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FoxWave 日波动区间追踪器——实时显示今日波动区间与平均日波动区间的对比
由 Fox Wave推出的 FoxWave 日内波动区间追踪器， 让您一目了然地了解该交易品种今日已实现的波动幅度占其典型日波动幅度的比例——从而帮助您判断当日行情是否仍有上涨空间，抑或已趋于疲软。
主要功能：
- 实时显示当前图表符号的今日最高价和最低价，持续更新
- 自动以点数计算今日波动范围，并针对3位数、5位数及标准经纪商（包括日元货币对）正确处理点值大小
- 基于可配置的回溯期（默认14天），仅使用完全收盘的日K线计算日均波动幅度（ADR）
- 直观的“已用波动范围百分比”配以彩色进度条——60%以下为绿色，60%-90%为黄色，90%以上为红色——让您瞬间掌握行情是刚刚起步还是已趋于疲软
- 简洁的单符号面板，无需设置——只需将其附加到任何图表上
- 颜色、面板位置和刷新率均可完全自定义
- 轻量级——CPU占用率极低，可在所有图表上同时安全运行
非常适合希望快速判断标的物是否仍有交易空间的日内交易者和超短线交易者，也适合需要判断突破是否具有真实延伸空间的波段交易者。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74185
003 - Weekly Day Reversal
一款用于测试星期几反转和延续效应的开源专家顾问。专为系统化研究、策略验证以及MQL5社区的进一步开发而设计。Session Boxes
Session Boxes 是一款适用于 MetaTrader 5 的自定义指标，它会在图表上绘制带颜色标记的矩形框，以表示亚洲、伦敦和纽约交易时段的高低价区间。该指标内部使用 H1 数据，支持按格林尼治标准时间（GMT）配置交易时段，并提供经纪商服务器时差参数。
Swap Meter
“掉期费率显示器”会在一个简洁、采用颜色编码的面板中，实时显示您当前图表符号的卖出和买入掉期费率——并在您的经纪商调整任一费率时立即向您发出提醒。EA资金管理
基于趋势指标构建的简单指标