程序库: BestInterval - 页 29

新评论

Dmitrii Verevkin 2025.10.14 12:56 #281

你好！

在编译过程中出现了错误，有人遇到过吗？

我搜索了论坛，好像没有人讨论过这个问题。

fxsaber 2025.10.14 14:42 #282

Dmitrii Verevkin #:编译时出现错误。

在Deal.mqh 中添加这几行。

#include "Deal_Base.mqh"

struct DEAL : public DEAL_BASE
{
  int Index;

  void ToNull( DEAL &Deals[] ) const
  {
    #ifdef __MQL5__
      Deals[this.Index].DEAL_BASE::ToNull();
    #else // __MQL5__ - https://www.mql5.com/ru/forum/322209#comment_13314616
      Deals[this.Index].ToNull();
    #endif // __MQL5__

    return;
  }

  void operator =( const DEAL_BASE &bDeal )
  {
    /*this.*/ DEAL_BASE::operator=(bDeal); //https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3368#comment_48437633

    return;
  }
};

Dmitrii Verevkin 2025.10.14 18:00 #283

这对我有帮助。

谢谢！
在Deal.mqh 中添加这几行。
这对我有帮助。
谢谢！