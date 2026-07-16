该指标再现了TradingView上显示 的 MACD，

将其独特的视觉风格原生引入MT5。

主要功能：



- 四色直方图：深绿色（上升至零轴上方）、浅绿色

（下降至零轴上方）、浅珊瑚色（上升至零轴附近）、红色

（下降至零轴下方）

- 基于SMA生成的信号线——与Pine Script的

ta.ema()初始化完全一致，确保与TradingView的每根K线完全一致





- 完全可自定义的参数：快速 EMA、慢速 EMA、信号长度、

价格来源



无需 DLL，无外部依赖。即插即用。





也适用于 MetaTrader 4：

https://www.mql5.com/en/code/74169