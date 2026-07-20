FoxWave 日波动区间追踪器——实时显示今日波动区间与平均日波动区间的对比

由 Fox Wave推出的 FoxWave 日内波动区间追踪器， 让您一目了然地了解该交易品种今日已实现的波动幅度占其典型日波动幅度的比例——从而帮助您判断当日行情是否仍有上涨空间，抑或已趋于疲软。

主要功能：

实时显示当前图表符号的今日最高价和最低价，持续更新

自动以点数计算今日波动范围，并针对3位数、5位数及标准经纪商（包括日元货币对）正确处理点值大小

基于可配置的回溯期（默认14天），仅使用完全收盘的日K线计算日均波动幅度（ADR）

直观的“已用波动范围百分比”配以彩色进度条——60%以下为绿色，60%-90%为黄色，90%以上为红色——让您瞬间掌握行情是刚刚起步还是已趋于疲软

简洁的单符号面板，无需设置——只需将其附加到任何图表上

颜色、面板位置和刷新率均可完全自定义

轻量级——CPU占用率极低，可在所有图表上同时安全运行

非常适合希望快速判断标的物是否仍有交易空间的日内交易者和超短线交易者，也适合需要判断突破是否具有真实延伸空间的波段交易者。