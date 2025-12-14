文章 "如何在"应用商店"中发布产品" - 页 53 1...464748495051525354 新评论 Roman Perevalov 2025.08.20 10:47 #521 加载 EX5 文件时，在最后出现以下错误 Alexey Petrov 2025.08.20 13:42 #522 Fernando Carreiro #: 已更新。谢谢！ Antonio Gerbasio 2025.09.24 15:18 #523 您好！ 我想出售我的 EA，只收取月租。 我想让有兴趣的人有机会看到我的 EA 如何实时运行。 我的问题是：如何列出我的 EA（在MQL5 市场 上），并在列表中包含投资者密码？ 感谢所有可以帮助我的人。 Vitaly Muzichenko 2025.09.24 15:32 #524 Antonio Gerbasio MQL5 市场 上），并在广告中告知和包含投资者密码？ 感谢所有可以帮助我的人。 使用"信号"服务 Discover new MetaTrader 5 opportunities with MQL5 community and services www.mql5.com Logging in to MQL5.com website Stanislav Korotky 2025.09.25 14:04 #525 Antonio Gerbasio #:我想将我的 EA 挂牌出售，但仅限于月租。我想让那些感兴趣的人有机会看到我的 EA 是如何实时运行的。我的问题是：如何列出我的 EA（在MQL5 市场 上），并在列表中包含投资者密码？感谢所有可以帮助我的人。 打开您产品的市场页面 -https://www.mql5.com/zh/market/product/XXXXX/controlpanel 导航至 "常用 "选项卡，在 "价格 "组中，只打开 "1 个月租金 "的标志（取消所有其他复选框，以便无限制使用和其他期限）。 至于投资者密码，您可以在客户购买/租用产品后与他们共享。 David Kesuma 2025.10.19 14:03 #526 当我们要 + 添加产品 文件时，我们上传 EA 完整版还是演示版？ 当买家下载演示版时，谁将转换为演示版？ Vinicius Pereira De Oliveira 2025.10.19 14:09 #527 David Kesuma 产品 文件时，是加载完整版 EA 还是演示版？ 完整版（.ex4 或 .ex5）。 David Kesuma#： 当买家下载演示版时，谁将转换为演示版？ MetaQuotes. Sergey Golubev 2025.12.03 11:36 #528 0988888 #: 如何发布我的交易机器人？ 要在市场上发布您的 交易机器人，请参阅文章：如何在市场服务中发布您的产品 Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет 2012.04.17www.mql5.com Предложите свои разработки миллионам пользователей MetaTrader по всему миру — опубликуйте их в Маркете. Сервис предлагает готовую инфраструктуру для продаж: доступ к аудитории, механизмы лицензирования, предоставления пробных версий, доставки обновлений и приема платежей. От вас требуется лишь пройти быструю процедуру регистрации и публикации продукта. Начинайте зарабатывать на своих разработках, все технические детали сервис возьмет на себя. Aleksei Kuznetsov 2025.12.11 19:51 #529 https://www.mql5.com/zh/market/rules 的规定禁止： 自己使用侵入性功能和广告。特别是：<br/ translate="no"> 带有第三方资源链接的面板、经纪人联盟链接等。 我需要一个链接来打开沙盒中保存的 HTML 文件。 在图形对象的说明中，我没有找到创建链接的说明。如何创建？ 还是他们禁止了技术上不可能做到的事情？还是以前可以，但现在不允许了，他们忘记从规则中删除了？有什么替代方法？ 到目前为止，我看到的选项是在文本字段中显示 URL，用户必须将其复制并粘贴到浏览器中。顺便问一下，复制可行吗？或者打开一个文件选择窗口，但不要选择文件，而是通过右键单击打开。但解释起来有点痛苦....。 Yuriy Bykov 2025.12.11 21:07 #530 Forester #:在图形对象的描述中，我没有发现链接的创建。如何创建？ 还是他们禁止了技术上不可能做到的事情？还是以前可以，但现在不允许了，他们忘了从规则中删除？ 从来没有。并不是每个链接都能让你点击后立即在浏览器中打开。链接也可以是图片上的文字或图表上的注释。这些类型的链接在规则中都有讨论。 1...464748495051525354 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
您好！
我想出售我的 EA，只收取月租。
我想让有兴趣的人有机会看到我的 EA 如何实时运行。
我的问题是：如何列出我的 EA（在MQL5 市场 上），并在列表中包含投资者密码？
打开您产品的市场页面 -https://www.mql5.com/zh/market/product/XXXXX/controlpanel
导航至 "常用 "选项卡，在 "价格 "组中，只打开 "1 个月租金 "的标志（取消所有其他复选框，以便无限制使用和其他期限）。
至于投资者密码，您可以在客户购买/租用产品后与他们共享。
当买家下载演示版时，谁将转换为演示版？
完整版（.ex4 或 .ex5）。
MetaQuotes.
如何发布我的交易机器人？
我需要一个链接来打开沙盒中保存的 HTML 文件。
在图形对象的说明中，我没有找到创建链接的说明。如何创建？
还是他们禁止了技术上不可能做到的事情？还是以前可以，但现在不允许了，他们忘记从规则中删除了？
有什么替代方法？
到目前为止，我看到的选项是在文本字段中显示 URL，用户必须将其复制并粘贴到浏览器中。顺便问一下，复制可行吗？
或者打开一个文件选择窗口，但不要选择文件，而是通过右键单击打开。但解释起来有点痛苦....。
