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适用于MT5的TradingView风格MACD指标 - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
将其独特的视觉风格原生引入MT5。
主要功能：
- 四色直方图：深绿色（上升至零轴上方）、浅绿色
（下降至零轴上方）、浅珊瑚色（上升至零轴附近）、红色
（下降至零轴下方）
- 基于SMA生成的信号线——与Pine Script的
ta.ema()初始化完全一致，确保与TradingView的每根K线完全一致
- 完全可自定义的参数：快速 EMA、慢速 EMA、信号长度、
价格来源
无需 DLL，无外部依赖。即插即用。
也适用于 MetaTrader 4：
由MetaQuotes Ltd译自意大利语
原代码： https://www.mql5.com/it/code/74050
AIS平滑线性趋势
该指标显示线性趋势的平滑值ADX Trend Pullback EA
该专家顾问将基于ADX的趋势强度过滤器与EMA回调入场技术相结合，并利用ATR进行动态止损和止盈设置。它专为交易单一品种而设计，每次仅持有一笔仓位。
Session Boxes
Session Boxes 是一款适用于 MetaTrader 5 的自定义指标，它会在图表上绘制带颜色标记的矩形框，以表示亚洲、伦敦和纽约交易时段的高低价区间。该指标内部使用 H1 数据，支持按格林尼治标准时间（GMT）配置交易时段，并提供经纪商服务器时差参数。003 - Weekly Day Reversal
一款用于测试星期几反转和延续效应的开源专家顾问。专为系统化研究、策略验证以及MQL5社区的进一步开发而设计。