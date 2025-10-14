程序库: BestInterval - 页 29

你好！

在编译过程中出现了错误，有人遇到过吗？

我搜索了论坛，好像没有人讨论过这个问题。

Dmitrii Verevkin #:

编译时出现错误。

Deal.mqh 中添加这几行。

#include "Deal_Base.mqh"

struct DEAL : public DEAL_BASE
{
  int Index;

  void ToNull( DEAL &Deals[] ) const
  {
  #ifdef __MQL5__
    Deals[this.Index].DEAL_BASE::ToNull();
  #else // __MQL5__ - https://www.mql5.com/ru/forum/322209#comment_13314616
    Deals[this.Index].ToNull();
  #endif // __MQL5__

    return;
  }
  
  void operator =( const DEAL_BASE &bDeal )
  {
    /*this.*/ DEAL_BASE::operator=(bDeal); //https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3368#comment_48437633
    
    return;
  }  
};
 
这对我有帮助。

谢谢！

