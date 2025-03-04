MetaQuotes 关于信号服务的常见问题 26 1 2 3) 关于信号服务的最常见的问题都将在本文中被收集和处理。问题列表会时常更新，很快我们将会试着给所有进来的问题给出答案。如果您没有找到您问题的答案，请尽管写个注释。 在问问题之前，请首先阅读下面的有意义的文章： MetaTrader 4和MetaTrader 5交易信号总览 怎样成为MetaTrader 4和MetaTrader 5平台上的信号提供商 MetaTrader 5 帮助文档 → 客户终端设定 → 信号 问题 我们所需的信号服务是什么? 在MQL5.com中谁可以创建一个交易信号?我应该为此付钱吗? 免费的信号什么时候可以被订阅?...

MetaQuotes 交易中的OpenCL 100 1 2 3 4 5 ... 9 10) OpenCL是一种开源框架，用于编写可在各种类型硬件平台（例如中央处理器 (CPU)、图形处理单元 (GPU) 和其他专用处理器或硬件加速器）上执行的程序。无论供应商或架构如何，OpenCL都可使软件开发人员编写可以在多个设备上运行的代码。 OpenCL API和运行时间提供了一定的平台独立性，允许创建可在任何支持OpenCL的设备上运行的代码。OpenCL还提供一组低级别API，使开发人员可以明确控制设备、内存和内核执行，从而对他们的应用程序进行更详细地控制。 OpenCL广泛应用于科学计算、图像视频处理、机器学习等领域。利用跨设备的并行计算能力来更快、更高效地执行应用程序。

MetaQuotes 学习ONNX交易 141 1 2 3 4 5 ... 14 15) 我们在MQL5中添加了 对ONNX模型的支持， 我们相信这就是未来趋势。我们创建这个主题是为了讨论和研究这个趋势性领域，它可以帮助机器的学习能力提升到一个新高度。通过这个新功能，您可以在喜欢的环境中编辑模型，然后在交易中轻松地运行。 简要技术概述 ONNX（开放神经网络交换）是一种开源格式，用于在各种框架之间交换机器学习模型。由Microsoft、Facebook和Amazon Web Services (AWS)开发，旨在促进ML模型的开发和部署。 ONNX的主要优势：

MetaQuotes 文章 "信号计算器" 18 1 2) 新文章 信号计算器 已发布： 直接从MetaTrader 5终端中进行信号运行的计算是非常有利的，因为终端提供了信号的预先选择和排序。通过这种方式，用户可以在终端中看到与他们的交易账户兼容得最好的信号。 本文中提供的计算器可以从MetaTrader 5 和 MetaTrader 4市场免费下载： MT5 信号计算器 MT4 信号计算器 为了使信号计算器能够正常工作，需要在终端中有最新的交易信号库，所以，我们需要在"工具箱"窗口中激活"信号"页面(点击"信号"页面): 图 1. 激活"信号"页面 作者： Karputov Vladimir

jixiaoxin0000 想求助这个是什么指标做出来的 11 1 2) 这是看到别人直播看的量化软件 是针对加密货币的 它大概意思是白球就做空 黄球做多 感觉挺好用想求组这是怎么做的

eeechooo MT5手机端在哪里点击杠杆交易？ ( 10 ) 新人刚下载MT5 想做杠杆交易 但在MT5的手机界面没看到相关按钮 求问大神是怎么做杠杆交易的？

zhui168 开盘跳空合理吗？ ( 10 ) 遇到开盘跳空。止损无效合理吗。谁懂。比如我设了 多单 止损在3980 开盘直接到60止损 合理吗

Romario 我正在寻找一位具有概率论和MQL4-MQL5知识的数学程序员，以共同完成一个项目。 150 1 2 3 4 5 ... 14 15) 下午好，亲爱的论坛用户 我正在寻找一个志同道合的人，但不是一个实干家。 我正在寻找 一个 了解并知道如何计算概率的程序员，他也认为市场应该被视为一个混乱的过程，但他没有放弃创造一个盈利的TS的希望。它在整个欧元历史上是有利可图的，但有很多需要改进的地方，有很多新鲜的想法，是经过多年的思考和计算得出的。 这个EA是非方向性的，基于概率理论，但它没有最终确定，是基于mql4的。我想如果我下定决心，5%的稳定利润可能会在一个月内获得。我的意思是它将显示任何时间间隔内所有货币的利润。嗯，至少这是我的目标。到目前为止，在欧洲的20年历史中，...但再一次，它并不完美。

lvhaoran 无报价 ( 5 ) 为什么今天MT5登陆虚拟账户不显示报价

lvhaoran 交易量限制 12 1 2) MT5软件在交易的时候交易量限制1000 ，如何突破这个交易量啊 我想交易量大于1000

xincheng599 测试一个EA，为什么总是开仓失败，懂的能否指点下原因 ( 9 ) 今天测试一个EA，为什么总是开仓失败，懂的能否指点下错误出在哪里，程序本身已正常编译，逻辑上应该没有问题。测试结果错误如下： 2025.03.09 16:40:40.161 2025.03.04 04:06:15 failed request buy 0.02 at 2885 [Invalid request] 2025.03.09 16:40:40.161 2025.03.04 04:06:15 Error opening position: 10013 2025.03.09 16:40:40.161 2025.03.04 04:06:16 failed request buy

Alax9988 How to avoid placing multiple orders in MT5? ( 3 ) void OnTick () { //--- int PositionOfSymbol = 0 ; for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--){ string symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); int Magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if ( Symbol ()==symbol &&

sdfgsdgdsgdsvsg mt5的一点建议 ( 9 ) 前言：为了方便说明需要举例：例子为等距逆市加仓，如何写？这个问题卡了我很久花了很久才解决，关键是如何设定开关的值，以前mt4很简单只需获取最后一持仓的开盘价，但mt5可能为了适应先进先出规则只会持有一张订单，写很多功能的时候很麻烦必须绕道而行，感觉对新手很不友好，真正的好产品应该大众化，而不是故意设定障碍显得自己很有水平