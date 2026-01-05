文章 "MQL5.community 的新的文章发布系统" - 页 7

您好，
，我正试图提交一篇文章的提纲以供审阅。我已经阅读了这篇文章：https://www.mql5.com/zh/articles/408。 大纲已在编辑器中，随时可以审阅。我点击了 "发送审阅 "按钮。我得到的错误信息是："文章长度为 1.5 页，太短。"
文档说明文章至少需要 5 页，但没有说明大纲的长度。

还有其他提交大纲的方法吗？我可以向哪位版主发送私人信息？

感谢您的帮助。
 
通常您会在这里 询问是否对该主题感兴趣，并提供主题提纲。如果管理员批准了该主题，您就可以撰写文章。

我可以看到人工智能创建的文本，如果用人类语言为人类撰写，主题本身会很有趣

本文介绍数字信号处理 (DSP) 在交易中的应用。它指出了与市场噪音相关的主要问题以及传统技术分析（如滞后滤波器）的局限性。本文建议将 DSP 作为从噪声数据中提取有意义信息的工具，使交易者能够更清晰地洞察市场并改进交易决策。

交易者感兴趣的是从时域分析到频域分析的转变，时域分析难以识别周期和重复模式，而频域分析可将时间序列分解为频率成分。了解波形和市场周期有助于区分趋势和反复波动，从而进行更准确的分析。

此外，文章还强调了混叠和失真导致错误信号和不准确指标的危险，从而增加了风险。最后，文章邀请交易者进一步探索 DSP 技术，以制定更有效的交易策略。这篇文章理论结合实际应用，对寻求改进策略的交易者特别有价值。


 
Rashid Umarov #:

我可以看到人工智能创建的文本。如果是用人类的语言为人类撰写的，话题本身就会很有趣

感谢您的回复。
我想确认一下我理解的过程：您使用了人工智能来解析和总结提纲？是这样吗？

这个项目的目标是使 DSP 的高级概念易于理解和亲近。为此，我们将用通俗易懂的英语撰写，并通过举例和类比来传达概念。

感谢您的帮助。

 
Kyle Young Sangster #:
本项目的目标是使高级 DSP 概念易于理解和使用。为此，本书将以通俗易懂的英语编写，并通过举例和类比来传达概念。

感谢您的帮助。

好的，继续写吧，看看你能写出什么来

 
我想写一篇关于公允价值缺口以及利用订单区块突破和市场结构 转变进行公允价值缺口交易的文章，这篇文章将描述不同类型的公允价值缺口，如何验证它们，如何在它们上执行交易，以及在公允价值缺口上应注意什么。
 
Eugene Mmene 市场结构转变来 交易公允价值缺口的文章。这篇文章将介绍不同类型的公允价值缺口，如何验证它们，如何执行它们的交易，以及对公允价值缺口的预期。如果版主能批准这个主题，我将不胜感激，这样我就可以马上开始了。
  1. 我们版主不能这样做、
  2. 请访问https://www.mql5.com/en/articles
    ，右上角显示："新文章 "或 "添加新文章"。
  3. 点击它，然后您就可以在那里开始程序了。
Carl Schreiber #:
  1. 我们版主不能这么做、
  2. 请访问https://www.mql5.com/en/articles
    右上角显示："新文章 "或 "添加新文章"。
  3. 点击它，然后您就可以在那里开始操作了。
"我们建议您立即将文章《计划》提交版主审查和批准。
 

有一个命令叫 "提交检查"。


 
Eugene Mmene 市场结构 转变进行公允价值缺口交易的文章，这篇文章将描述不同类型的公允价值缺口、如何确认它们、如何在它们上进行交易以及对公允价值缺口的预期。

在您撰写文章之前，请在网站上搜索此主题。例如，可以在这里找到类似的文章

这将使您了解 ：

  • 文章应如何撰写
  • 哪些主题已经被报道过
