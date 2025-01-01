- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
AssignArray
从另一个数组里拷贝元素至本数组。
|
bool AssignArray(
参数
src
[输入] CArrayChar 类实例的指针-拷贝的源元素。
返回值
true 如果成功, false - 如果您未能拷贝项目。
例如:
|
//--- 例程 CArrayChar::AssignArray(const CArrayChar*)