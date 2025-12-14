文章 "如何在"应用商店"中发布产品" - 页 54 1...4748495051525354 新评论 Alain Verleyen 2025.12.13 16:03 #531 Forester #: https://www.mql5.com/zh/market/rules 的规则禁止： 我需要一个链接来打开沙盒中保存的 HTML 文件。 在图形对象的说明中，我没有找到创建链接的说明。如何创建？ 还是他们禁止了技术上不可能做到的事情？还是以前可以，但现在不允许了，他们忘了从规则中删除？有什么替代方法？ 到目前为止，我看到的选项是在文本字段中显示 URL，用户必须将其复制并粘贴到浏览器中。顺便问一下，复制可行吗？或者打开一个文件选择窗口，但不要选择文件，而是通过右键单击打开。但解释起来有点痛苦....。 在专家日志中打印链接，并向用户提供建议。在那里，链接是可以点击的（双击）。 Aleksei Kuznetsov 2025.12.14 09:47 #532 Alain Verleyen #: 在专家日志中显示链接并告知用户。链接可以点击 （双击）。 不知道。 但光盘上的HTML 网页是不可点击的 报告保存到C:\Users\0AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Report-graphs.htm. 您必须将其复制并粘贴到浏览器中。 Stanislav Korotky 2025.12.14 13:15 #533 Forester #:我不知道。 但光盘上的HTML 网页无法点击 您必须复制并粘贴到浏览器中。 对于 MT5 而言，在这种情况下需要一个中介：或者是本地网络服务器，或者只是一个通用的单页网络应用程序（html-page，在浏览器设置中应启用打开本地文件），用户需要手动打开它，然后就可以动态加载从 MT5 导出的数据。 Yuriy Bykov 2025.12.14 14:30 #534 我也不知道有这个功能。从视觉上看，杂志中的链接没有以任何方式突出显示，因此其可点击性一点也不明显。 我测试了一下，发现 只有使用 HTTPS 协议 (https://...) 的链接才有效。其他协议（http://... 或所需的 file:////...）不起作用。 在一行中可能还有其他文本链接，在这种情况下，双击该链接就会打开，就好像它是日志行中唯一的链接一样。 如果一行中有多个链接，双击该行只打开第一个链接。 Aleksei Kuznetsov 2025.12.14 19:02 #535 Forester #: 或者打开文件选择窗口，但不要选择文件，而是通过右键单击打开它。但解释起来有点麻烦..... 我是这样做的。 FileSelectDialog("Right-click on report.htm and select Open", "/"+main_path+"/"+path, "HTML files (*.htm)|*.htm", FSD_ALLOW_MULTISELECT|FSD_COMMON_FOLDER, files); 看起来是这样的。 但只有左上角有 "右键单击 report.htm 并选择打开 "的字样--我是故意找了好久才看到的））。也就是说，大多数人都看不到它，只能凭直觉操作。好吧，我会在说明中做这样一个截图--希望他们能记住。 在我看来，这是比这 5 个步骤更方便用户的选择： 阅读日志、 搜索正确的行 复制 URL、 打开浏览器 粘贴。 而且它没有违反任何规则--没有任何 dll，FileSelectDialog 是一个标准函数。 Maxim Kuznetsov 2025.12.14 19:44 #536 Forester #: FileSelectDialog 是一个标准功能。 在智能交易系统中不能使用 FileSelectDialog（或者说可以使用，但不应该使用），在指标中更不能使用。 它会停止程序的执行，直到用户输入完成。定时器会过期、跳过刻度线，还会产生一些有趣的副作用 Aleksei Kuznetsov 2025.12.14 19:48 #537 Maxim Kuznetsov #:在智能交易系统中无法使用 FileSelectDialog（或者说可以使用，但不应该使用），更不用说指标了。它会停止程序的执行，直到用户输入完成。定时器会过期、跳过刻度线，还会产生一些有趣的副作用到目前为止的脚本。 另外，我可能会制作一个带有漂亮面板的智能交易系统。虽然除了 "右键单击 report.htm，选择打开 "的指令和开始按钮外，我没有什么可写的。顺便问一下，演示版中的脚本是否可用？有什么限制？时间上的，比如几天？是否可以在最初推广和首次评论时免费，然后再付费？ 如果是专家，如何在演示版中进行测试？同样需要一个简单的时间限制，而不是在测试器中运行。 Maxim Kuznetsov 2025.12.14 20:11 #538 Forester #:目前的剧本 另外，我可能会制作一个带有漂亮面板的专家。虽然除了 "右键单击 report.htm，选择打开 "的指令和启动按钮外，我没有什么可写的。顺便问一下，演示版中的脚本是否可用？ 有什么限制？时间上的，比如几天？是否可以在最初推广和首次评论时免费，然后再付费？ 市场上的脚本令人伤心和沮丧。 测试器中的用户根本无法以任何方式查看它们。 演示版应该由自己制作，自己发布。 在市场上作为免费产品，具有大部分功能或合理的限制。在时间和账户类型上肯定不行。过去（我不知道现在如何），允许出于这些目的限制时间框架或工具。 Aleksei Kuznetsov 2025.12.14 20:25 #539 Maxim Kuznetsov #: 演示版应由自己制作和发布。 查看市场上的产品： 购买或租用产品的用户可以留下评论。 也就是说，分发自己的演示版进行推广毫无意义，因为他们不会在产品页面上留下反馈。 事实上，除了图片和描述之外，根本就没有推广？ 作为演示，我可以提供一些 HTML 文件作为报告示例。您可以在博客中附上这些文件。您也可以在那里写说明。 我希望以上内容都不违反规定。也许还有其他普及方式？ Maxim Kuznetsov 2025.12.14 20:38 #540 Forester #:查看了市场上的产品：也就是说，赠送他们的演示版进行推广没有意义，因为他们不会在产品页面上留下评论。除了图片和描述，基本上没有任何推广？除非您在聊天室中添加好友，让他们添加自己的好友。我见过有 600 多个成员的产品聊天室。显然，这就是你应该/可以推广的方式。作为演示，我可以提供一些 HTML 文件作为报告示例。您可以在博客中附上它们。您也可以在那里写说明。我希望上述内容都不违反规定。也许还有其他普及方式？ 在我看来，首先要明白的是（尽管这很困难），这里几乎没有交易者，即消费者。 在平台作者、同类产品开发者和新人的网站上宣传和推广产品，是对个人资源的浪费。 1...4748495051525354 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
https://www.mql5.com/zh/market/rules 的规则禁止：
我需要一个链接来打开沙盒中保存的 HTML 文件。
在图形对象的说明中，我没有找到创建链接的说明。如何创建？
还是他们禁止了技术上不可能做到的事情？还是以前可以，但现在不允许了，他们忘了从规则中删除？
有什么替代方法？
到目前为止，我看到的选项是在文本字段中显示 URL，用户必须将其复制并粘贴到浏览器中。顺便问一下，复制可行吗？
或者打开一个文件选择窗口，但不要选择文件，而是通过右键单击打开。但解释起来有点痛苦....。
在专家日志中显示链接并告知用户。链接可以点击 （双击）。
不知道。
但光盘上的HTML 网页是不可点击的
报告保存到C:\Users\0AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Report-graphs.htm.
我不知道。
但光盘上的HTML 网页无法点击您必须复制并粘贴到浏览器中。
我也不知道有这个功能。从视觉上看，杂志中的链接没有以任何方式突出显示，因此其可点击性一点也不明显。
我测试了一下，发现
或者打开文件选择窗口，但不要选择文件，而是通过右键单击打开它。但解释起来有点麻烦.....
我是这样做的。
看起来是这样的。
但只有左上角有 "右键单击 report.htm 并选择打开 "的字样--我是故意找了好久才看到的））
。也就是说，大多数人都看不到它，只能凭直觉操作。好吧，我会在说明中做这样一个截图--希望他们能记住。
在我看来，这是比这 5 个步骤更方便用户的选择：
而且它没有违反任何规则--没有任何 dll，FileSelectDialog 是一个标准函数。
FileSelectDialog 是一个标准功能。
在智能交易系统中不能使用 FileSelectDialog（或者说可以使用，但不应该使用），在指标中更不能使用。
它会停止程序的执行，直到用户输入完成。定时器会过期、跳过刻度线，还会产生一些有趣的副作用
在智能交易系统中无法使用 FileSelectDialog（或者说可以使用，但不应该使用），更不用说指标了。
它会停止程序的执行，直到用户输入完成。定时器会过期、跳过刻度线，还会产生一些有趣的副作用
到目前为止的脚本。
另外，我可能会制作一个带有漂亮面板的智能交易系统。虽然除了 "右键单击 report.htm，选择打开 "的指令和开始按钮外，我没有什么可写的。
顺便问一下，演示版中的脚本是否可用？有什么限制？时间上的，比如几天？
是否可以在最初推广和首次评论时免费，然后再付费？如果是专家，如何在演示版中进行测试？同样需要一个简单的时间限制，而不是在测试器中运行。
目前的剧本
另外，我可能会制作一个带有漂亮面板的专家。虽然除了 "右键单击 report.htm，选择打开 "的指令和启动按钮外，我没有什么可写的。
顺便问一下，演示版中的脚本是否可用？ 有什么限制？时间上的，比如几天？
是否可以在最初推广和首次评论时免费，然后再付费？
市场上的脚本令人伤心和沮丧。 测试器中的用户根本无法以任何方式查看它们。
演示版应该由自己制作，自己发布。
在市场上作为免费产品，具有大部分功能或合理的限制。在时间和账户类型上肯定不行。过去（我不知道现在如何），允许出于这些目的限制时间框架或工具。
查看市场上的产品：
购买或租用产品的用户可以留下评论。
也就是说，分发自己的演示版进行推广毫无意义，因为他们不会在产品页面上留下反馈。
事实上，除了图片和描述之外，根本就没有推广？
作为演示，我可以提供一些 HTML 文件作为报告示例。您可以在博客中附上这些文件。您也可以在那里写说明。
我希望以上内容都不违反规定。也许还有其他普及方式？
查看了市场上的产品：
也就是说，赠送他们的演示版进行推广没有意义，因为他们不会在产品页面上留下评论。
除了图片和描述，基本上没有任何推广？
除非您在聊天室中添加好友，让他们添加自己的好友。我见过有 600 多个成员的产品聊天室。显然，这就是你应该/可以推广的方式。
作为演示，我可以提供一些 HTML 文件作为报告示例。您可以在博客中附上它们。您也可以在那里写说明。
我希望上述内容都不违反规定。也许还有其他普及方式？
在我看来，首先要明白的是（尽管这很困难），这里几乎没有交易者，即消费者。
在平台作者、同类产品开发者和新人的网站上宣传和推广产品，是对个人资源的浪费。