文章 "MQL5.community 的新的文章发布系统" - 页 8

Vladislav Boyko 2025.06.30 18:24 #71
Rashid Umarov #:有一个命令叫 "提交检查"。
我的理解对吗？
[编辑] 我相信我的理解是正确的，只是你们的管理界面与普通的用户界面有些不同。

Eugene Mmene 2025.06.30 18:24 #72
Rashid Umarov #:在撰写文章之前，请在网站上搜索该主题。例如，可以在这里找到类似的文章。这将使您对.NET 有一个了解：
文章应如何撰写
哪些主题已经被报道过
谢谢

Rashid Umarov 2025.07.01 11:23 #73
Vladislav Boyko #:你说的是这个按钮吧？[编辑] 我相信我的理解是正确的，只是你们的管理界面与普通的用户界面有些不同。
是的，没错。
我确实有一个不同的界面

Ramesh Maharjan 2025.08.14 10:16 #74
我正在创建一篇新文章，在文档中是这么说的：
然后在顶部创建文章时，我也得到了以下信息。
我创建了一个计划，然后点击发送审核，它却说 0.4 页的文章数量太少，无法发送审核。我一次又一次地在计划中添加更多信息，但它仍然抱怨页数太少。我搜索了不同的地方，发现不含空格的字符数应该大于 2000。我也这么做了，但还是出现以下错误。
仅仅是计划审核，我就需要写 5 页？写 5 页意味着几乎完成我的文章，而不仅仅是计划。
我在哪里可以获得发送计划供版主审核文章的要求？我认为这些信息应该就在这篇文章中，不是吗？

Eleni Anna Branou 2025.08.14 11:02 #75
lazymesh #:我正在创建一篇新文章，文档中写道：.........：然后在顶部创建文章时，我也得到了以下信息。我创建了一个计划，然后点击发送审核，它却说 0.4 页的文章数量太少，无法发送审核。我一次又一次地在计划中添加更多信息，但它仍然抱怨页数太少。我搜索了不同的地方，发现不含空格的字符数应该大于 2000。我也这么做了，但还是出现以下错误。仅仅是计划审核，我就需要写 5 页？写 5 页意味着几乎完成我的文章，而不仅仅是计划。我在哪里可以获得发送计划供版主审核文章的要求？我想这些信息应该就在这篇文章中，不是吗？
我认为他们所说的计划是指您的文章草稿，因此请发送整篇文章以供审核。

Rashid Umarov 2025.08.14 11:50 #76
lazymesh #:我正在创建一篇新文章，而文档中是这样说的：然后在顶部创建一篇文章时，我得到了以下信息。我创建了一个大纲并点击了提交验证按钮。它说文章太小，只有 0.4 页，无法送去验证。我一遍又一遍地在计划中添加更多信息，但它仍然抱怨页数太少。我在不同的地方搜索了一下，发现不含空格的字符数应该超过 2000 个。我也这么做了，但还是出现以下错误。仅仅是计划评审，我就需要写 5 页？写 5 页是指几乎完成文章，而不仅仅是计划。在哪里可以找到提交文章计划供版主审核的要求？我认为这些信息应该在文章本身中，对吗？
我看了您的草稿 https://www.mql5.com/en/articles/19175/198393#!tab=article
这是一篇关于 python 和 google 表单的文章，我没有看到任何关于交易者的内容。

Ramesh Maharjan 2025.08.14 21:09 #77
Eleni Anna Branou #:我认为他们所说的计划是指文章的草稿，因此请将整篇文章寄来参加此次评审。
明白了。谢谢你，埃莱尼

Ramesh Maharjan 2025.08.14 21:11 #78
Rashid Umarov #:我看了你的草稿https://www.mql5.com/zh/articles/19175/198393#!tab=article这是关于 python 和 google 表单的，我没有看到任何关于交易员的内容。
很好，我也会添加的。谢谢拉希德。

David Kitonga Mutua 2025.09.28 16:13 #79
我提交了我的文章，我只想问一下需要多长时间才能审核/接受审核

Eleni Anna Branou 2025.09.28 16:34 #80
David Kitonga Mutua #: 我提交了我的文章，我只想问一下需要多长时间才能审核/接受审核
因为你是周五提交的，所以需要等到下周。
