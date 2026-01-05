文章 "MQL5.community 的新的文章发布系统" - 页 7 1234567891011 新评论 Kyle Young Sangster 2025.06.27 05:38 #61 您好，，我正试图提交一篇文章的提纲以供审阅。我已经阅读了这篇文章：https://www.mql5.com/zh/articles/408。 大纲已在编辑器中，随时可以审阅。我点击了 "发送审阅 "按钮。我得到的错误信息是："文章长度为 1.5 页，太短。" 文档说明文章至少需要 5 页，但没有说明大纲的长度。 还有其他提交大纲的方法吗？我可以向哪位版主发送私人信息？ 感谢您的帮助。 Aleksandr Slavskii 2025.06.27 05:50 #62 Kyle Young Sangster #: 您好， ，我正试图提交一篇文章的大纲以供审阅。我已经阅读了这篇文章 ：https://www.mql5.com/zh/articles/408。 大纲已在编辑器中，随时可以审阅。我点击了 "提交审阅 "按钮。我收到一个错误："文章长度为 1.5 页，太短"。文档规定文章至少要有 5 页，但没有提到大纲的长度。 有其他提交提纲的方法吗？我可以给哪个版主发私信？ 感谢您的帮助。 通常您会在这里 询问是否对该主题感兴趣，并提供主题提纲。如果管理员批准了该主题，您就可以撰写文章。 Пиши и зарабатывай на MQL5 2025.05.13Maxim Dmitrievskywww.mql5.com Наша компания всегда опирается на помощь трейдеров при создании своих новых продуктов. В целях популяризации языка MQL5 на сайте MQL5... Rashid Umarov 2025.06.27 10:54 #63 Kyle Young Sangster #: 您好， ，我正试图提交一篇文章的大纲以供审阅。我已经阅读了这篇文章 ：https://www.mql5.com/zh/articles/408。 大纲已在编辑器中，随时可以审阅。我点击了 "提交审阅 "按钮。我收到一个错误："文章长度为 1.5 页，太短"。文档规定文章至少要有 5 页，但没有提到大纲的长度。 有其他提交提纲的方法吗？我可以给哪个版主发私信？ 感谢您的帮助。 我可以看到人工智能创建的文本，如果用人类语言为人类撰写，主题本身会很有趣 本文介绍数字信号处理 (DSP) 在交易中的应用。它指出了与市场噪音相关的主要问题以及传统技术分析（如滞后滤波器）的局限性。本文建议将 DSP 作为从噪声数据中提取有意义信息的工具，使交易者能够更清晰地洞察市场并改进交易决策。 交易者感兴趣的是从时域分析到频域分析的转变，时域分析难以识别周期和重复模式，而频域分析可将时间序列分解为频率成分。了解波形和市场周期有助于区分趋势和反复波动，从而进行更准确的分析。 此外，文章还强调了混叠和失真导致错误信号和不准确指标的危险，从而增加了风险。最后，文章邀请交易者进一步探索 DSP 技术，以制定更有效的交易策略。这篇文章理论结合实际应用，对寻求改进策略的交易者特别有价值。 Kyle Young Sangster 2025.06.27 15:10 #64 Rashid Umarov #:我可以看到人工智能创建的文本。如果是用人类的语言为人类撰写的，话题本身就会很有趣 感谢您的回复。我想确认一下我理解的过程：您使用了人工智能来解析和总结提纲？是这样吗？这个项目的目标是使 DSP 的高级概念易于理解和亲近。为此，我们将用通俗易懂的英语撰写，并通过举例和类比来传达概念。感谢您的帮助。 Rashid Umarov 2025.06.27 15:57 #65 Kyle Young Sangster #: 本项目的目标是使高级 DSP 概念易于理解和使用。为此，本书将以通俗易懂的英语编写，并通过举例和类比来传达概念。 感谢您的帮助。 好的，继续写吧，看看你能写出什么来 Eugene Mmene 2025.06.29 17:29 #66 我想写一篇关于公允价值缺口以及利用订单区块突破和市场结构 转变进行公允价值缺口交易的文章，这篇文章将描述不同类型的公允价值缺口，如何验证它们，如何在它们上执行交易，以及在公允价值缺口上应注意什么。 Carl Schreiber 2025.06.29 19:24 #67 Eugene Mmene 市场结构转变来 交易公允价值缺口的文章。这篇文章将介绍不同类型的公允价值缺口，如何验证它们，如何执行它们的交易，以及对公允价值缺口的预期。如果版主能批准这个主题，我将不胜感激，这样我就可以马上开始了。 我们版主不能这样做、 请访问https://www.mql5.com/en/articles，右上角显示："新文章 "或 "添加新文章"。 点击它，然后您就可以在那里开始程序了。 MQL5 Articles www.mql5.com MQL5 Programming Articles Eugene Mmene 2025.06.29 19:57 #68 Carl Schreiber #: 我们版主不能这么做、 请访问https://www.mql5.com/en/articles 右上角显示："新文章 "或 "添加新文章"。 点击它，然后您就可以在那里开始操作了。 "我们建议您立即将文章《计划》提交版主审查和批准。 Rashid Umarov 2025.06.30 11:23 #69 有一个命令叫 "提交检查"。 Rashid Umarov 2025.06.30 11:26 #70 Eugene Mmene 市场结构 转变进行公允价值缺口交易的文章，这篇文章将描述不同类型的公允价值缺口、如何确认它们、如何在它们上进行交易以及对公允价值缺口的预期。 在您撰写文章之前，请在网站上搜索此主题。例如，可以在这里找到类似的文章。 这将使您了解 ： 文章应如何撰写 哪些主题已经被报道过 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
还有其他提交大纲的方法吗？我可以向哪位版主发送私人信息？
感谢您的帮助。
通常您会在这里 询问是否对该主题感兴趣，并提供主题提纲。如果管理员批准了该主题，您就可以撰写文章。
我可以看到人工智能创建的文本，如果用人类语言为人类撰写，主题本身会很有趣
交易者感兴趣的是从时域分析到频域分析的转变，时域分析难以识别周期和重复模式，而频域分析可将时间序列分解为频率成分。了解波形和市场周期有助于区分趋势和反复波动，从而进行更准确的分析。
此外，文章还强调了混叠和失真导致错误信号和不准确指标的危险，从而增加了风险。最后，文章邀请交易者进一步探索 DSP 技术，以制定更有效的交易策略。这篇文章理论结合实际应用，对寻求改进策略的交易者特别有价值。
好的，继续写吧，看看你能写出什么来
有一个命令叫 "提交检查"。
在您撰写文章之前，请在网站上搜索此主题。例如，可以在这里找到类似的文章。
这将使您了解 ：