文章 "MQL5.community 的新的文章发布系统" - 页 8

新评论
 
Rashid Umarov #:

有一个命令叫 "提交检查"。

我的理解对吗？

[编辑] 我相信我的理解是正确的，只是你们的管理界面与普通的用户界面有些不同。



 
Rashid Umarov #:

在撰写文章之前，请在网站上搜索该主题。例如，可以在这里找到类似的文章

这将使您对.NET 有一个了解：

  • 文章应如何撰写
  • 哪些主题已经被报道过
谢谢
 
Vladislav Boyko #:

你说的是这个按钮吧？

[编辑] 我相信我的理解是正确的，只是你们的管理界面与普通的用户界面有些不同。

是的，没错。

我确实有一个不同的界面

 

我正在创建一篇新文章，在文档中是这么说的：

批准点

然后在顶部创建文章时，我也得到了以下信息。

发送给版主

我创建了一个计划，然后点击发送审核，它却说 0.4 页的文章数量太少，无法发送审核。我一次又一次地在计划中添加更多信息，但它仍然抱怨页数太少。我搜索了不同的地方，发现不含空格的字符数应该大于 2000。我也这么做了，但还是出现以下错误。

错误

仅仅是计划审核，我就需要写 5 页？写 5 页意味着几乎完成我的文章，而不仅仅是计划。

我在哪里可以获得发送计划供版主审核文章的要求？我认为这些信息应该就在这篇文章中，不是吗？

 
lazymesh #:

我正在创建一篇新文章，文档中写道：.........：

然后在顶部创建文章时，我也得到了以下信息。

我创建了一个计划，然后点击发送审核，它却说 0.4 页的文章数量太少，无法发送审核。我一次又一次地在计划中添加更多信息，但它仍然抱怨页数太少。我搜索了不同的地方，发现不含空格的字符数应该大于 2000。我也这么做了，但还是出现以下错误。

仅仅是计划审核，我就需要写 5 页？写 5 页意味着几乎完成我的文章，而不仅仅是计划。

我在哪里可以获得发送计划供版主审核文章的要求？我想这些信息应该就在这篇文章中，不是吗？

我认为他们所说的计划是指您的文章草稿，因此请发送整篇文章以供审核。

 
lazymesh #:

我正在创建一篇新文章，而文档中是这样说的：

然后在顶部创建一篇文章时，我得到了以下信息。

我创建了一个大纲并点击了提交验证按钮。它说文章太小，只有 0.4 页，无法送去验证。我一遍又一遍地在计划中添加更多信息，但它仍然抱怨页数太少。我在不同的地方搜索了一下，发现不含空格的字符数应该超过 2000 个。我也这么做了，但还是出现以下错误。

仅仅是计划评审，我就需要写 5 页？写 5 页是指几乎完成文章，而不仅仅是计划。

在哪里可以找到提交文章计划供版主审核的要求？我认为这些信息应该在文章本身中，对吗？

我看了您的草稿

https://www.mql5.com/en/articles/19175/198393#!tab=article

这是一篇关于 python 和 google 表单的文章，我没有看到任何关于交易者的内容。

 
Eleni Anna Branou #:

我认为他们所说的计划是指文章的草稿，因此请将整篇文章寄来参加此次评审。

明白了。谢谢你，埃莱尼

 
Rashid Umarov #:

我看了你的草稿

https://www.mql5.com/zh/articles/19175/198393#!tab=article

这是关于 python 和 google 表单的，我没有看到任何关于交易员的内容。

很好，我也会添加的。谢谢拉希德。

 

我提交了我的文章，我只想问一下需要多长时间才能审核/接受审核

 
David Kitonga Mutua #:

我提交了我的文章，我只想问一下需要多长时间才能审核/接受审核

因为你是周五提交的，所以需要等到下周。
1234567891011
新评论