。OpenCL还提供一组低级别API，使开发人员可以明确控制设备、内存和内核执行，从而对他们的应用程序进行更详细地控制。 OpenCL广泛应用于科学计算、图像视频处理、机器学习等领域。利用跨设备的并行计算能力来更快、更高效地执行应用程序。
我们在MQL5中添加了 对ONNX模型的支持， 我们相信这就是未来趋势。我们创建这个主题是为了讨论和研究这个趋势性领域，它可以帮助机器的学习能力提升到一个新高度。通过这个新功能，您可以在喜欢的环境中编辑模型，然后在交易中轻松地运行。 简要技术概述 ONNX（开放神经网络交换）是一种开源格式，用于在各种框架之间交换机器学习模型。由Microsoft、Facebook和Amazon Web Services (AWS)开发，旨在促进ML模型的开发和部署。 ONNX的主要优势：
文章 "信号计算器" (18 1 2)
新文章 信号计算器 已发布： 直接从MetaTrader 5终端中进行信号运行的计算是非常有利的，因为终端提供了信号的预先选择和排序。通过这种方式，用户可以在终端中看到与他们的交易账户兼容得最好的信号。 本文中提供的计算器可以从MetaTrader 5 和 MetaTrader 4市场免费下载： MT5 信号计算器 MT4 信号计算器 为了使信号计算器能够正常工作，需要在终端中有最新的交易信号库，所以，我们需要在"工具箱"窗口中激活"信号"页面(点击"信号"页面): 图 1. 激活"信号"页面 作者： Karputov Vladimir
点差不同能跟单吗？会不会掉 (13 1 2)
跟单账户跟主账户 点差不同 会不会掉单
想求助这个是什么指标做出来的 (11 1 2)
这是看到别人直播看的量化软件 是针对加密货币的 它大概意思是白球就做空 黄球做多 感觉挺好用想求组这是怎么做的
交易胜率重要还是盈亏比 (12 1 2)
交易胜率重要 还是盈亏比重要 。你们怎么看
MT5手机端在哪里点击杠杆交易？ (10)
新人刚下载MT5 想做杠杆交易 但在MT5的手机界面没看到相关按钮 求问大神是怎么做杠杆交易的？
MT5不能挂单部分平仓吗？ (11 1 2)
止盈和止损没有部分挂单平仓，只能手动选择手数，各位大神有解决这个问题的方法吗？
比如我想交易1500手 可以拆分成3笔来交易吗
具体详情以图片展示，点击支付没有任何反应，我该怎么办
网页上面没有注册信号的标识，这个是什么原因，麻烦大佬们告知，谢谢
每次开单都要重新设置止损距离吗？不能像MT4那样记忆保存吗？开单时直接显示上次的止损距离比如黄金500点？
下午好，亲爱的论坛用户 我正在寻找一个志同道合的人，但不是一个实干家。 我正在寻找 一个 了解并知道如何计算概率的程序员，他也认为市场应该被视为一个混乱的过程，但他没有放弃创造一个盈利的TS的希望。它在整个欧元历史上是有利可图的，但有很多需要改进的地方，有很多新鲜的想法，是经过多年的思考和计算得出的。 这个EA是非方向性的，基于概率理论，但它没有最终确定，是基于mql4的。我想如果我下定决心，5%的稳定利润可能会在一个月内获得。我的意思是它将显示任何时间间隔内所有货币的利润。嗯，至少这是我的目标。到目前为止，在欧洲的20年历史中，...但再一次，它并不完美。
大家好，我是官网版主。 本人因为需要满足各种交易战略的交易需求以及需要适当分散风险，需要时不时找新的合作平台。 刚好前几天有人问到这个题目，总结一下点差与账户类型，方便各位汇友。 首先，点差如何定义？ 交易平台（交易商）报价时会报出一个买入价(ask)和一个卖出价(bid)，中间的差额就是点差。 其次，各个交易平台的账户名称虽然有所不同，但都是依存于交易模式。 作为基础知识，可以试试先搞懂交易模式架构的广义定义。 各种架构的原理比较复杂，这里简单介绍一下。 有DD和NDD两大类，NDD里包括STP和ECN。 //DD: Dealing Desk（后台交易模式，玩家 与
如题，我获取了交易品种的时间来判断，但实际上不同交易商真正的开市时间都不同，该如何避免呢？
三角套利作为一种比较常见的套利方式，不少投资人在外汇交易中都有用到过。三角套利是基于交叉汇率实现的，它是三角套利的基础，所谓交叉汇率，是指用一种非美元的货币表示另一种非美元货币的价格。如某个外汇市场上欧元 / 美元 =1.08740 ，美元 / 瑞郎 =0.85812 ，欧元 / 瑞郎 =0.93205 ，当（欧元 / 美元） × （美元 / 瑞郎）不等于（欧元 / 瑞郎）时，这就为三角套利提供了可能。
你好！在mql5.com的市场上，你可以下载一个演示版本，它只在 策略测试器中 工作。许多客户不认为策略测试器是一个有效的证明，并对机器人的效率产生怀疑。我可以在产品描述中放置一个交易机器人演示版的链接吗？测试后，客户无论如何都要通过市场购买。这样，客户就会对产品更有信心!更准确地说，演示版将被放在产品评论中，而描述将包含一个指向该评论的链接。也就是说，该链接不会通向第三方网站。 p.s. 网站管理部门的意见才是非常重要的。自从规则出台后，我还没有找到这个问题的答案。我记得有一次在描述中放置了一个额外的链接，然后管理部门并不反对。 谢谢你
大家好，我是官网版主 以前有个帖子，是讨论市场上的EA是否具有营利性的。 由于广告太多，被系统检测删除了 。 以下是之前讨论时大家留下的讨论点。与我个人看法完全无关。 // EA是需要人工干预的 // 你觉得一个好的ea你会拿出来卖吗 // 自己用赚钱 再卖还能多赚一份钱 为什么不卖 // 最最最主要是lot 和SL！！！MM管理 //网格，平均，马丁！只要远离它们。你就基本少亏。 // 申请著作权 我完全支持自由讨论。 但请大家在讨论的时候，不要提及特定产品。 谢谢。
后缀不一样不开单啊，在线求助
今天测试一个EA，为什么总是开仓失败，懂的能否指点下错误出在哪里，程序本身已正常编译，逻辑上应该没有问题。测试结果错误如下： 2025.03.09 16:40:40.161 2025.03.04 04:06:15 failed request buy 0.02 at 2885 [Invalid request] 2025.03.09 16:40:40.161 2025.03.04 04:06:15 Error opening position: 10013 2025.03.09 16:40:40.161 2025.03.04 04:06:16 failed request buy
void OnTick () { //--- int PositionOfSymbol = 0 ; for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--){ string symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); int Magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if ( Symbol ()==symbol &&
mt5的一点建议 (9)
前言：为了方便说明需要举例：例子为等距逆市加仓，如何写？这个问题卡了我很久花了很久才解决，关键是如何设定开关的值，以前mt4很简单只需获取最后一持仓的开盘价，但mt5可能为了适应先进先出规则只会持有一张订单，写很多功能的时候很麻烦必须绕道而行，感觉对新手很不友好，真正的好产品应该大众化，而不是故意设定障碍显得自己很有水平
大家好，我是官网版主。 分享一些独家经验。 最近有朋友问我有没有推荐的信号。 因为本人很久都没有跟信号了，所以实在是不知道推荐哪个。。。 不过作为曾经的信号跟踪狂魔，我还是有一套方法论的，希望可以给大家带来一些启发。 首先我必须说明，以下几点都只能算是建议，最重要的是这个信号符不符合你的品味和整体战略需求。 1. 信号源的自身资金量巨大（可以参考） 信号的原理是，信号源赚，你就赚，信号源亏损，你就 亏损 。与此同时，信号源还额外获得额外的订阅收益。 这就难免产生一些小额度的运气账号。尤其是几百的美金小额帐号， 订阅收益随时可以超过帐号亏损，很难牵制信号源的风控执行力。
三币对冲非平衡套利原理概述 (8)
三币对冲非平衡套利是在三角套利的基础上的拓展与延续。三角套利作为一种比较常见的套利方式，不少投资人在外汇交易中都有用到过。三角套利是基于交叉汇率实现的，它是三角套利的基础，所谓交叉汇率，是指用一种非美元的货币表示另一种非美元货币的价格。如某个外汇市场上美元/日元=142.840，欧元/美元=1.00435，欧元/日元=143.375，当（美元/日元）×（欧元/美元）不等于（欧元/日元）时，这就为三角套利提供了可能。 然而，严格的三角套利由于点差、滑点、隔夜利息、手续费等原因，并不能获利。如果在以上的三个货币对上增加不平衡系数，打破这种对称性，便有了获利的可能性。
为何数据下单要变动。 (6)
明显盘面在70 点下单 成交在69了？你们遇到过吗
