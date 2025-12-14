文章 "如何在"应用商店"中发布产品" - 页 53

加载 EX5 文件时，在最后出现以下错误
 
Fernando Carreiro #:
已更新。谢谢！
 

您好！

我想出售我的 EA，只收取月租。

我想让有兴趣的人有机会看到我的 EA 如何实时运行。

我的问题是：如何列出我的 EA（在MQL5 市场 上），并在列表中包含投资者密码？

感谢所有可以帮助我的人。

 
Antonio Gerbasio MQL5 市场 上），并在广告中告知和包含投资者密码？

感谢所有可以帮助我的人。

使用"信号"服务

 
Antonio Gerbasio #:

我想将我的 EA 挂牌出售，但仅限于月租。

我想让那些感兴趣的人有机会看到我的 EA 是如何实时运行的。

我的问题是：如何列出我的 EA（在MQL5 市场 上），并在列表中包含投资者密码？

感谢所有可以帮助我的人。

打开您产品的市场页面 -https://www.mql5.com/zh/market/product/XXXXX/controlpanel

导航至 "常用 "选项卡，在 "价格 "组中，只打开 "1 个月租金 "的标志（取消所有其他复选框，以便无限制使用和其他期限）。

至于投资者密码，您可以在客户购买/租用产品后与他们共享。

 
当我们要 + 添加产品 文件时，我们上传 EA 完整版还是演示版？
当买家下载演示版时，谁将转换为演示版？
 
David Kesuma 产品 文件时，是加载完整版 EA 还是演示版？

完整版（.ex4 或 .ex5）。

David Kesuma# 当买家下载演示版时，谁将转换为演示版？

MetaQuotes.

 
0988888 #:
如何发布我的交易机器人？
要在市场上发布您的 交易机器人，请参阅文章：如何在市场服务中发布您的产品
https://www.mql5.com/zh/market/rules 的规定禁止：
自己使用侵入性功能和广告。特别是：<br/ translate="no">
  • 带有第三方资源链接的面板、经纪人联盟链接等。

我需要一个链接来打开沙盒中保存的 HTML 文件。

在图形对象的说明中，我没有找到创建链接的说明。如何创建？

还是他们禁止了技术上不可能做到的事情？还是以前可以，但现在不允许了，他们忘记从规则中删除了？

有什么替代方法？

到目前为止，我看到的选项是在文本字段中显示 URL，用户必须将其复制并粘贴到浏览器中。顺便问一下，复制可行吗？

或者打开一个文件选择窗口，但不要选择文件，而是通过右键单击打开。但解释起来有点痛苦....。

 
Forester #:

在图形对象的描述中，我没有发现链接的创建。如何创建？

还是他们禁止了技术上不可能做到的事情？还是以前可以，但现在不允许了，他们忘了从规则中删除？

从来没有。并不是每个链接都能让你点击后立即在浏览器中打开。链接也可以是图片上的文字或图表上的注释。这些类型的链接在规则中都有讨论。
