Forester #:
https://www.mql5.com/zh/market/rules 的规则禁止：

我需要一个链接来打开沙盒中保存的 HTML 文件。

在图形对象的说明中，我没有找到创建链接的说明。如何创建？

还是他们禁止了技术上不可能做到的事情？还是以前可以，但现在不允许了，他们忘了从规则中删除？

有什么替代方法？

到目前为止，我看到的选项是在文本字段中显示 URL，用户必须将其复制并粘贴到浏览器中。顺便问一下，复制可行吗？

或者打开一个文件选择窗口，但不要选择文件，而是通过右键单击打开。但解释起来有点痛苦....。

在专家日志中打印链接，并向用户提供建议。在那里，链接是可以点击的（双击）。
 
Alain Verleyen #:
在专家日志中显示链接并告知用户。链接可以点击 （双击）。

不知道

但光盘上的HTML 网页是不可点击的

报告保存到C:\Users\0AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Report-graphs.htm.

您必须将其复制并粘贴到浏览器中。
 
Forester #:

我不知道

但光盘上的HTML 网页无法点击

您必须复制并粘贴到浏览器中。
对于 MT5 而言，在这种情况下需要一个中介：或者是本地网络服务器，或者只是一个通用的单页网络应用程序（html-page，在浏览器设置中应启用打开本地文件），用户需要手动打开它，然后就可以动态加载从 MT5 导出的数据。
 

我也不知道有这个功能。从视觉上看，杂志中的链接没有以任何方式突出显示，因此其可点击性一点也不明显。

我测试了一下，发现

  • 只有使用 HTTPS 协议 (https://...) 的链接才有效。其他协议（http://... 或所需的 file:////...）不起作用。
  • 在一行中可能还有其他文本链接，在这种情况下，双击该链接就会打开，就好像它是日志行中唯一的链接一样。
  • 如果一行中有多个链接，双击该行只打开第一个链接。
 
Forester #:
 或者打开文件选择窗口，但不要选择文件，而是通过右键单击打开它。但解释起来有点麻烦.....

我是这样做的。

FileSelectDialog("Right-click on report.htm and select Open", "/"+main_path+"/"+path, "HTML files (*.htm)|*.htm", FSD_ALLOW_MULTISELECT|FSD_COMMON_FOLDER, files);

看起来是这样的。

但只有左上角有 "右键单击 report.htm 并选择打开 "的字样--我是故意找了好久才看到的））
。也就是说，大多数人都看不到它，只能凭直觉操作。好吧，我会在说明中做这样一个截图--希望他们能记住。

在我看来，这是比这 5 个步骤更方便用户的选择：

  1. 阅读日志、
  2. 搜索正确的行
  3. 复制 URL、
  4. 打开浏览器
  5. 粘贴。

而且它没有违反任何规则--没有任何 dll，FileSelectDialog 是一个标准函数。

 
Forester #:
FileSelectDialog 是一个标准功能。

在智能交易系统中不能使用 FileSelectDialog（或者说可以使用，但不应该使用），在指标中更不能使用。

它会停止程序的执行，直到用户输入完成。定时器会过期、跳过刻度线，还会产生一些有趣的副作用

 
Maxim Kuznetsov #:

在智能交易系统中无法使用 FileSelectDialog（或者说可以使用，但不应该使用），更不用说指标了。

它会停止程序的执行，直到用户输入完成。定时器会过期、跳过刻度线，还会产生一些有趣的副作用

到目前为止的脚本。

另外，我可能会制作一个带有漂亮面板的智能交易系统。虽然除了 "右键单击 report.htm，选择打开 "的指令和开始按钮外，我没有什么可写的。

顺便问一下，演示版中的脚本是否可用？有什么限制？时间上的，比如几天？

是否可以在最初推广和首次评论时免费，然后再付费？

如果是专家，如何在演示版中进行测试？同样需要一个简单的时间限制，而不是在测试器中运行。
 
Forester #:

目前的剧本

另外，我可能会制作一个带有漂亮面板的专家。虽然除了 "右键单击 report.htm，选择打开 "的指令和启动按钮外，我没有什么可写的。

顺便问一下，演示版中的脚本是否可用？ 有什么限制？时间上的，比如几天？

是否可以在最初推广和首次评论时免费，然后再付费？

市场上的脚本令人伤心和沮丧。 测试器中的用户根本无法以任何方式查看它们。

演示版应该由自己制作，自己发布。
在市场上作为免费产品，具有大部分功能或合理的限制。在时间和账户类型上肯定不行。过去（我不知道现在如何），允许出于这些目的限制时间框架或工具。

 
Maxim Kuznetsov #: 演示版应由自己制作和发布。

查看市场上的产品：

购买或租用产品的用户可以留下评论。

也就是说，分发自己的演示版进行推广毫无意义，因为他们不会在产品页面上留下反馈。

事实上，除了图片和描述之外，根本就没有推广？

作为演示，我可以提供一些 HTML 文件作为报告示例。您可以在博客中附上这些文件。您也可以在那里写说明。

我希望以上内容都不违反规定。也许还有其他普及方式？

 
Forester #:

查看了市场上的产品：

也就是说，赠送他们的演示版进行推广没有意义，因为他们不会在产品页面上留下评论。

除了图片和描述，基本上没有任何推广？

除非您在聊天室中添加好友，让他们添加自己的好友。我见过有 600 多个成员的产品聊天室。显然，这就是你应该/可以推广的方式。

作为演示，我可以提供一些 HTML 文件作为报告示例。您可以在博客中附上它们。您也可以在那里写说明。

我希望上述内容都不违反规定。也许还有其他普及方式？

在我看来，首先要明白的是（尽管这很困难），这里几乎没有交易者，即消费者。

在平台作者、同类产品开发者和新人的网站上宣传和推广产品，是对个人资源的浪费。

